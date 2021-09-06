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Весь Кавказ

«Шпион», запечатлевший Кавказ

Редкие иллюстрации, сделанные исследователем, который два столетия назад путешествовал по территории современных Армении, Грузии и Азербайджана, делая зарисовки. Photo: National Parliamentary Library Of Georgia (Courtesy Image)

За несколько лет до того, как французский изобретатель Луи Дагер в Париже открыл эру фотографии, талантливый молодой художник-исследователь Фредерик Дюбуа в 1831 году прибыл на Кавказ с карандашом, альбомом для набросков и задачей запечатлеть этот край.

Швейцарско-прусский дворянин Дюбуа получил благословение российского императора Николая Первого на изучение и зарисовку гористой южной границы Российской империи. Этот регион расположен на территориях современных Армении, Грузии и Азербайджана.

Фредерик Дюбуа (1798-1850 гг.) был франкоговорящим жителем Нойшателя, находящегося на территории современной Швейцарии. Помимо Кавказа, Дюбуа много путешествовал по Крыму.
Фредерик Дюбуа (1798-1850 гг.) был франкоговорящим жителем Нойшателя, находящегося на территории современной Швейцарии. Помимо Кавказа, Дюбуа много путешествовал по Крыму.

Мало что известно о большей части жизни Дюбуа. За три года пребывания на Кавказе его иногда обвиняли в шпионаже. Он так плодотворно поработал с карандашом и альбомом для зарисовок в руках, что вернулся в Европу с материалом, который оказался достаточным для 11 томов рисунков о своем путешествии. В опубликованный материал вошли пять огромных «атласов», полных иллюстраций.

Титульный лист одного из томов, предоставленных Радио Свободная Европа/Радио Свобода Национальной парламентской библиотекой Грузии.
Титульный лист одного из томов, предоставленных Радио Свободная Европа/Радио Свобода Национальной парламентской библиотекой Грузии.

Книги Дюбуа сегодня чрезвычайно редки и тщательно охраняются. В 2017 году его полное собрание кавказских путешествий было продано на аукционе за более чем 154 тысячи долларов. По некоторым сведениям, три тома атласов хранятся в российских музеях, а один том с загадочной историей хранится в небольшой библиотеке в отколовшемся от Грузии регионе Абхазия.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода стоило немалых усилий, чтобы получить три скана атласа из Национальной парламентской библиотеки Грузии. Благодаря тамошним сотрудникам эти захватывающие зарисовки Кавказа, запечатлевшие его таким, какой он был около 200 лет назад, могут быть опубликованы в хорошем качестве.

*Места указаны согласно нынешним границам на Кавказе.

Вид из Ереванской крепости на Араратскую долину и на расположенную вдали гору Арарат. Сегодня на месте разрушенной крепости, из которой Дюбуа рисовал этот пейзаж, расположен коньячный завод.
Вид из Ереванской крепости на Араратскую долину и на расположенную вдали гору Арарат. Сегодня на месте разрушенной крепости, из которой Дюбуа рисовал этот пейзаж, расположен коньячный завод.

Двое мужчин у минарета Шамкир, расположенного на территории современного Азербайджана. По некоторым данным, это сооружение, которое рухнуло и превратилось в руины до 1861 года, было высотой 60 метров. Считается, что строение, возведенное примерно в 11 веке, использовалось в качестве военной сторожевой башни.
Двое мужчин у минарета Шамкир, расположенного на территории современного Азербайджана. По некоторым данным, это сооружение, которое рухнуло и превратилось в руины до 1861 года, было высотой 60 метров. Считается, что строение, возведенное примерно в 11 веке, использовалось в качестве военной сторожевой башни.

Строения, которые Дюбуа называл «персидскими», находятся на территории современного азербайджанского эксклава Нахичевань. На заднем плане «величественно возвышаются пирамиды горы Арарат». Исследователь отмечает, что «после моего визита в [Нахичевань] страшное землетрясение, которое случилось 20 июня 1840 года, разрушило эти два памятника. Сейчас они существуют только на моих рисунках».
Строения, которые Дюбуа называл «персидскими», находятся на территории современного азербайджанского эксклава Нахичевань. На заднем плане «величественно возвышаются пирамиды горы Арарат». Исследователь отмечает, что «после моего визита в [Нахичевань] страшное землетрясение, которое случилось 20 июня 1840 года, разрушило эти два памятника. Сейчас они существуют только на моих рисунках».

Монастырь Гегард в Армении, расположенный в скалистом ландшафте. Дюбуа назвал это место «одной из самых диких долин Великой Армении», отметив, что уединенный монастырь «пленил монахов-отшельников, которые отрешились от мира». Дюбуа утверждал, что монахи монастыря хранили острие римского копья, которым пронзили Иисуса, а также «обломок Ноева ковчега».
Монастырь Гегард в Армении, расположенный в скалистом ландшафте. Дюбуа назвал это место «одной из самых диких долин Великой Армении», отметив, что уединенный монастырь «пленил монахов-отшельников, которые отрешились от мира». Дюбуа утверждал, что монахи монастыря хранили острие римского копья, которым пронзили Иисуса, а также «обломок Ноева ковчега».

Храм в Пицунде в отколовшемся от Грузии регионе Абхазия. Молодой художник отмечает, что царь Николай Первый приказал перестроить церковь, но «я зарисовал ее такой, какой она была до ремонта – крыша рушится, а купол покрыт гранатовыми деревьями».
Храм в Пицунде в отколовшемся от Грузии регионе Абхазия. Молодой художник отмечает, что царь Николай Первый приказал перестроить церковь, но «я зарисовал ее такой, какой она была до ремонта – крыша рушится, а купол покрыт гранатовыми деревьями».

Вид из разрушенного города Джульфа в Нахичевани. Армянский исследователь Симон Магакян, который тщательно изучил местность, рассказал РСЕ/РС, что рисунок, по всей видимости, был сделан с края знаменитого армянского кладбища в Джуге, которое было снесено азербайджанскими военными в 2005 году.
Вид из разрушенного города Джульфа в Нахичевани. Армянский исследователь Симон Магакян, который тщательно изучил местность, рассказал РСЕ/РС, что рисунок, по всей видимости, был сделан с края знаменитого армянского кладбища в Джуге, которое было снесено азербайджанскими военными в 2005 году.

Армянский исследователь Симон Магакян предполагает, что даже неутомимый Дюбуа мог быть ошеломлен тем количеством мелких деталей, которые ему пришлось бы выделить, если бы он включил в свои зарисовки хачкары со витиеватыми орнаментами.

«Художник показывает только один хачкар из нескольких тысяч, чтобы читатель мог его лучше оценить. Пытаться зарисовать все хачкары, если ты стоишь посреди самого большого в мире леса из хачкаров, было бы слишком утомительным занятием», - отмечает Магакян.

Детальное изображение одного из каменных овнов на Джульфинском кладбище, которым отмечены некоторые могилы. Лишь немногие из загадочных каменных животных существуют по сей день.
Детальное изображение одного из каменных овнов на Джульфинском кладбище, которым отмечены некоторые могилы. Лишь немногие из загадочных каменных животных существуют по сей день.

Руины храма Баграта в городе Кутаиси в западной Грузии. Здание «было разрушено в 1691 году турками, - писал Дюбуа, - которые взорвали крепость и окружающие постройки».
Руины храма Баграта в городе Кутаиси в западной Грузии. Здание «было разрушено в 1691 году турками, - писал Дюбуа, - которые взорвали крепость и окружающие постройки».

Дюбуа описывает храм, используя выражение «смесь византийского и армянского [стилей]».

В резюме, которое может разгневать некоторых грузинских читателей, художник утверждает: «Византийский стиль был принят для интерьера, в то время как внешние украшения были скорее имитацией армянского стиля».

Храм Баграта с другого угла. Сегодня Дюбуа вряд ли узнает это строение. Возвышающийся над Кутаиси с центрального холма храм был полностью перестроен.
Храм Баграта с другого угла. Сегодня Дюбуа вряд ли узнает это строение. Возвышающийся над Кутаиси с центрального холма храм был полностью перестроен.
Вид на регион Нагорного Карабаха: на заднем плане видны высокие скалы города Шуши. Этот регион был ареной кровопролитных боев между азербайджанцами и армянами, в том числе во время войны 2020 года.
Вид на регион Нагорного Карабаха: на заднем плане видны высокие скалы города Шуши. Этот регион был ареной кровопролитных боев между азербайджанцами и армянами, в том числе во время войны 2020 года.
Мост через реку Дебед, который сегодня находится на армяно-грузинской границе.
Мост через реку Дебед, который сегодня находится на армяно-грузинской границе.

Похоже, Дюбуа очень привлек этот довольно прочный мост. Он описывает его следующим образом: «Два балкона нависают над рекой», что позволяет «наслаждаться свежестью течения».

«Раньше там было поселение, основанное царем, чтобы путешественники могли найти пищу, - писал исследователь. - Сегодня же там нет ничего – ни села, ни караван-сарая. Остался только мост. Его длина составляет 400 футов, а ширина - 14 футов».

Армянские монахи в рясах беседуют возле Кафедрального Собора Св. Эчмиадзина в 20 километрах к западу от Еревана. Строение не изменилось и сегодня. Многие историки считают его самым древним храмом в мире.
Армянские монахи в рясах беседуют возле Кафедрального Собора Св. Эчмиадзина в 20 километрах к западу от Еревана. Строение не изменилось и сегодня. Многие историки считают его самым древним храмом в мире.
Церковь в Ахалцихе на юге Грузии.
Церковь в Ахалцихе на юге Грузии.

«Я завершаю серию памятников в армянском стиле армянской церковью, построенной на возвышенности близ города Ахалцихе, на том месте, которое наиболее отчаянно защищали турки во время захвата города в 1828 году», - написал Дюбуа. «Просветы в карнизах и стенах были проделаны пушечными ядрами во время осады города», - добавил он.

Дюбуа вернулся в Европу в 1834 году. После публикации его книг о Кавказе он был награжден золотой медалью Географического общества Франции и орденом Святого Станислава. Также ему была пожалована большая сумма денег от российского императора. В последние годы жизни Дюбуа проводил археологические исследования в Европе. Он умер в 1850 году в возрасте 51 года.

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