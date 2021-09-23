«Ты – раб Иванишвили». Противостояние Ники Мелия и Ираклия Кобахидзе
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Случайная встреча лидеров правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционного «Национального движения» переросла в словесную перепалку. Дело почти дошло до рукопашной. Среди использованных «эпитетов» – негодяй, бессовестный и провокатор.
«Ты – раб Иванишвили». Противостояние Ники Мелия и Ираклия Кобахидзе
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