В Госдуме хотят запретить усыновление для всех иностранцев 

Комиссия Госдумы по противодействию иностранному вмешательству намерена распространить действие так называемого «закона Димы Яковлева» на любых иностранцев. Сейчас закон, касающийся, в частности, усыновления российских детей, затрагивает только граждан США.

В комиссии пояснили, что в последнее время не только американцы «посягают на основополагающие права и свободы» россиян. По мнению чиновников, особенно это стало заметным во время прошедших выборов.

В связи с этим новые поправки в «закон Димы Яковлева» будет внесены на рассмотрение депутатов уже в октябре.

«Закон Димы Яковлева», полное название которого – «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан РФ», был принят в 2012 году в ответ на принятый в США «акт Магнитского» и введенные санкции против ряда российских чиновников и представителей силовых структур.

Российский документ предусматривает «защитные меры зеркального характера для граждан США, которые посягают на основополагающие права российских граждан» – в частности, арест финансовых активов, запрет на въезд в Россию, покупку собственности и участие в инвестициях.

В законе есть также пункт, запрещающий гражданам США усыновлять российских детей, в частности – инвалидов, которые не могут получить у себя на родине необходимое лечение. Этот пункт вызвал широкую общественную дискуссию, а в крупных городах – массовые протесты. В Москве против принятия документа на улицу вышли около 60 тысяч человек. Несколько сотен тысяч подписали петицию против закона.