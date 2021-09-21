В Дманиси двое активистов оппозиции получили ножевые ранения

Двое активистов оппозиции были ранены холодным оружием в Дманиси (регион Квемо Картли) сегодня во время встречи с избирателями. Об этом сообщил лидер оппозиционной партии «Прогресс и свобода», депутат парламента Каха Окриашвили, передает «Новости-Грузия».

По его словам, на оппозиционеров напали те люди, которые год назад, во время проведения парламентских выборов, также проявляли агрессию, когда Окриашвили баллотировался в мажоритарные депутаты от округа Дманиси. Тогда Окриашвили избирался в составе блока «Сила в единстве».

«В селе Гантиади, во время предвыборной встречи, напали на активистов оппозиции и нанесли им ножевые ранения. Нападавшие – те же люди, которые в 2020 году на парламентских выборах нападали на меня и на моих сторонников. Это Зураб Окмелашвили, кандидат в мажоритарные депутаты от «Грузинской мечты» Михаил Дауташвили и его сын, Давид Дауташвили. Оба раненых сторонника оппозиции перевезены в больницу. Есть видеозапись, подтверждающая этот факт. Обращаюсь к соответствующим структурам - ожидаем задержания виновников и скорейшего реагирования», - заявляет Окриашвили.

«Наш кандидат проводил в селе встречу, там были в основном женщины. Туда пришли 20-30 человек от «Мечты». Они устроили драку. Нож использовал сын кандидата от правящей партии, он тяжело ранил двух человек», - сказал Окриашвили. «Они проигрывают выборы и поэтому решили прибегнуть к таким действиям», - считает оппозиционный политик.

В МВД журналистам заявили, что пока выясняют подробности случившегося.

Лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия разместил на своей странице в Fаcebook фотографию пострадавшего активиста. «В Дманиси «зондер-бригада» напала на нашего кандидата и ранила двух его сторонников. Мы не простим вам этого», - пишет Мелия, обращаясь к лидерам правящей партии.