Суд отправил за решетку напавшего с ножом на активистов оппозиции в Дманиси

Болнисский районный суд избрал заключение в качестве меры пресечения для обвиняемого в нападении на сторонников оппозиции в селе Гантиади Дманисского муниципалитета (регион Квемо Картли), сообщает Общественный вещатель.

28-летний Давид Дауташвили – сын кандидата в мажоритарные депутаты сакребуло Дманиси от правящей партии «Грузинская мечта» Михаила Дауташвили. По данным МВД Грузии, 21 сентября во время предвыборной встречи в Гантиади Давид Дауташвили «по политическим мотивам» ранил ножом двух человек – М.О. и Ш.С. Оба получили серьезные телесные повреждения.

Накануне Дауташвили предъявили обвинения по статье «нанесение тяжких телесных повреждений двум лицам», которая предусматривает лишение свободы на срок от девяти до тринадцати лет.

На сегодняшнем заседании, проходившем в дистанционном формате, адвокат Дауташвили Гия Мачитадзе заявил, что его подзащитный признает обвинения, отрицая при этом политическую подоплеку инцидента. По его словам, действия Датуташвили были продиктованы желанием «помочь своему отцу, жизнь и здоровье которого были в реальной опасности».

Одновременно сторона защиты говорила об отсутствии доказательной базы для применения заключения в качестве меры пресечения. Суд эту позицию не разделил.

Защита также говорит о психологических проблемах обвиняемого. Мачитадзе просит учесть, в каком эмоциональном состоянии находился молодой мужчина в момент совершения преступления. По требованию адвоката назначена экспертиза.