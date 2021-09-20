«Реструктуризация» Кристины Озган

Ровно месяц назад, 20 августа, на совещании с членами правительства президент Абхазии Аслан Бжания заговорил об инвестициях в перепадные ГЭС. Новость, как обычно, была кургузая, с множеством недоговоренностей, но, сопоставляя различную информацию, можно догадаться, что президент собирается принять решение о распродаже крупных энергетических объектов.

Можно, например, вспомнить, что за пару месяцев до этого, 16 июня, на совещании «по актуальным вопросам состояния энергетической отрасли» президент говорил, что мыслит об энергетике как о чисто экономической отрасли и будет оперировать только экономическими категориями. Правда, далее никаких экономических выкладок в подтверждение своих постулатов он не привел.

«Гениальная мысль» главы государства была поддержана премьер-министром. Александр Анкваб сообщил о готовности правительства к принятию непопулярных решений и, ссылаясь на министра экономики Кристину Озган, сообщил, что в правительстве существует некая «квалифицированная дорожная карта», которую они скоро перешлют в парламент и общественные организации. Повторюсь, что это было сказано 16 июня, то есть три месяца назад, но до сих пор широкой общественности ничего конкретного не известно.

Заинтригованные депутаты парламента, так и не получившие «квалифицированной дорожной карты» из правительства, месяц назад направили запрос министру экономики Кристине Озган и попросили предоставить парламенту информацию об инвестиционных проектах в перепадные ГЭС единого энергокомплекса «Ингур ГЭС». Запрос – это незыблемое право парламентария, предусмотренное законом о статусе депутата. Им обязаны отвечать все должностные лица – от президента для представителей муниципалитетов. Помимо депутатского запроса есть еще и закон о праве граждан на доступ к информации, 19-я статья которого обязывает чиновника предоставлять информацию в полном объеме. «Ответ на письменный запрос должен носить исчерпывающий характер, исключающий необходимость повторного обращения заинтересованного лица по тому же предмету запроса», – говорится в законе.

Но министрам закон не писан. Ответ Кристины Озган еще более замысловат, чем выступление Аслана Бжания на совещании от 8 августа. Она пишет, что в адрес правительства и «Черноморэнерго» поступили предложения по реструктуризации перепадных ГЭС от ООО «Чистая энергия», ООО СП «Сухум ГЭС» и ООО «Ингур ГЭС». И если про организацию ООО СП «Сухум ГЭС» нам хоть что-то известно, так как бывший гендиректор «Черноморэнерго» Резо Зантария в 2013 году, находясь в должности, оскандалился с историей передачи самому себе энергетического объекта (во всем мире это считается коррупцией – поправьте, если я ошибаюсь), то по поводу остальных ООО можно только вспоминать Фрунзика из «Мимино» – «кто он такой, этот потерпевший, куда он пошел, я его первый раз вижу…»

Так как официальной информации об этих потенциальных «инвесторах» нет, остается интернет. Российский единый реестр юридических лиц выдает более десятка компаний под названием «Чистая энергия», разобраться в которых, с таким количеством неизвестных, достаточно сложно. Но есть конфиденциальные официальные источники. По их информации, ООО «Чистая энергия» специализируется на добыче криптовалюты.

А вот такого ООО, как «Ингур ГЭС», вообще не существует, даже во всемирной паутине. Но в Грузии существует ООО «Ингури ГЭС», и это не может не настораживать общественность, гадающую на кофейной гуще после пространного ответа министра депутатам.

К сожалению, только четырех депутатов из 35 интересуют вопросы, связанные с энергетикой. И эти четверо не нашли ничего лучшего, как ответить Кристине Озган в саркастическом тоне, выразив благодарность за «всеобъемлющий ответ» и попросив еще раз предоставить информацию о «реструктуризации» и документы, поступившие от ООО «Чистая энергия», ООО СП «Сухум ГЭС» и ООО «Ингур ГЭС».

А теперь о простом слове «реструктуризация», которое промелькнуло в «ответе» весьма осторожного министра экономики Кристины Озган депутатам. Реструктуризация предприятия означает целенаправленное изменение структуры компании – в том числе и дробление. В отсутствие информации позволю себе предположить, что направлено оно на то, чтобы обойти закон об энергетике, запрещающий продажу крупных объектов энергетики. Что-то подсказывает мне, что президент и его окружение намерены так реструктурировать крупные объекты энергетики, чтобы появилась возможность продать перепадные ГЭС по остаточной стоимости компаниям, следы которых, по обыкновению, затеряются в офшоре, а потом еще и перепродать по рыночной цене. Не без личной выгоды, конечно.

За закрытостью и неясностью в действиях президента и правительства, полным отсутствием экономических расчетов и игнорированием политической составляющей все отчетливее проглядываются признаки очередной государственной аферы. Без сомнения, что и эта афера, как и все предыдущие, дорого обойдется нашей стране.

На парламент надежда очень зыбкая, так как он деморализован и коррумпирован. Многие депутаты, уже не стесняясь, размышляют о личной выгоде, которую они получат от очередной распродажи народного имущества.

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