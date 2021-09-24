Леван Мебония: «Перепадные ГЭС на нашем балансе, мы хотим провести их восстановление»

Власти самопровозглашенной республики Абхазия сообщили о получении предложений по восстановлению Перепадных ГЭС от трех компаний – ООО «Чистая энергия», ООО СП «Сухум ГЭС» и ООО «Ингур ГЭС». Леван Мебония подтвердил «Эху Кавказа», что третья компания – это ООО «Ингури ГЭС», которой он руководит.

– Эти гидроэлектростанции находятся на нашем балансе, мы хотим провести их восстановление. Этот вопрос пока находится на стадии обсуждения.

– Кто может профинансировать работы и какая сумма необходима?

– По вопросу финансирования мы ведем переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (EBRD). Что касается суммы, она вырисуется после составления детального плана и после проведения тендера. Я думаю, речь идет о примерно 100-120 миллионах долларов.

– В случае восстановления, какую мощность будут вырабатывать Перепадные ГЭС?

– Сейчас первая станция (Перепадная ГЭС-I) полностью восстановлена и может работать на полную установленную мощность – 220 мегаватт. Первоначально установленная мощность остальных станций была 120 мегаватт. Согласно последним исследованиям, после реабилитации она может составить чуть менее 120 мегаватт. Годовая выработка электроэнергии – от 350 до 370 миллионов кВт·ч.

– Вы ведете переговоры с абхазской стороной?

– Мы ведем переговоры, пока решение не принято. Когда такая информация появляется в медиа, это вызывает недоразумения. Лучше дождаться итогов, можете связаться со мной позже, и я сообщу об итогах (переговоров). Сейчас это – гадание (на кофейной гуще).

– Абхазская сторона назвала компании, которые хотят принять участие в восстановлении, поэтому мы и заинтересовались вопросом.

– У многих есть интерес, но, думаю, они (потенциальные инвесторы) даже не знают, во сколько это обойдется и так далее. Самым правильным будет, чтобы мы осуществили восстановление. Думаю, что так и произойдет.

СПРАВКА «Эха Кавказа»

21 сентября на пресс-конференции в Сухуми президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания заявил:

«Три Перепадные ГЭС взяты на баланс этим летом. Было дано поручение, они являются собственностью абхазского государства. Теперь необходимо сделать так, чтобы эти станции работали. В связи с этим было дано поручение правительству. А перед этим было обращение одной частной компании, которая заинтересовалась Перепадными ГЭС, и эта компания готова проинвестировать и работать на определенных условиях. Было дано поручение правительству изучить их предложение, подготовить встречное предложение, которое учтет в полной мере интересы нашего общества и государства. Этой работой они занимаются.

Для того чтобы восстановить Перепадные ГЭС, там объем инвестиций около 10 миллиардов рублей. Конечно, инвестор должен быть уверен, что его права будут защищены.

Сейчас до конца октября текущего года появились еще предложения от других инвесторов. Правительство изучает, мы не отдаем кому-либо предпочтение, мы дадим предпочтение той компании, которая предложит наилучшие условия.

Например, одна компания предлагает нам арендную плату – 200 млн рублей в год, и они платят налоги. Другие компании свои предложения формируют. Посмотрим, какое из этих предложений будет лучше.

Взаимодействие с грузинской стороной, оно имеет место быть в рамках «Ингур ГЭС». Это же был единый комплекс. Они должны синхронно работать, должен быть единый диспетчер. Потому что, (если) там выпускают дополнительный объем воды, здесь должны на это отреагировать, или аварийно скидывать, или еще что-то. Непростая такая задача, но ее надо решить».