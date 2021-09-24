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Эрдоган заявляет, что получает от Пашиняна положительные сигналы
Президент Турции заявил, что получает от премьер-министра Армении положительные сигналы.
«У нас был вариант сотрудничества, который назвали платформой пяти или шести. В настоящий момент от Пашиняна поступают положительные сигналы по этому вопросу. Теперь, после этих положительных сигналов, мы предпримем некоторые шаги в данном направлении», – сказал Реджеп Тайип Эрдоган в интервью турецким СМИ в самолете, возвращаясь в Турцию из США.
Эрдоган добавил, что этот вопрос он намерен обсудить на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в этом месяце в Сочи.
«Мы получим возможность развития вопроса установления мира в регионе. Этот вопрос будет включен в повестку вопросов, которые я буду обсуждать с Владимиром Путиным в конце этого месяца. Таким образом, турецко-российские отношения получат новый мощный импульс», – отметил президент Турции.
Несколько дней назад Эрдоган заявил, что премьер-министр Армении через премьер-министра Грузии предложил ему встретиться. Президент Турции также сказал, что встреча с премьер-министром Армении будет зависеть от позиции Еревана по вопросу так называемого «Зангезурского коридора».
Накануне к теме «Зангезурского коридора» обратился российский «Росбалт» в обширной статье под названием «О чем Баку, Ереван, Москва и Анкара пока говорят шепотом».
Автор статьи сначала намекнул на то, что есть договоренности, о которых стороны не говорят, и добавил, что «не будет ничего удивительного в том, что одним распрекрасным утром объявят о начале работ по открытию Зангезурского коридора, потом о «сердечной» встрече Пашиняна и Эрдогана».
Президент Турции сообщил некоторые подробности предстоящей встречи с президентом России. Эрдоган сказал, что будет общаться с Путиным в формате «тет-а-тет», без участия делегаций.
Между тем, аналитики в эти дни пишут, что переговоры будут непростыми из-за ситуации в сирийском Идлибе, и именно Идлиб станет ключевым вопросом на переговорах.
Эрдоган, однако, заявил, что в Сочи будет принято важное решение относительно развития российско-турецких отношений. Он не пояснил, о каком решении идет речь и касается ли оно Сирии, вместо этого заявил: «Турция и Россия - две страны, которые играют важную роль в регионе. Должен сказать еще одно: мы пока не видели ничего плохого в наших отношениях с Россией».
Другие новости дня
После слов Эрдогана об аннексии Крыма в турецких томатах нашли вирус морщинистости
Россельхознадзор обнаружил во фруктах из Турции бурую монилиозную гниль, а в помидорах — вирус коричневой морщинистости. 23 сентября сотрудники ведомства провели переговоры с Главным управлением продовольствия и контроля Министерства сельского и лесного хозяйств Турции. Российские власти попросили "принять меры для усиления контроля и обеспечения фитосанитарный безопасности продукции".
Россельхознадзор также сообщил, что по-прежнему фиксирует в овощах и фруктах из Турции повышенный уровень пестицидов. По данным ведомства, за 2021 год было выявлено 79 случаев "превышения гигиенических нормативов содержания остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов" во ввозимой продукции.
Сообщения о зараженных турецких помидорах появились за несколько дней до встречи лидеров России и Турции. 29 сентября Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи. Турецкий президент заявлял, что темой переговоров станут ситуация в Сирии и двусторонние отношения.
22 сентября Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил, что Турция выступает за сохранение территориальной целостности Украины и никогда не признает "аннексию Крыма". 20 сентября МИД Турции заявил, что не признает итоги выборов в Госдуму, которые прошли в Крыму, так как Анкара считает незаконным присоединение полуострова к России.
Россия неоднократно приостанавливала ввоз продуктов в страну из различных стран, используя эту меру в качестве инструмента внешней политики. Так, в 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении России из-за аннексии Крыма. В ответ Россия ввела продуктовое эмбарго, запретив поставлять некоторые продукты из этих стран. В перечень в том числе попали фрукты, овощи, молочная и мясная продукция. Санкции вводились сроком на год, но с тех пор неоднократно продлевались и действуют до сих пор.
- В 2019 году был введен временный запрет полетов российских авиакомпаний в Грузию, а также усилен "контроль безопасности" ввозимого грузинского вина. Официальная причина — угроза безопасности граждан РФ и значительное снижение качества грузинских вин. Возможная причина — рост антироссийских настроений в результате скандала в парламенте Грузии и многодневных протестов в Тбилиси.
- В 2016 году Россия запретила ввозить ряд фруктов и овощей из Турции. Это произошло после того, как 24 ноября 2015 года турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24 вблизи границы Сирии и Турции.
Саакашвили вновь пообещал вернуться в Грузию, но ждет от своих сторонников активности
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили говорит, что выполнит свое обещание вернуться в ближайшее время на родину, однако, по его словам, для смены власти только его присутствие не поможет и нужна активность грузинского народа.
«Я, конечно же, выполню то, что сказал, но (...) если грузинский народ не пошевелит рукой, Миша ничем не поможет», – заявил он в очередном обращении через социальные сети к своим сторонникам.
Саакашвили вновь высказал уверенность в том, что в Грузии после муниципальных выборов, которые должны пройти 2 октября, возникнет ситуация для назначения досрочных парламентских выборов, которые, по его мнению, приведут к смене власти.
«Перед нашими глазами в Грузии уничтожается свобода. Нашей целью является немедленно остановить этот процесс», – отметил политик.
При этом Саакашвили, который считает, что муниципальные выборы в Грузии будут сфальсифицированы, призвал сторонников оппозиции все же прийти голосовать на них.
«Сложная конструкция, но это единственная конструкция, которая принесет Грузии победу», – сказал он, подчеркнув, что остается несколько дней для того, чтобы действовать.
«Я буду бороться очень активно. Не собираюсь учитывать ничего, кроме того, что правильно для Грузии», – подчеркнул Саакашвили.
Он также считает, что у оппозиционных партий, кроме (основанного им) «Единого национального движения», председателем которого является на сегодняшний день Ника Мелия, почти ни у кого «не прощупывается пульс».
- 6 сентября Саакашвили в соцсетях анонсировал приезд на родину в ближайшее время – к местным выборам 2 октября, напоминает «Интерфакс».
Алиев о платформе 3+3: Грузия имеет возражение, а Армения позицию не высказала
Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь прокомментировал идею о создании «платформы шести» на Кавказе. Он считает, что те инициативы, которые обсуждаются в странах региона, «позитивно нацелены на сотрудничество».
«Знаете, вот инициатива 3+3, она поддержана Россией, Ираном, Турцией, Азербайджаном. Грузия имеет возражение, а Армения свою позицию не высказала. Ни да, ни нет. Опять позиции нет. И если это будет позитивная позиция, то можно начать работу в этом направлении. А это, в свою очередь, будет работать не только на стабилизацию и минимизацию рисков безопасности в регионе, это будет способствовать тому, что страны региона будут сами определять свое взаимодействие, будут сами решать, как им жить. Регион избавится от какого-то внешнего воздействия», – сказал Алиев в интервью российскому журналу «Национальная оборона».
- В декабре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что на Южном Кавказе можно создать «платформу шести» (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Грузия, Армения) для развития сотрудничества между государствами. Инициативу поддерживает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
- В МИД Грузии говорят, что ни о каких совместных с Россией форматах не может быть и речи до тех пор, пока Москва оккупирует 20% территории страны.
Алиев призвал ООН и государства-члены не использовать название «Нагорный Карабах»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в видеоформате, призвал государства-члены ООН и Секретариат организации не использовать название «Нагорный Карабах».
«Азербайджан военно-политическим путем урегулировал 30-летний конфликт, восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость. Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом. В Азербайджане больше нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Указом Президента от 7 июля 2021 года мы создали Карабахскую и Восточно-Зангезурскую экономические зоны. Пользуясь случаем, призываю государства-члены ООН и Секретариат ООН при ссылке на наши территории не допускать использования не существующих с правовой точки зрения, предвзятых в политическом отношении названий, носящих манипуляционный характер», – заявил Алиев.
Он добавил, что власти Азербайджана передали представителям всех государств в ООН документы, включая короткие справки и фотографии, которые отражают состояние городов и сел Карабаха.
Президент Азербайджана призвал международные энергетические компании вкладывать инвестиции в развитие зеленой энергии на территории Карабаха. Алиев сказал, что недавно «освобожденный Карабах и Восточный Зангезур объявлены зоной зеленой энергии».
ЦИК утвердил итоги выборов в Госдуму. У «ЕР» будет 324 мандата из 450
Центральная избирательная комиссия России в пятницу официально признала состоявшимисявыборы в Госдуму, которые прошли 17-19 сентября, и утвердила их результаты.
Все 15 членов комиссии подписали протокол и сводные таблицы с результатами голосования. При этом член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин выступил с особым мнением, в котором заявил, что в ходе кампании были допущены грубые нарушения принципа свободных и равных выборов. Он указал также на то, что проведение трёхдневного голосования и электронного дистанционного голосования, возможно, нарушают законодательство. Другие члены ЦИК его не поддержали. Глава избиркома Элла Памфилова выступила с обвинениями в адрес неких внешних сил в попытке дискредитировать выборы, подчеркнув, что она провалилась.
Ранее ЦИК отклонил жалобу партии "Яблоко", в которой содержалось требование отменить итоги выборов из-за многочисленных нарушений.
Согласно официальным итогам выборов, "Единая Россия" получит в Госдуме 324 места. Это меньше, чем в предыдущем созыве (343), однако так называемая партия власти сохраняет конституционное большинство.
В Госдуму также прошли КПРФ - 57 мандатов (было 42), "Справедливая Россия — За правду" — 27 (было 23), ЛДПР — 21 (было 39), а также новая партия "Новые люди" (у неё будет 13 мандатов). В Думе также будет по 1 представителю партий "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" и 5 самовыдвиженцев, поддержанных властью (среди них, в частности, Анатолий Вассерман, Олег Леонов и Дмитрий Певцов).
Соратники оппозиционера Алексея Навального, которые не были допущены к выборам, предлагали на них стратегию "Умного голосования" - призывая голосовать в округах за самых сильных оппонентов "Единой России", вне зависимости от партийной принадлежности. Из всех предложенных "Умным голосованием" кандидатов избраны были 15 из 225.
Независимые наблюдатели и представители оппозиции сообщали о многочисленных нарушениях на выборах. В ряде регионов явка и показатели "Единой России" превышают общероссийские на десятки процентов. По данным электорального математика Сергея Шпилькина, итоговый результат "Единой России" может быть завышен более чем на 15 процентов.
Больше всего нареканий вызвали результаты электронного голосования в Москве. Согласно официальным итогам, во всех 15 округах победили поддержанные властями кандидаты. Представители оппозиции считают, что электронное голосование было сфальсифицировано. Представитель КПРФ на заседании ЦИК подтвердил, что партия не признаёт итоги электронного голосования в Москве.
В Приморье арестована актриса из сериала про вымышленного чиновника
В Уссурийске мировой суд арестовал актрису из интернет-сериала про вымышленного чиновника Виталия Наливкина. Ларису Кривоносову признали виновной в незаконном ношении формы сотрудника полиции, в которой она играла роль "официального представителя МВД Уссурийского района Марины Вульф". Её поместили на 10 дней в спецприемник и назначили штраф в тысячу рублей.
В сериале приморского ютуб-канала BARAKuda Кривоносова несколько раз появлялась в форме сотрудника полиции. Местные СМИ отмечают, что каждый раз на ней был китель с разными знаками отличия, а погоны менялись от подполковника МВД до генерал-лейтенанта. В материалах суда актрисе предъявили участие в конкретном эпизоде сериала, который был опубликован 22 сентября.
Ранее 21 сентября на два дня был задержан исполнитель главной роли Виталия Наливкина - Андрей Неретин. Суд обвинил его в неуважении к обществу, поскольку он якобы матерился в общественном месте. Актер был оштрафован на 500 рублей.
Вымышленный персонаж Виталий Наливкин более двух лет участвует в шуточных роликах. В них он боролся с лесными пожарами, вонью от канализации, коронавирусом, а также участвовал в разоблачении коррумпированного полковника МВД. После выхода этого сюжета актёра, играющего Наливкина, нашла полиция. Позже его арестовали на пять суток за хулиганство.
В Южной Осетии вновь указывают на рост заболеваемости COVID-19
В Южной Осетии выявили 68 новых случаев коронавируса, – сообщила агентству «Рес» глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 860 человек, 60 человек сняты с учета за сутки», – сказала она.
Кочиева говорит, что с начала сентября наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.
«Мы проанализировали период с 1 по 22 сентября, и уже отмечаем рост количества выявленных случаев. Взрывного роста у нас нет, это уже хорошо. Главное, чтобы свободный коечный фонд, в нашей «красной зоне» был, а он есть – 42%. Коэффициент распространения – это один из показателей эпидемиологического процесса – с момента открытия школ составляет больше одного. Это говорит о том, что ситуация немного ухудшилась», – рассказала Кочиева.
лавный санитарный врач не исключает возможности закрытия общеобразовательных учреждений на карантин из-за ситуации с распространением коронавируса.
«Посмотрим ещё на этой неделе, ждём результатов исследований, вполне возможно встанет вопрос о закрытии школ. Если будет в этом необходимость, то мы выйдем с предложением на заседание оперативного штаба», – уточнила она.
Ранее сообщалось, что в цхинвальской школе №5 COVID-19 подтвержден у примерно 15 педагогов и 10 учащихся, школу закрыли на карантин до 30 сентября.
Палата представителей одобрила расширение санкций против Кремля
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об оборонном бюджете на 2022 финансовый год на сумму более 777 миллиардов долларов. Это значительно больше, чем запрашивал президент Джо Байден, сообщает "Голос Америки". Расходы на оборону увеличиваются почти на 5 процентов. Столь существенное увеличение расходов было требованием республиканцев.
За принятие документа проголосовали демократы и чуть менее половины республиканцев: за – 316 голосов, против – 113.
Законопроект традиционно содержит не только перечень расходов на оборону, но и различные политические предложения.
Среди них и предложения об ужесточении санкций в отношении России. В проект, в частности, включена поправка, выносящая на рассмотрение администрации Байдена возможность ввести санкции против 35 российских бизнесменов, чиновников и медиаменеджеров. Ранее их имена в санкционный список предложили соратники оппозиционера Алексея Навального. Речь идёт, например, о Романе Абрамовиче, Алишере Усманове, Сергее Собянине, Михаиле Мишустине, Дмитрии Пескове, Маргарите Симоньян и Владимире Соловьёве.
Ещё одна поправка запрещает американцам операции с российскими гособлигациями как на первичном, так и на вторичном рынке. Кроме того, документ лишает администрацию права приостанавливать действие санкций против компаний, имеющих отношение к газопроводу "Северный поток – 2". Ранее в Конгрессе критиковали решение вывезти из-под санкций компанию – оператора проекта.
Ранее свой проект оборонного бюджета принял Сенат. Окончательный вариант будет одобрен в ходе консультаций между палатами. Как правило, это происходит в конце года.
В регионах России заявили о начале четвёртой волны COVID-19
В России зафиксирован новый всплеск заболеваемости COVID-19. По данным Роспотребнадзора, рост заболеваемости на 6-7% фиксируется в 36 регионах, в том числе и в Москве. Число новых случаев превышает 21 тысячу в день, официально общее количество инфицированных с начала пандемии, по официальным данным, приближается к отметке в 7,5 млн человек.
По данным оперативного штаба правительства, за последние сутки в России, включая аннексированный Крым, было выявлено 21379 новых случаев заболеваний. Скончались 828 человек, это самый высокий показатель с начала пандемии.
- О начале так называемой четвёртой волны коронавирусной инфекции объявил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов: "Подъём очень быстрый. Тяжёлых случаев больше, чем в первые три волны, а значит, пойдет вверх и смертность".
- В министерстве здравоохранения аннексированного Крыма сообщили "Коммерсанту", что число новых случаев инфекции растёт уже неделю и вновь приближается к отметке 300 человек в день. По словам главы межрегионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, четвертая волна коронавируса в регионе неизбежна, но крымчане стали реже вакцинироваться.
- В Пермском крае региональный оперштаб заявил о возможном ужесточении противоэпидемических мер — полном закрытии для посещений учреждений культуры, заведений общественного питания и других организаций, а также запрете всех массовых мероприятий. Кроме того, оперштаб прорабатывает "компромиссный" вариант — введение системы обязательных QR-кодов.
Власти Воронежской области за сутки до начала объявили об отмене рок-фестиваля "Чернозем".
Четвёртую волну ожидают и в Башкирии. С 27 сентября, согласно приказу министерства культуры республики, обязательным для посещения "театрально-концертных организаций" станет наличие QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации против COVID-19, справки о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании или справки медорганизации о противопоказаниях к вакцинации против коронавируса.
В России полностью вакцинированы 43 млн человек (29% населения), это меньше среднемирового уровня вакцинации (43,7%). В США, где полностью вакцинированных 54%, а получивших хотя бы одну дозу взрослых больше 75%, эксперты уверенно прогнозируют, что текущая третья "дельта-волна" станет последней и коронавирус перейдет в статус эндемической инфекции.
По данным Роспотребнадзора, вакцинация остается эффективной и против дельта-штамма: через три недели после второй дозы заболевают менее 1%, причем болезнь протекает преимущественно в легкой форме.
- Минздрав России получил документы от Центра им. Гамалеи на регистрацию вакцины против COVID-19 для подростков с новым названием "Гам-КОВИД-Вак М". Как пишет "Фармвестник", Департамент здравоохранения Москвы указывал, что вакцинировать подростков планируется взрослой вакциной "Спутник V" только в меньшей дозировке. В решении Минздрава сообщалось о проверке вакцины в виде раствора для внутримышечного введения, компонент I-0,5 мл/доза + компонент II-0,5 мл/доза. Это ровно столько же, сколько вводят "Спутник V" взрослым людям. Дополнительные сведения о вакцине не раскрываются.
США осудили проведение выборов в Госдуму на территориях Грузии, Украины и Молдовы
Соединенные Штаты осуждают открытие избирательных участков в ходе выборов в Госдуму России на территориях Грузии, Украины и Молдовы. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.
«Соединенные Штаты сожалеют о репрессивных действиях России, которые подорвали свободу, справедливость и доверие к выборам в Госдуму. И мы осуждаем организацию Россией избирательных участков на территории Грузии, Молдовы и Украины без их согласия», – отметил Прайс.
Ранее Министерство иностранных дел Грузии осудило проведение выборов в Госдуму в самопровозглашенных республиках – Абхазии и Южной Осетии. Власти Грузии также не признают итоги выборов, проведенных в Крыму и в Севастополе.
Страны ЕС, США и Великобритания не признают итоги и сам процесс голосования на выборах в Госдуму России на территории аннексированного Крыма. Об этом говорится в заявлениях внешнеполитических ведомств ЕС, Британии и США.
Турция также не признала прошедшие выборы в Государственную Думу в аннексированном Крыму. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «подобные заявления» в ведомстве «никогда не остаются без внимания».
- Как сообщалось ранее, югоосетинские избирательные участки на выборах в Госдуму были приписаны к Читинскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, абхазские – к Даурскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, Павловскому одномандатному избирательному округу Воронежской области, Всеволожскому одномандатному избирательному округу Ленинградской области и Самарскому одномандатному избирательному округу Самарской области.
COVID-19 в Грузии: 1698 новых случаев, 38 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 38 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 8749.
За сутки в стране выявили 1698 новых случаев коронавируса. Накануне провели 25 692 теста: PCR-тестов – 10 382, экспресс–тестов на антиген – 15 310.
Выздоровели еще 1910 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 603 763, выздоровевших – 572 353.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,61%, за последние 14 дней составляет 6,85%, за неделю – 6,46%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 12 778 человек, всего в Грузии использовано 1 715 073 вакцин.
Один из менеджеров НОВАТЭК обвинён в США в налоговых преступлениях
Суд в США арестовал американского гражданина, заместителя председателя правления независимой российской газовой компании НОВАТЭК Марка Джитвэя. Ему предъявлены обвинения в обмане Соединенных Штатов, выразившемся в уклонении от уплаты налогов и сокрытии в офшорах доходов, заработанных во время работы в компании.
Согласно обвинительному заключению, представленному в федеральном суде в городе Форт Майерс во Флориде, будучи финансовым директором НОВАТЭК с 2005 до 2016 года, Джитвэй получил десятки миллионов долларов компенсации в виде акций компании и других финансовых инструментов. Все эти средства поступали на два счета в швейцарских банках. Сумма этих активов в определенный момент достигала 93 миллионов долларов. Прокуратура утверждает, что Джитвэй указывал свою бывшую жену-гражданку России в качестве владельца этих счетов.
Джитвэю предъявлен ряд обвинений, связанных с неуплатой налогов на иностранные доходы, предоставлением фальшивых данных в налоговых декларациях, сокрытием активов, находящихся в иностранных банках. В случае признания виновным, он может провести несколько десятилетий в тюрьме.
В обвинительном заключении подчеркивается, что вина Джитвэя усугубляется тем, что он является профессиональным лицензированным бухгалтером, специализирующимся на налогах.
В течение 11 лет Марк Джитвэй работал главным финансовым директором НОВАТЭКа, сейчас он занимает должность заместителя председателя правления компании
Обнаружены обломки пропавшего на Камчатке вертолета ФСБ
Обломки пропавшего вертолета Ка-27, пропавшего на Камчатке в ночь на 24 сентября, найдены на склоне горы Острой в Елизовском муниципальном районе края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в авиационных службах региона.
Обломки вертолета обнаружены на высоте примерно 950 метров над уровнем моря. По данным Камчатгидромета, погодные условия в ночь на пятницу были хорошими, однако облака, возможно, закрывали вершину горы высотой около одной тысячи метров. На борту, предположительно, находилось трое человек. Пропавший вертолет, по предварительным данным, принадлежит ФСБ России. О судьбе экипажа пока ничего неизвестно, сообщил источник "Интерфакса".
РИА-Новости сообщают, что обломки вертолета находятся в труднодоступной местности. По данным издания, на борту могли находиться сотрудники авиационного отряда ФСБ, выполнявшие тренировочный полет. Сотрудники МЧС к поисковым работам не привлекаются, сообщили РБК в региональном отделении.
- В августе на Камчатке разбился вертолет с туристами из Санкт-Петербурга и Москвы. Ми-8, на борту которого находилось 13 пассажиров и 3 члена экипажа, упал на дно Курильского озера. Восемь человек сумели спастись сами или с помощью сотрудников Кроноцкого заповедника.
- 13 сентября в Иркутской области потерпел крушение самолет L-410 авиакомпании "Сибирская легкая авиация". Он разбился в тайге в районе села Казачинское около реки Киренга при повторном заходе на посадку. На борту находились 16 человек, четверо из них погибли.
- 22 сентября в 38 км от Хабаровска разбился самолет АН-26, на борту которого находились 6 членов экипажа. Спасатели с воздуха обнаружили обломки судна. Все члены экипажа погибли.
На Эльбрусе из-за непогоды погибли 5 альпинистов
Пятеро альпинистов из туристической группы, которая отправилась на покорение Эльбруса и подала сигнал бедствия вечером 23 сентября, найдены мёртвыми, сообщает Baza.
"Интерфакс" уточняет, что всего в группе было 19 человек из 11 регионов России, включая гида. 14 из них удалось спасти в результате поисковой операции, в которой участвовали 70 спасателей и 16 единиц техники.
По предварительным данным причиной ЧП стала непогода. В четверг на маршруте, по которому следовала группа, скорость ветра поднялась до 40 метров в секунду при температуре минус 20 градусов. Видимость не превышала одного метра из-за сильной пурги. При этом ни один человек из туристической группы не являлся профессиональным альпинистом.
Отмечается, что тургруппа заранее зарегистрировала свой маршрут в МЧС России. Сигнал бедствия она подала, когда находилась на высоте 5 тысяч 400 метров.
Один из лидеров «Талибана» принял «представителя Южной Осетии»
Официальный представитель политического офиса движения «Талибан» Мухаммад Наим накануне сообщил, что заместитель премьер-министра в новой администрации Афганистана Мулла Абдул Гани Барадар встретился с представителем самопровозглашенной республики Южная Осетия. Информацию распространил и ряд Telegram-каналов.
«На встрече обсуждались вопросы, касающиеся обеих стран, региональной безопасности и ситуации в Афганистане», – говорилось в сообщении.
Оказалось, что встретился с талибами Алексей Максимов. В августе-сентябре сообщалось, что его пригласили в Цхинвали из Москвы и назначили представителем югоосетинской Службы внешней разведки в России. Пользователи соцсетей и СМИ писали о «сомнительных фактах в его биографии» – он, возможно, приписывал себе несуществующие военные заслуги и награды.
О встрече Алексея Максимова с представителем «Талибана» официальные источники в Цхинвали пока не сообщают.
В августе югоосетинский депутат Давид Санакоев не исключил политическое признание Южной Осетии «Талибаном».
«Вопрос о признании «Талибана» со стороны Государства Алания пока не стоит на повестке дня, хотя исключать ничего нельзя. Все будет зависеть от того, насколько вменяемым и прагматичным покажет себя новое афганское руководство», – писал Санакоев.
Утечка газа в Цхинвали – Маргарита Симоньян рассказала об «адовой провокации»
В Цхинвали, возможно, пытались отравить газом руководителя информагентства «Спутник – Южная Осетия» Виталия Денисова. О «дикой истории» рассказала главный редактор агентства «Россия Сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
По её словам, Денисов, командированный агентством из Москвы, обнаружил в арендуемом частном доме утечку газа в двух местах – на входящем уличном стояке и в котельной на первом этаже.
«Концентрация газа в котельной могла привести к взрыву при автоматическом включении горелки. Этого не произошло по случайности – в системе не было воды. Прибывшая аварийная служба ликвидировала неисправность. Через некоторое время Денисов осмотрел повреждения и обнаружил, что труба распилена.
И все мы тут же вспомнили, как погибла семья российского советника по здравоохранению Игоря Галя. Именно так она и погибла. В феврале 2020-го при странных обстоятельствах отравились газом», – пишет Симоньян.
По её словам, Денисову позвонил лично президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов и пообещал досконально во всем разобраться.
«Я знаю, как осетины относятся к русским и к России. У меня мало сомнений, что это адова провокация кого-то, кто хочет поссорить народы. Осталось выяснить, чья именно», – написала Симоньян.
В югоосетинском КГБ заявили, что оперативно-следственная группа ведомства выявила повреждение газового шланга отопительной системы в одном из частных домовладений.
«21 сентября в Комитет государственной безопасности обратился руководитель ИА «Спутник – Южная Осетия» Денисов Виталий Алексеевич в связи с предположением о возможных злонамеренных действиях неустановленных лиц, якобы вызвавших утечку природного газа в частном домовладении.
Выехавшая на место происшествия оперативно-следственная группа КГБ РЮО провела обследование домовладения, в ходе которого действительно выявлено повреждение газового шланга отопительной системы. При этом следов умышленной порчи данного оборудования не обнаружено», – говорится в сообщении пресс-службы.
КГБ отмечает, что в настоящее время с привлечением соответствующих экспертных структур продолжается работа по установлению всех обстоятельств произошедшего, отрабатываются различные версии, в том числе по умышленной порче газового шланга.
В Абхазии подтверждено 116 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 507 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 116 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 44 пациента. Состояние 6 человек оценивается как тяжелое, 20 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 8 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 9 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 12, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 12 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 67 пациентов, состояние 10 человек тяжелое.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 27 153 человека. Зарегистрировано 410 летальных случаев. Выздоровели 22 107 человек.
Посланник США подал в отставку, не согласившись с депортацией гаитян
Специальный посланник США в Республике Гаити Дэниел Фут подал в отставку, выразив несогласие с депортацией гаитянских беженцев, которые бежали из своей страны из-за нестабильной политической обстановки и стихийных бедствий.
Власти США продолжают вывозить сотни людей, в том числе целые семьи, обратно на Гаити. Одновременно наблюдается обострение условий в лагерях для мигрантов по обе стороны границы между США и Мексикой, пишет «Голос Америки».
«Я не хочу быть причастным к бесчеловечному контрпродуктивному решению Соединенных Штатов депортировать тысячи гаитянских беженцев и нелегальных иммигрантов на Гаити - в страну, где представители властей США не покидают охраняемых территорий из-за опасности, исходящей от вооруженных банд, контролирующих повседневную жизнь», – заявил Фут в своем письме об отставке, о котором впервые сообщил канал PBS.
Фут назвал политику США в отношении Гаити глубоко ошибочной и заявил, что его рекомендации были проигнорированы и отклонены. Он также написал, что на Гаити произошел крах государственности и власти не обеспечивают гражданам безопасность или даже базовые услуги.
Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс назвал ложными утверждения дипломата, что его предложения были проигнорированы. «По поводу Гаити велось несколько политических дискуссий на высшем уровне, в рамках которых все предложения, в том числе инициативы специального посланника Фута, были полностью рассмотрены в рамках строгого и прозрачного политического процесса. Некоторые из этих предложений были сочтены нецелесообразными в контексте нашей приверженности продвижению демократии в Гаити и были отклонены в ходе политического процесса», - приводит слова Прайса «Голос Америки».
Начиная с воскресенья, как отмечает «Би-би-си», США вывозными рейсами вернули обратно на Гаити более 1400 беженцев, живших во временном лагере в Техасе. Всего в этом лагере на границе с Мексикой разместились 13 тысяч человек.
Многие гаитяне бежали из своей страны после разрушительного землетрясения 2010-го года. Значительная часть этих людей вначале прибыли в Бразилию и ряд других стран Латинской Америки, но затем, не найдя работу и не получив легального статуса, начали перемещаться в сторону США. В этом году ситуацию на Гаити усугубил политический кризис, связанный с убийством в июле президента Жовенеля Моиза. Позднее, в августе, в стране произошло новое землетрясение с большим количеством жертв и значительными разрушениями.
Найден мертвым глава Следственного комитета по Пермскому краю
Глава Следственного комитета по Пермскому краю Сергей Сарапульцев найден мертвым, сообщили в четверг несколько российских СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.
Позднее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что ведомство начало проверку обстоятельств гибели Сергея Сарапульцева.
По словам источников, в том числе собеседников агентств ТАСС и «Интерфакс», Сарапульцев покончил жизнь самоубийством. Предполагаемой причиной они назвали проблемы в семье. Источник ТАСС сказал, сославшись на предварительные данные, что самоубийство чиновника не связано со службой, в частности со стрельбой в университете в Перми на этой неделе.
Сергей Сарапульцев возглавил следственное управление СК по Пермскому краю в 2018 году.
По данным телеграм-канала Baza, тело Сарапульцева нашли в его коттедже. Baza также пишет , что в четверг в областном управлении Следственного комитета прошло совещание, посвященное атаке на Пермский университет, и после этой встречи от расследования отстранили многих местных следователей.
Официальный представитель СК сообщила в среду, что Пермь посетил глава ведомства Александр Бастрыкин. По словам Светланы Петренко, на оперативном совещании Бастрыкину доложили ему о ходе расследования массового убийства в Пермском университете и запланированных следственных действиях.
Утром 20 сентября неизвестный открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета. Погибли шесть человек, несколько десятков пострадали. Нападавший при задержании был ранен и госпитализирован. Позднее следствие сообщило, что стрельбу в университете открыл студент юрфака этого вуза Тимур Бекмансуров. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
Ника Мелия прокомментировал свою потасовку с Ираклием Кобахидзе
Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия прокомментировал свою потасовку с председателем «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе.
Инцидент произошел сегодня днем, 23 сентября, перед зданием представительства ЕС в Тбилиси. Политики пришли в офис Евросоюза на встречу с западными дипломатами, чему предшествовал скандал с предполагаемой утечкой секретных данных из Службы госбезопасности Грузии, в том числе о слежке за западными дипломатами.
Когда Кобахидзе вышел со встречи и отвечал на вопросы журналистов, к нему подошел лидер «Нацдвижения» Ника Мелия. В результате политики стали обвинять и оскорблять друг друга.
Мелия заявил, что «Грузинская мечта» показала свое лицо странам-партнерам Грузии. Он отметил, что находившиеся в здании представительства Евросоюза послы попросили его «не поддаваться на провокацию», после того как рядом с офисом собрались активисты правящей партии, сообщает «Нетгазети».
«Все лицезрели, в особенности послы наших партнеров, с каким правительством мы имеем дело. Они попросили нас быть начеку и не поддаваться на провокации, которые устраивал режим. Даже если бы «Грузинская мечта» захотела, она бы не смогла показать свое лицо более ясно перед международным сообществом», - заявил политик.
Марина Кочиева: В Южной Осетии циркулирует индийский штамм коронавируса
«В Южной Осетии в основном циркулирует индийский штамм коронавируса», - заявила главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
По ее словам, в августе Югосетпотребнадзор отправил пробы на лабораторные исследования в Ставропольский противочумный институт.
«Пять проб забраковали, а в оставшихся 39 пробах выявлен индийский штамм «дельта». Мы так и предполагали, но сейчас у нас уже не предположение, а лабораторно подтвержденная информация», – сказала Кочиева.
Как отметила глава ведомства, данный штамм наиболее агрессивный, в основном болеют молодые и дети. «Я бы хотела, чтобы, понимая всю серьезность ситуации, каждый следил не только за состоянием своего здоровья, но еще и берег свое окружение», - сказала она.
Главный санитарный врач обратилась к населению республики с просьбой соблюдать масочный режим, избегать мест массового скопления людей, чтобы уменьшить риск заболевания, передает информагентство «Рес».
Открыт первый двухкилометровый участок новой дороги Рикотского перевала
Сегодня было открыто движение на первом двухкилометровом, двухполосном участке Рикотской магистрали Хеви-Убиса близ тоннеля, который соединяет восточную и западную части Грузии.
Пока движение открыто на двухкилометровом четырехполосном участке (в одном направлении), при этом продолжается строительство параллельной двухполосной дороги, сообщает «Новости-Грузия».
Новый участок дороги включает шесть мостов (длина: 98 м; 65 м; 98 м; 98 м; 65 м и 131 м) и три тоннеля (длина: 70 м; 182 м; 100 м). В рамках строительства Рикотского перевала будет построено 51,6 км дорог, 96 мостов и 53 туннеля. Уже ведутся интенсивные работы на 71 мосте и в 47 туннелях, восемь туннелей уже проложены. Соответственно, 80% проекта Рикотского шоссе находится в активной фазе строительства.
Рикотская магистраль является важной частью международной скоростной автомагистрали Восток-Запад и «Трансъевропейской транспортной сети», и играет важную роль в формировании логистического и транзитного хаба Грузии.
Строительство участка Хеви-Убиса осуществляется при финансовой поддержке Азиатского банка развития в размере более 732 миллионов лари. Общая стоимость строительных работ на участке Рикотского перевала составляет около 2,6 млрд лари.
В Тбилиси открыли Мемориал пропавшим без вести
В Тбилиси на аллее Тамарашвили в Ваке-Сабурталинском районе появился Мемориал пропавшим без вести, сообщает «Новости-Грузия».
Памятник посвящен памяти пропавших без вести в во время вооруженный действий в 1990-х годах и российско-грузинской войне в августе 2008 года. Мемориал открыли госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани и глава Международного комитета Красного Креста в Грузии Северин Шапаз.
По официальной информации, в результате вооруженных действий 1990-х годов и российско-грузинской войны в августе 2008 года в Грузии без вести пропали более 2300 человек.
Кобахидзе извинился перед обществом за слова, произнесенные в перепалке с Мелия
Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что во время провокации, устроенной лидером оппозиционного «Единого национального движения», не смог сдержать себя. Политик принес извинения за слова, которые произнес во время перепалки.
Инцидент произошел сегодня днем, 23 сентября, перед зданием представительства ЕС в Тбилиси, сообщает SOVA. Политики пришли в офис Евросоюза на встречу с западными дипломатами, чему предшествовал скандал с предполагаемой утечкой секретных данных из Службы госбезопасности Грузии, в том числе о слежке за западными дипломатами.
Когда Кобахидзе вышел со встречи и отвечал на вопросы журналистов, к нему подошел лидер «Нацдвижения» Ника Мелия. В результате политики стали обвинять и оскорблять друг друга.
Позже, комментируя инцидент, председатель «Грузинской мечты» заявил, что ЕНД использует политическую арену только для провокаций.
«Яркий пример этого мы видели сегодня в исполнении Никанора Мелия, который является неинтеллектуальным хулиганом и провокатором и видит свой политический шанс только в провокациях. Сегодняшний день также подтверждает, что на подобные провокации очень сложно не реагировать. И мне тоже было непросто терпеть сегодняшнюю провокацию и оскорбления, особенно со стороны криминала. Я хочу извиниться перед общественностью за слова, которые они услышали от меня», - сказал Кобахидзе.
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