Оксана Сотиева: «Для меня главное, чтобы нашли убийц моего мужа»

Годовщина смерти Инала Джабиева, убитого в руках югоосетинских силовиков в конце августа 2020 года, прошла незамеченной для госСМИ. Об итогах расследования молчит и прокуратура. Из восьми подозреваемых силовиков, задержанных сразу после смерти Джабиева, шестеро отпущены под подписку о невыезде, а оставшиеся двое могут выйти из заключения на днях. Оксана Сотиева – вдова Инала Джабиева, говорит, что президент Анатолий Бибилов не сдержал слова и убийцы ее мужа до сих пор не наказаны.

Удивительным образом все государственные СМИ в годовщину смерти Инала Джабиева, после которой республику в течение года сотрясали акции протеста с требованием справедливого расследования, скромно промолчали о резонансном деле. К примеру, 28 августа единственное югоосетинское информационное агентство «РЕС» сообщало о желании «постучаться в двери ООН», о танковом биатлоне c участием югоосетинских военнослужащих, о Паралимпийских играх и выводах ВОЗ о пандемии. Годовщина трагедии, которая произошла 28 августа 2020 года, осталась незамеченной, в отличие от социальных сетей, где весь день вспоминали и обсуждали дело Джабиева.

Со специальным заявлением выступила парламентская партия «Ныхас», которая и год назад активно поддерживала требования родственников Джабиева о беспристрастном расследовании. Партийцы отметили, что, «несмотря на заверения власти в справедливом расследовании, прошедший год явственно показал лживость данных обещаний. Мы видим направленность следствия на сокрытие преступления и увод виновных от заслуженного наказания… В создавшихся на сегодняшний день условиях авторитаризма и злоупотреблений ограниченного круга лиц народ не видит здесь своего будущего, будущего своих детей. Это самое страшное, что может произойти!»

Отреагировал на годовщину смерти Инала Джабиева и экс-президент Эдуард Кокойты, который выразил уверенность, что «понесут самое серьезное наказание те, кто отдавал этот бесчеловечный приказ, а также те должностные лица, которые знали и могли остановить этот беспредел».

Популярной стала и архивная запись, сделанная на многолюдном проправительственном митинге с участием Анатолия Бибилова, на котором он публично обещал привлечь виновных к ответу:

«Я вам еще раз даю слово: все, кто виновен, все, кто участвовал в этом жестоком убийстве, – все они будут арестованы и будут сидеть. Будут сидеть, потому что иначе нельзя, они должны сидеть! Будут сидеть, чтобы кто-то другой не подумал, что может совершить такое. Не будет этого!»

Вдова Инала Джабиева – Оксана Сотиева спустя год в беседе с «Эхом Кавказа» подводит неутешительные итоги расследования и говорит, что президент не сдержал обещаний:

«Мы, конечно, ожидали других результатов. Мы все же думали, что справедливость восторжествует и все причастные и все виновные будут привлечены к уголовной ответственности. Но на сегодняшний день мы видим, что виновных вообще нет в смерти Инала, потому что в деле, в котором 12 томов, ровным счетом ничего нет. То, что называют «пустым делом», то есть 12 томов есть, но никаких фактов нет. Нам, конечно, и президент обещал, что все виновные понесут наказание. И прокуратура тоже изначально говорила, что вот эти восемь человек виновны. Прокуратура обозначила мне восемь обвиняемых и сказала, что вот эти люди – убийцы твоего мужа. Но на сегодня виновных нет. То есть для меня непринципиально, чтобы именно этих восьмерых посадили. Для меня принципиально, чтобы нашли настоящих виновных и настоящих убийц моего мужа. Я никогда не называла пофамильно, что вот эта фамилия или эта. Я еще раз повторюсь, что для меня главное, чтобы нашли виновных».

По информации Сотиевой, уже на этой неделе могут выйти из заключения двое из остающихся под стражей подозреваемых.

Семья Инала Джабиева намеревалась еще раз встретиться с президентом Анатолием Бибиловым в годовщину его смерти. Однако, по словам Сотиевой, они отказались от этой идеи, и вот почему:

«Мы хотели сегодня пойти к президенту, но потом решили, что никаких результатов опять не будет. Только опять расстроимся, а так, мы ничего не ждем уже. То есть он же обещал с первых дней, что все понесут наказание, он сам признал факт убийства Инала, но на сегодняшний день виновных в его убийстве нет».

Инала Джабиева и еще двоих – Николая Цховребова и Герсана Кулумбегова, задержали 23 августа 2020 года по подозрению в покушении на главу МВД Игоря Наниева. 28 августа тело Джабиева со следами пыток было доставлено в морг республиканской больницы. Фотографии быстро распространились в социальных сетях и вызвали волну общественного возмущения.

После похорон, в сентябре того же года на центральной площади Цхинвала собралось несколько массовых сходов с требованием отставки главы МВД и генерального прокурора Урузмага Джагаева, дальнейшее пребывание в должности которого протестующие считали главным препятствием объективного расследования. Часть депутатов объявили бойкот и перестали ходить на заседания парламента до выполнения этого требования. Президент Бибилов отказался увольнять генпрокурора, после чего в апреле 2021 года Джагаев покинул кресло в связи с окончанием срока пребывания в должности и был назначен главой государства своим советником.

Семья Джабиева с 4 декабря проводила бессрочную акцию протеста на центральной площади Цхинвала, которую прекратила лишь спустя почти два месяца после резкого ухудшения здоровья матери Инала – Майи Цискадзе.

По резонансному делу было проведено три экспертизы: первые выводы о насильственном характере смерти Джабиева сделала югоосетинский судмедэксперт Зарина Дзагоева. После этого на нее саму этим летом возбудили уголовное дело и, по ее словам, оказывают давление. Две другие были сделаны на территории Российской Федерации. Одна из них говорит о том, что Джабиев умер из-за ломки после прекращения приема наркотических средств, в последней содержится вывод о наркотиках и хронической кондиции, но ничего не сказано о кровоподтеках и других явных следах физического воздействия.

Из восьмерых задержанных сразу после смерти Джабиева сотрудников криминальной милиции шестеро уже вышли из заключения под подписку о невыезде, двое пока остаются под стражей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия