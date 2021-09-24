Лебединый пруд, или Трагедия в Новом Афоне

Сегодня российское информационное пространство было заполнено леденящими душу кадрами из Кабардино-Балкарии – о попавшей на склоне Эльбруса в снежный ураган группе из двадцати альпинистов, пятеро из которых погибли, у остальных, спасенных, многочисленные обморожения, травмы. На другой, южной стороне Главного Кавказского хребта, в Абхазии, в нынешнем году тоже, увы, немало российских туристов ушло из жизни в силу своей неопытности и беспечности как в суровом высокогорье, так и в море, которое из теплого и ласкового способно на какое-то время превращаться в ревущего «зверя». Но в последние недели туристы в Абхазии попадали в ЧП, порой со смертельным исходом, в достаточно спокойной и комфортной природной среде.

Место, где произошла смерть приехавшего на отдых в Абхазию из заполярного Мурманска 36-летнего Дмитрия Ковалева, которую вчера и сегодня активно обсуждали в абхазском и российском интернет-сообществах, выглядит и вовсе как нечто диаметрально противоположное пятикилометровой высоте над уровнем моря и двадцатиградусному морозу в эти дни на склоне Эльбруса. Представьте себе маленький курортный городок Новый Афон в бархатный сезон, пруд, который отделяет от берега моря лишь трасса Черноморского шоссе и который вырыли когда-то, в 1880 году, для разведения рыбы монахи Новоафонского монастыря, умиротворяющую картину плавающих на этом пруду белых и черных лебедей, белые «кружевные» мостики над протоками, соединившими несколько маленьких водоемов… Именно сюда приезжают очень часто уже немало десятилетий молодожены в Абхазии в день свадьбы – прогуляться, пофотографироваться…

И вот здесь, в этом райском уголке разыгралась трагедия. После 15 сентября СМИ разнесли тревожную весть об исчезновении туриста. Вот одно из сообщений, датированное 22 сентября:

«Мурманчанин поехал отдыхать в Абхазию и пропал. Волонтеры просят помощи в поисках мужчины. 15 сентября около 21.30 36-летний Дмитрий Ковалев ушел из столовой (Абхазия, г. Новый Афон, ул. Лакоба) и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Был одет в джинсы цвета «хаки», черно-бордовую футболку, темно-синие кроссовки на белой подошве. Всех, кто может сообщить информацию о пропавшем, просят позвонить по телефонам…»

Искали туриста правоохранители Абхазии, поисковый отряд «Мурманспас».

Утром 23 сентября СМИ сообщили о нахождении тела мужчины в водоеме парка в Новом Афоне.

«Неопознанное тело мужчины обнаружили в водоеме парка с лебедями в Новом Афоне. На месте работают сотрудники Госинспекции по маломерным судам. Они уже должны были вытащить тело из воды. Пока неизвестно, кто этот человек – местный житель или приезжий», – отметили в МЧС.

И, наконец, третий акт трагедии, в тот же день. «Установлена личность мужчины, найденного в водоеме в парке с лебедями в Новом Афоне. Им оказался житель Мурманска Дмитрий Ковалев, 1985 года рождения... Как уточнили в пресс-службе ведомства, погибший пропал 15 сентября и с тех пор находился в розыске. По предварительной версии, мужчина упал в пруд, находясь в нетрезвом состоянии».

Посыпались интернет-комментарии:

«Неужели он неделю в пруду находился, и никто его не видел?»;

«Вообще-то утопленники, как правило, находятся на дне водоема. Через неделю из-за трупных газов тело всплывает и его обнаруживают»;

«Разве там так глубоко, чтобы утонуть? Полтора метра – максимум»;

«Да и в тазике можно утонуть, если постараться»;

«Да, и в тазике, особенно если помогли»;

«Говорить о том, что он был пьян, это, по крайней мере, некорректно, не зная обстоятельств трагедии... Может, несчастный случай, может, злой рок, всякое могло быть... Прежде всего, это трагедия, и семье надо соболезновать»;

«Вариантов много. Результаты экспертизы покажут. Пока не известно, что было в данном случае. Но вы не представляете, сколько бутылок из-под спиртного выносится из номеров, и это каждый день. Так ведь тоже нельзя, какая-то мера ведь должна быть».

Вот что рассказал сегодня «Эху Кавказа» начальник пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Роман Лабия:

«Должна быть медицинская экспертиза тела, а она занимает минимум несколько дней. Как я слышал, он был с женой. Что-то там у них произошло, и получилось так, что он оказался один. Видимо, она от него… Ну, короче, как я слышал, они выпили, поцапались, и она ушла по каким-то своим делам. А его не было, и на следующий день он не пришел.

– Они отдыхали организованно или в частном секторе?

– В частном, насколько я знаю. Труп всплыл, нам сообщили, мы приехали и вытащили. В морг отвезли. В прокуратуру сообщили.

– Труп всплыл на восьмой день, да?

– Ну, получается, так».

Как говорит помощник министра внутренних дел Абхазии Бадра Айба, криминального следа в произошедшем пока не усматривается.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия