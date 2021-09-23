Земельный налог – в собственный карман

В одном из крупных сел Галского района Абхазии бывший глава администрации пришел к выводу, что собираемый в селе земельный налог было бы справедливо делить таким образом: две трети – государству, а треть – в собственный карман. Но контрольные органы посчитали иначе…

Подобные дела в Абхазии появляются весьма редко, и данное дело не могло не привлечь внимания общественности. Прокуратура Галского района возбудила дело в отношении главы администрации села Хашта Беслана Туркия, которого подозревают в присвоении средств, уплаченных жителями села в счет земельного налога.

Как рассказала «Эху Кавказа» помощник генпрокурора Республики Абхазия по связям со СМИ и общественностью Рада Сангулия, действовал Туркия не один:

«Прокуратурой Галского района 20 сентября 2021 года по результатам проверки деятельности администрации села Хашта Галского района возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы администрации села Туркия Беслана Робертовича по части 4 статьи 157 УК Республики Абхазия, то есть по факту присвоения чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения. По версии органа расследования, экс-глава администрации села Хашта Галского района Туркия Беслан Робертович в период с 01.09.2020 г. по 31.12.2020г. систематически принимал уплаченный жителями села Хашта земельный налог и, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, из полученных за указанный период денежных средств на общую сумму 1 823 350 руб. внес на расчетный счет ИМНС РА по Галскому району 1 163 203 руб., тем самым совершил хищение путем присвоения денежных средств в особо крупном размере на сумму 660 147 руб., которыми распорядился по своему усмотрению. В ходе произведенного расследования прокуратурой Галского района 21 сентября 2021 года выделены два уголовных дела в отношении заместителя главы администрации села Хашта Гамисония Джамбула Михайловича и в отношении бригадира бригады №1 администрации указанного села Гиделия Рамаза Гиглаевича по факту мошенничества с использованием служебного положения и служебного подлога, то есть по части 3 ст. 156 и ст. 294 УК Республики Абхазия, совершенных указанными лицами в период с 19.02.2020 г. по 07.07.2020 г. путем внесения в официальные документы – квитанции формы №24 заведомо ложных сведений о получении заниженной суммы земельного налога от жителей села за 2020 год».

Под фразой о том, что подозреваемый в хищении распорядился названной суммой «по своему усмотрению», скорее всего, надо понимать, что он попросту положил ее в свой карман. А это ни много ни мало – более трети собиравшегося с крестьян земельного налога. В соответствии с названной статьей УК Туркия грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Село Хашта считается самым крупным селом в так называемой нижней зоне этого приграничного с Грузией района Абхазии. Здесь почти 700 дворов, около 2400 жителей, что, безусловно, и предопределяет значительные суммы собираемого в селе земельного налога. Многие помнят об этом селе по старому его названию – Первая Отобая, или по-грузински – Пирвели Отобая. Современное название населенный пункт получил 11 декабря 2013 года в соответствии с постановлением парламента РА «Об административно-территориальных единицах Галского района и их наименованиях».

В течение последних полутора лет в СМИ появлялось немало сообщений о возбужденных в Абхазии уголовных делах против экс-руководителей разного ранга, обвиняемых в преступлениях имущественного характера. При этом нередко в соцсетях появлялись комментарии к таким новостям оппонентов действующей власти, убежденных, что это все – преследование сторонников власти прежней.

Но тут, обратили внимание многие наблюдатели, такой трактовки выдвинуть уже никак нельзя. Беслан Туркия был назначен главой администрации крупного села уже нынешними властными структурами и всего за четыре месяца прошлого года, если судить по уголовному делу, сумел хорошо «погреть руки».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия