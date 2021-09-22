Дело Джабиева вернулось к прокурорам

В Цхинвальском городском суде Южной Осетии сегодня должны были начаться предварительные слушания по делу о смерти Инала Джабиева, погибшего в августе прошлого года в здании криминальной милиции. Судебное разбирательство пришлось отложить на неопределенный срок.

В зал судебного заседания, где сегодня проходило предварительное слушание, никого, кроме участников процесса, не пустили, несмотря на многочисленные заверения общественности, в том числе президента Южной Осетии, в открытости процессов о смерти Инала Джабиева. Приставы на входе ссылались на приказ Верховного суда от 7 июля этого года «О дополнительных мерах по снижению и недопущению распространения коронавирусной инфекции». В республике, где ограничительные меры существуют только в виде указов и постановлений, а в последние дни прошли военный парад, праздничный концерт на центральной площади Цхинвала и торжественное мероприятие в густо набитом зале Госдрамтеатра, это решение Верховного суда тем, кто пришел поддержать семью Джабиевых, показалось по меньшей мере оригинальным.

Вдова Инала Джабиева, Оксана Сотиева, до начала предварительного слушания поделилась с «Эхом Кавказа», что вынуждена отказаться от участия в нем из-за отсутствия своего адвоката:

«Дело в том, что я не была в курсе того, что дело передано в суд. А ко мне в субботу пришло уведомление о том, что 22 числа в 10 часов назначено предварительное слушание. И я созванивалась со своим адвокатом, и у него к тому моменту не получалось. То есть он живет в Петербурге и работает на два города, еще и на Москву, а я должна заранее его предупреждать, чтобы он высвобождался там от своих дел и так приезжал. Поэтому я сегодня заявила о том, что без своего представителя я отказываюсь участвовать в судебных заседаниях, на что судья ответил, что это мое законное право.

– Насколько стало известно, поменялось несколько следователей, ведущих это дело. И в итоге в суд передал дело следователь Келехсаев Александр.

– Да, до следователя Келехсаева был следователь Бестаев. Бестаев передал дело, так как не хотел больше в этом участвовать. Я не знаю причин, почему. Дело передали Келехсаеву, потом, как мне сказали, у него дело изъяли и передали Бязрову. Это могут быть слухи, но мне так передали, что якобы после этого Бязров уволился, и я думала, что следователь не назначен. И тут вдруг мне приходит уведомление о том, что меня вызывают в качестве потерпевшей в суд, и, как я сегодня уже точно узнала, дело в суд передал все же следователь Келехсаев».

Тем не менее слушания под председательством судьи Инала Тибилова продолжались более часа, так как адвокаты проходящих по делу силовиков заявили два ходатайства. Оба содержали просьбу о возвращении дела в Генеральную прокуратуру, так как защитники якобы выявили массу нарушений в ходе проведения следствия сотрудниками этого ведомства, что «мешает препятствованию его рассмотрения судом». Адвокат Сланова Ирбега, Хугаева Марата, Гогичаева Заура, Багаева Алана и Козонова Сергея – Кочиева Карина, как и адвокат Наниева Ацамаза – Икрамжан Раматов, подробно мотивировали возвращение уголовного дела прокурору. К примеру, Кочиева обосновывает это тем, что «если по делу привлечены несколько обвиняемых или обвиняемому вменяется несколько эпизодов обвинения, то перечень указанных доказательств должен быть приведен в отдельности по каждому обвиняемому и по каждому эпизоду обвинения… В материалах дела нет ни одного объективного доказательства, указывающее, что у обвиняемых Багаева, Сланова, Хугаева, Гогичаева, Козонова имелись какие-либо замыслы, планы, идеи, направленные на совершение преступления. Нет доказательств, что в их действиях присутствуют признаки преступления».

Икрамжан Раматов, адвокат Ацамаза Наниева, также обозначил, что «обвинение Наниеву А. предъявлено незаконно по невозбужденным в отношение уголовным делам и в отсутствие доказательств, не говоря об их достаточности». Кроме того, защитник подследственного предлагает, что по указанной в деле статье ч.1 ст. 301 УК РФ «должны были быть привлечены прокуроры и следователи, которые непосредственно производили обыск, находили запрещенные предметы, и фактически задержав Джабиева И. С. И других лиц водворяли в КВС УВД г. Цхинвала и КВС КГЮ РЮО, а проверяющие указанные места прокуроры, видя, что нет документов о задержание лиц, не только не отпускали указанных лиц, а указывали в книгах проверки, что все соответствует закону».

Итогом сегодняшнего заседания стало принятое судьей Иналом Тибиловым решение о возврате дела в прокуратуру. Дата начала следующего судебного слушания по делу о смерти Инала Джабиева пока не известна.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия