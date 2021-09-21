Противостояние в Дманиси

​Несколько человек ранены в результате противостояния в Дманисском районе Грузии. По информации СМИ, инцидент произошел в селе Гантиади, во время встречи с избирателями кандидата от оппозиции Георгия Татуашвили. Оппозиционный депутат парламента Каха Окриашвили обвиняет в случившемся власти.