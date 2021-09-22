В югоосетинском КГБ заявили о выявлении информатора грузинских спецслужб в Ахалгори

В Комитете государственной безопасности (КГБ) самопровозглашенной республики Южная Осетия утверждают, что выявили жителя Ахалгори, поддерживающего «устойчивые контакты с представителями грузинских спецслужб».

В югоосетинском ведомстве говорят, что указанное лицо, личность которого не раскрывается, осуществляло сбор и передачу информации об обстановке на де-факто границе и «деятельности пограничных органов по ее охране».

При этом в Цхинвали указывают, что переданные грузинской стороне материалы «не составляют государственную тайну» и действия жителя Ахалгори пока не нанесли ущерба югоосетинской безопасности.

«Ему объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ – Шпионаж», – говорится в заявлении.

В КГБ говорят, что вынесли предостережение 20 июля текущего года. При этом пресс-релиз ведомство распространило лишь сегодня – спустя два месяца.

В заявлении ведомства также сказано, что «государственная измена и шпионаж считаются особо тяжкими преступлениями против личности, общества и государства, за совершение которых предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет».

«Комитет государственной безопасности призывает граждан Южной Осетии: прежде чем совершать подобное противоправное деяние, подумать о возможных последствиях наступления уголовной ответственности», – сказано в заявлении КГБ.