Обзор грузинской прессы

«Я прощаю всех, прощаю убийц моего сына, пусть зло закончится в этой стране и Нико будет последней жертвой», – заявила Иза Омадзе – мать убитого несколько дней назад 22-летнего Ники Кварацхелия. Следствию уже известны личности нападавших – это некие Ако (Алеко) Челидзе и Георгий Кавиладзе, сейчас МВД проводит комплексные мероприятия по их задержанию, сообщают в ведомстве. Оба обвиняемых в убийстве Ники Кварацхелия – друзья сыновей вора в законе Давида Какулия, сообщил газете «Квирис палитра» анонимный источник из следственных органов:

«Предположительно, сыновья Какулия сейчас находятся в Армении, и там они наняли убийцу. За несколько дней до убийства один из подозреваемых находился в Армении. Он не принадлежит к воровскому миру, но пытался стать его частью и, возможно, потому совершил это преступление».

Основной версией произошедшего СМИ остается месть детей вора в законе Давида Какулия, в гибели которого они обвиняют отца Ники Гию Кварацхелия. 20 лет назад Какулия был убит с использованием самодельной гранаты, пишет издание. «Квирис палитра» связалась с одним из жителей Цаленджихи, соседом Гии Кварацхелия (чье имя издание не раскрывает), чтобы узнать, как начинался конфликт, завершившийся через 20 лет убийством молодого человека:

«Гия Кварацхелия пользовался большим авторитетом в воровском мире. Он закончил два вуза, очень образованный человек. (Гия) Кварацхелия и (Давид) Какулия – оба из Цаленджихи. Все здесь помнят их ссоры 20-летней давности, однако никто не знает, из-за чего они начались. С 2003 года Гия жил в Европе. У него был огромный дом в Цаленджихе, который он впоследствии подарил патриархии. В 2007 году правительство Саакашвили отобрало дом у патриархии и открыло в нем офис полиции. Гия ограждал Нику от всего, сделал все для того, чтобы сын не пошел по его стопам, не стал жить воровской жизнью. Люди связывают убийство Ники с тем самым противостоянием Кварацхелия и Какулия, якобы это была месть детей последнего».

И все же эту версию респондент издания называет «странной», поскольку в «воровском мире» не принято мстить детям, сказано в статье.

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«В каком объеме будет получать Абхазия "бесплатную электроэнергию"» – статью под таким названием публикует информационное интернет-агентство Business Media Georgia (BGM). Проблема обеспечения Абхазии электроэнергией существует уже 25 лет, сказано в статье. Согласно условному соглашению, регион обслуживают Ингури и Варднили ГЭС. Изначально Абхазия потребляла 40% электроэнергии, вырабатываемой этими станциями, однако в последние годы из-за «бума майнинга» этот показатель достиг 70%, а в зимние месяцы – и 100%. Весной 2021 года был завершен ремонт Ингури ГЭС, что увеличило мощность станции примерно на 100 МВт. Однако потребление электроэнергии в Абхазии в этом году увеличилось на 26% по сравнению с 2020 годом и (за 7 месяцев 2021 года) достигло 1,95 миллиарда киловатт-часов. Для сравнения, это больше, чем потребляет весь Тбилиси. BMG поговорило на эту тему с генеральным директором Ингури ГЭС Леваном Мебониа. По его словам, в этом году в Абхазии начнется активный перерасчет, что должно снизить потребление электроэнергии:

«Насколько мне известно, они заказали 4000 счетчиков и скоро получат их. Они также устанавливают двухчасовые ограничения (график). Также там закрыли много биткойн-ферм, создали специальные хранилища для конфискованных блоков (майнеров). В этом году, по сравнению с прошлым, количество майнеров сократилось в два раза, но их все равно много. В этом году мы будем получать 60% вырабатываемой нашей ГЭС электроэнергии. Если закончится вода, то закончится и для нас, и для них. Они и сами видят, что у них очень большой дефицит, и Россия не будет постоянно подавать им электроэнергию».

Резкое увеличение потребления электроэнергии в Абхазии связано с искусственно заниженными тарифами на электроэнергию, отсутствием системы подсчета ее потребления и большим количеством майнинговых ферм, пишет издание.

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Государственное агентство содействия занятости сообщает о расширении программы легального трудоустройства в Германии, пишет газета «Резонанси». А тем временем некоторые участники этой программы подали иск против немецких работодателей, а также требуют возмещения ущерба от Грузии. Один из них – Джаба Чачанидзе утверждает, что им пришлось находиться в тяжелейших условиях, и контракт был нарушен:

«В Германии я каждый день писал в организацию, которая занимается проверкой условий проживания трудоустроенных. В итоге они пришли, пригрозили фермерам (работодателям) штрафом, а через 10 дней нас перевели к другому работодателю. Там была такая же ситуация, и мы ушли оттуда через два дня. Сами фермеры игнорируют немецкие законы и заставляют всех работать задешево. Работали каждый день за 10-15 евро, когда нам обещали по 70 евро. Самое плохое то, что грузинская сторона не знала, куда нас отпускают и что нас там ждало. Я очень многих предупреждал, чтобы они не ехали в Германию. Кто-то послушал меня, кто-то нет. Кто не прислушался, потом говорил, что зря не поверил мне».

Респондент издания призывает всех участников программы «подать голос», ведь сотрудничество Грузии с Германией в этом направлении продолжается, а отбывающие на заработки должны знать, что их ждет, пишет издание.