Кто и почему агитировал в Абхазии за справедливоросса Юрия Григорьева?

В воскресенье, 19 сентября, граждане России в Абхазии участвовали в выборах в Госдуму РФ. В понедельник утром были приведены цифры проголосовавших – 13 тысяч, что касается результатов голосования, то они обычно сообщаются лишь через пару дней после подсчета всех голосов.

Вчера, во вторник, на сайте посольства России в Абхазии появилась следующая короткая информация:

«По предварительным данным, убедительную победу по федеральному избирательному округу на всех участках в Абхазии одержала партия «Единая Россия». Всего на выборах в Госдуму в девяти участках, открытых в Абхазии, проголосовало 14 549 человек. По одномандатным избирательным округам победу одержали Ю.И. Григорьев, А.В. Гордеев, А.Е. Хинштейн и С.С. Журова. Посольство Российской Федерации благодарит центральные и районные власти Абхазии, сотрудников милиции, работников школ и домов культуры за помощь в подготовке и проведении выборов».

В общем-то все ожидаемо, если учесть, что в трех избирательных округах из четырех, к которым были приписаны избиратели на территории Абхазии, победили выдвинутые все той же правящей в РФ партией «Единая Россия» хорошо известные медийные личности – Гордеев, Хинштейн и Журова.

Но в новостной ленте на сайте «Эха Кавказа» незадолго до этого появилась такая информация. Избиратели из Абхазии, прикрепленные на выборах в Госдуму РФ к Даурскому одномандатному округу № 44 Забайкальского края, отдали предпочтение кандидату от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» гендиректору юридического агентства «Новация» Юрию Григорьеву. Причем эта партия поддерживает идею вхождения Абхазии в Российскую Федерацию.

«В марте стало известно, что одним из пунктов политической программы объединенной партии, в которую вошли за месяц до этого «Справедливая Россия», «Патриоты» и «За правду!»), станет расширение территории России. Писатель Николай Стариков заявил, что одна из ключевых идей программы – «расширение России через присоединение спорных территорий, например, Абхазии», – говорилось в сообщении.

Как сообщало региональное забайкальское издание «Вечерка», в Абхазии из действительных бюллетеней 1511 достались справедливороссу Юрию Григорьеву, на втором месте – представительница «Единой России» Екатерина Фисун (569 голосов), на третьем – Дмитрий Носов от КПРФ (107 голосов). Кандидат от «Единой России» не смог одержать победу в Абхазии несмотря на то, что до выборов в Сухум приезжал заместитель председателя правительства Забайкальского края РФ, единоросс Андрей Гурулев, которого принял абхазский президент Аслан Бжания.

Впечатление от неожиданной победы Юрия Григорьева (в целом в своем округе он обошел Фисун на два с лишним процента голосов) наложилось у автора этих строк на неожиданный разговор, имевший место в понедельник около полудня. Встретил соседку, которая никогда в общем-то выборами особо не интересовалась, и вдруг услышал от нее: «Ну что, кто у нас победил? Григорьев?» - «Пока результаты еще не объявляли. А кто это – Григорьев?» К стыду своему, голосуя накануне за одного из шести кандидатов по тому же одномандатному округу, я просто не запомнил все их фамилии. Соседка объяснила, что ее знакомые русские сухумцы настоятельно рекомендовали поставить в бюллетене галочку именно против этой фамилии…

Сегодня утром я заглянул к ней и попытался выяснить мотивы, по которым агитировали за этого кандидата, живущего за многие тысячи километров от Абхазии. Оказалось, просто ее знакомые говорили что-то типа «он хороший». А еще она, как и некоторые другие избиратели, решила, что это бывший посол России в Абхазии Семен Григорьев, о котором многие здесь вспоминают с теплотой. «Но ведь в бюллетене же ясно написано, что это «Юрий Иннокентьевич». «Да, – махнула она рукой. – Что мы там, рассматривали все что ли?»

Могло ли это и впрямь быть нечто вроде «маленького референдума» по присоединению Абхазии к России? В принципе, ничего исключать нельзя. Но, скорее всего, версия весьма сомнительная.

О самом Юрии Григорьеве в интернете удалось выяснить только следующее. 20 сентября, то есть на следующий день после выборов, ему исполнилось 53 года. Уроженец и житель Якутска. Инженер, бизнесмен. Ничего о его партийной принадлежности ни в этом году, ни в предыдущие в опубликованной биографии не говорилось. То, что в Забайкалье разгорелась упорная межпартийная борьба за депутатские кресла в Госдуме, – несомненно. И в ней не пренебрегали даже таким немногочисленным электоратом, как в Абхазии и Южной Осетии. В Абхазии лоббисты Григорьева запросто могли задействовать упомянутое совпадение фамилий…

Что касается идеи инкорпорации Абхазии в состав России, то напомним: 7 июля 2020 года в республике разразился скандал. В тот день на сайте российской партии «За правду», которую возглавлял писатель Захар Прилепин, была опубликована ее предвыборная программа. В ней, в частности, предлагалось закрепить в Конституции РФ норму, «позволяющую присоединять к России любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России»: «Мы выступаем за немедленное признание ДНР, ЛНР, ПМР и, по результатам референдумов, включение их в состав России. Мы выступаем за немедленное, по результатам референдумов, присоединение к РФ Абхазии и Южной Осетии на правах субъектов РФ».

В Абхазии на это возмущенно отреагировали МИД, парламент, многие общественно-политические деятели. Прозвучало даже предложение объявить Прилепина в Абхазии персоной нон грата. В соцсетях один из пользователей, впрочем, написал: «А почему мы вообще должны так активно реагировать на уровне парламента и МИДа? Этот Прилепин даже не депутат Думы!»

Первый опыт участия только что народившейся крохотной партии «За правду» в российских выборах (в законодательные собрания ряда регионов) прошлой осенью показал, что попадание в Госдуму Прилепину явно не светит. И тогда он сделал безошибочный политический ход: в феврале нынешнего года его партия вместе с такой же маломощной партией «Патриоты России» объединилась с партией «Справедливая Россия», которая вот уже много лет стабильно входила в четверку партий, преодолевающих 5-процентный барьер на выборах, что позволяет ее представителям заседать в Госдуме. Став сопредседателем этой объединенной партии, Прилепин автоматически после нынешних выборов стал депутатом.

Правда, говорят, что еще до выборов у него возник серьезный конфликт с председателем партии Сергеем Мироновым, ибо каждый из них, разумеется, проталкивал кандидатами в думцы своих.

Вчера Центральная избирательная комиссия России опубликовала предварительные данные о том, сколько депутатских мандатов получит каждая из прошедших в новую Госдуму партий. Согласно им, «Единая Россия» имеет 324 мандата, КПРФ – 57, а «Справедливая Россия», обойдя ЛДПР на шесть мандатов, – 27.

Можно ли предположить, что справедливороссы, используя великодержавную риторику таких своих лидеров, как Захар Прилепин, и партийную дисциплину начнут проталкивать в Госдуме идею о присоединении так называемых спорных территорий?

«Эхо Кавказа» поинтересовалось мнением относительно этой возможности известного абхазского историка и общественного деятеля Гурама Гумба. Он сказал:

«Не думаю, что это реально. По отношению к Абхазии это нереально. По отношению к Южной Осетии – может быть, там другая ситуация».

Что касается «навязчивой идеи» Захара Прилепина о проведении соответствующего референдума, в том числе и в Абхазии, Гурам Гумба, как и многие в республике, заговорил, прежде всего, о том, что она в корне противоречит Конституции Абхазии, принятой в 1994 году и всенародно одобренной в 1999 году:

«Кто говорит о референдуме? Вообще, даже говорить о нем, я считаю, абсолютно не нужно. Совершенно. Если у нас найдется кто-то, кто будет предлагать его проведение, им должны заняться правоохранительные органы – и все».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия