В Дагестане на семи участках «Единая Россия» не получила ни одного голоса

На прошедших выборах в Госдуму на нескольких избирательных участках Дагестана наблюдатели обнаружили аномальные результаты голосования. Так, в селе Аксай Хасавюртовского района партия "Зелёные" получила 98% голосов, а за "Единую Россию" не проголосовал ни один человек. При этом на всех остальных участках Хасавюртовского района партия власти набрала более 80%, а "Зелёные" - менее 2%.

Похожая ситуация, согласно итоговым протоколам, сложилась в Дагестане на избирательном участке №540. Там свыше 1700 голосов получила партия "Новые люди", а "Единая Россия" - ни одного. При этом на соседнем участке итоги голосования оказались ровно противоположными.

Всего участков в республике, на которых за партию власти не проголосовал никто, оказалось семь. На одном из них на выборах с огромным отрывов победила партия ЛДПР, на двух других - "Российская партия свободы и справедливости.

Дагестанский избирком объяснил аномалии "технической ошибкой при вводе данных".

Александр Грезев, один из руководителей общественного движения "Голос", признанного российскими властями "иностранным агентом", выразил уверенность, что в избиркоме просто "всё перепутали" и на ряде участков "нарисовали" голоса не тем партиям. Такого же мнения придерживается и один из ближайших соратников Алексея Навального Георгий Албуров.