Противостояние в Дманиси
Несколько человек ранены в результате противостояния в Дманисском районе Грузии. По информации СМИ, инцидент произошел в селе Гантиади, во время встречи с избирателями кандидата от оппозиции Георгия Татуашвили. Оппозиционный депутат парламента Каха Окриашвили обвиняет в случившемся власти.
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