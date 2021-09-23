Вакцина, тест или штраф – в Армении вступают в силу новые коронавирусные ограничения

В случае нарушения требования о вакцинации от COVID-19 или тестировании каждые 14 дней в Армении предусмотрен штраф: от 10 до 20 тыс. драмов - для физических лиц, от 40 до 120 тыс. драмов - для юридических лиц. Об этом сообщила начальник Управления санитарно-гигиенического и противоэпидемического контроля Анна Арутюнян, пояснив, что правовым основанием для такого штрафа является несоблюдение санитарных норм.

«В случае нарушения этих требований, естественно, штрафуется и хозяйствующий субъект, то есть работодатель. Кодекс об административных правонарушениях гласит, что несоблюдение санитарных норм влечет наложение штрафов на физических и юридических лиц», – сказала Арутюнян.

Начальник управления труда и занятости Министерства труда и социальных вопросов Жора Саргсян признал, что в Трудовом кодексе нет положений или требований, позволяющих работодателю уволить работника, если он не был вакцинирован или не сдал тест в течение 14 дней. В то же время он добавил, что разрабатывается соответствующий проект изменений.

С 1 октября в Армении работники ряда сфер должны будут каждые 14 дней предоставлять работодателю отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа. Это новое требование было введено Министерством здравоохранения Армении на фоне обострения ситуации с COVID-19. Без отрицательного ПЦР-теста на работу могут приходить вакцинированные граждане (полностью привитые или получившие первую дозу), беременные женщины и люди, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации.

Требование распространяется на следующие сферы:

органы государственного и местного самоуправления,

закрытые производственные площадки,

организации, осуществляющие офисную деятельность,

строительство,

супермаркеты,

объекты оптовой и розничной торговли,

объекты общественного питания,

объекты гостиничного хозяйства,

организации медицинской помощи и обслуживания,

спортивные организации,

парикмахерские, салоны красоты и другие организации, предоставляющие подобные услуги,

горнорудное производство и открытые месторождения,

организации дошкольного образования,

наземный пассажирский транспорт,

организации, осуществляющие другие виды экономической деятельности,

организации соцобслуживания,

учреждения начального профессионального, среднего, высшего и послевузовского профессионального образования,

учреждения внешкольного воспитания и дополнительного образования,

библиотеки, музеи, театрально-концертные залы, кино и другие культурные организации,

воздушные пассажироперевозки и аэропорты, спортшколы, аптеки, учреждения общего образования.

По информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 939, в общем составив 255 648. Общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 5200. Еще 1197 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

В Армении с начала кампании по вакцинации и по состоянию на 19 сентября сделано 366 779 прививок от коронавируса, из которых 237 454 – первая доза, а 129 325 – вторая. В Армении для вакцинации против COVID-19 доступны 4 препарата - CoronaVac и Sinofarm (Китай), AstraZeneka (Британия), «Спутник V» (Россия).