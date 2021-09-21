В Дманиси выбирают рукопашную

Предвыборная кампания переходит в поножовщину, как это произошло в Дманиси, где сошлись активисты «Грузинской мечты» и оппозиции. Ранены двое сторонников единого оппозиционного кандидата. В руставской больнице остается сторонник «Нацдвижения». Оппоненты власти связывают происходящее с поляризацией и ненавистью, поощряемой властью, «Грузинская мечта» ничего плохого не видит даже в билбордах по всей Грузии, которые уже назвали кровавыми.

Беспощадную кулачную драку в Дманисcком районе в селе Гандиади между сторонниками оппозиции и партии власти уже осудили обе стороны. И обвинили друг друга. Жизням двух пострадавших опасность не грозит. В «Нацдвижении» утверждают, что их сторонников ранил ножом сын Михаила Дауташвили, мажоритарного кандидата от «Грузинской мечты». Сам Дауташвили причастность к инциденту сына и представителей своей партии отрицает.

Открестились в партии власти и от другого насильственного сюжета, случившегося сегодня ранним утром в Рустави. Неизвестные жестоко избили активиста «Нацдвижения». Он, как сообщил кандидат в мэры Рустави Давид Киркитадзе, пару дней назад был уволен из городской мэрии и получал угрозы, после того как отказался поддерживать правящую «Грузинскую мечту».

Оппоненты власти сегодняшние инциденты связывают с агрессивной риторикой «Грузинской мечты», в том числе непрекращающимся размещением по всей стране так называемых кровавых билбордов.

Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе продолжает утверждать, что это частная инициатива и «благодарность» бизнесменов, не забывших притеснения со стороны власти во времена правления «Нацдвижения» Михаила Саакашвили. Мдинарадзе возмущает не агрессивное содержание баннеров, а поведение критически настроенных СМИ:

«Для меня больше неприемлемо то, что делают ваши партийные телекомпании и их менеджеры».

Кого имел в виду Мдинарадзе, можно угадать по тем же билбордам, на которых на избирателя смотрят руководители ТВ «Пирвели» Нодар Меладзе и «Мтавари» Ника Гварамия.

Появление билбордов не обошел стороной и человек, находящийся в центре их композиции, – третий президент Михаил Саакашвили, продемонстрировав при этом не меньшее владение языком ненависти:

«У всего есть свои границы, вот вас не задевает, не в лом, что Иванишвили вас так ненавидит?» – это, пожалуй, самое безобидное из его обращения. Особо досталось израильскому политтехнологу Моше Клюгхафту, снискавшему мировую известность своими так называемыми черными методами политической борьбы на выборах.

«Грузинская мечта» не опровергает и не подтверждает информацию, что пригласила зарубежного пиар-технолога для ведения предвыборной кампании.

Пожалуй, единственным политиком из «Грузинской мечты», назвавшим язык ненависти неприемлемым и открыто признавшимся, что ему эти билборды не нравятся, оказался спикер парламента Каха Кучава. Но, видимо, его мнение партия не учла, ее представители не спешат помочь в этом вопросе Центру по контролю заболеваемости и общественного здоровья. Там уже второй день настоятельно просят рекламную компанию «Алма» вернуть вместо политических баннеров билборд о необходимости вакцинации. Компания, владеющая правом размещения наружной рекламы, в свою очередь утверждает, что срок аренды тех плакатов давно истек. Но в этом споре ни одна из сторон не обнародовала подтверждающие документы.

Правозащитные НПО обеспокоены тем, что за считанные дни до выборов из-за агрессивной риторики насильственные инциденты в регионах участятся. Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED) ждет решения ЦИК об удалении агрессивных политических баннеров. У нас закон очень хороший, проблема в его исполнении, говорит глава НПО Нино Долидзе:

«В нашем законодательстве есть четкое определение того, что во время предвыборной кампании можно считать формой выражения свободы, а что – подстрекательством к насилию. Случаи с билбордами мы расцениваем как использование языка ненависти. На плакате не только представители большинства оппозиционных партий, но и СМИ. И даже если это не заказ «Грузинской мечты», билборд в ее пользу законом рассматривается как пожертвование. Мы также ждем ответа от Госаудита. Знаем, что обслуживание одного билборда обходится примерно в две тысячи долларов, а их десятки по всей Грузии. В то же время физическое лицо не может пожертвовать партии более 60 тысяч лари. Но эти билборды нежелательны и тем, что своим содержанием вредят предвыборной атмосфере, которая и так накалена и поляризована».

Под ударом, по словам Нино Долидзе, оказываются и СМИ, освещающие муниципальные выборы, которые состоятся 2 октября.