Стометровый «скоростной спуск» и другие ЧП бархатного сезона в Абхазии

«С ума что ли нынче посходили туристы? Может, это какие-то ковидные последствия на психике сказываются?»; «Они что, сговорились в этом году на слете по чрезвычайным происшествиям и безбашенным поступкам? Ребятам из МЧС низкий поклон, адская работа, которую они делают на сто процентов». Такими и подобными им комментариями часто сопровождались в абхазском сегменте соцсетей новости о нескольких очередных чрезвычайных происшествиях, случившихся с российскими туристами в последние дни.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с начальником пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Романом Лабия. Он рассказал, прежде всего, о том, что произошло в прошлый четверг 9 сентября:

«В районе Шикуранского водопада в селе Захаровка Гулрыпшского района упал с сорокаметровой высоты житель города Белебей Республики Башкортостан Ветров Алексей Александрович 1984 года рождения. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС В 14 часов 15 минут. Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии на носилках транспортировали тело погибшего от места падения до автотрассы, а затем на автомобиле доставили его в морг Республиканской больницы в Сухуме.

– Это где-то в районе… Не доезжая до Латы, я так понимаю?

– Да, это Кодорское ущелье.

– Он был с группой какой-то, этот человек?

– Нет, без группы. Просто отдыхающий. По всей видимости, кто-то увидел и позвонил. Может, в принципе, он с кем-то туда поехал».

Шакуранский водопад пользуется немалой популярностью у туристов. СМИ пишут о нем так: «Тысячелетиями он скрывался в глубине огромной пещеры и явился миру 130 лет назад – в октябре 1891 года. Тогда землетрясение обрушило потолок пещеры, и водопад оказался на поверхности земли. Струя воды падает с тридцатиметровой высоты на каменный десятиметровый конус, напоминающий тюленью морду, это формирующийся сталактит». Сорок метров – это примерно высота 12-этажного дома; остаться в живых при падении с нее на камни взрослому человеку практически невозможно.

А вот другой российский турист в субботу 11 сентября упал с намного большей, стометровой высоты, но жив остался. Лабия продолжил:

«29-летний житель Воронежа Сергей Пучков ночью сорвался со смотровой площадки в Гагре при въезде в город со стороны Псоу и кубарем скатился с обрыва не менее чем на 100 метров к морю. Сигнал о происшествии поступил в МЧС в один час одну минуту ночи. Сотрудники пожарно-спасательного отряда города Гагры на лодке переправили пострадавшего из труднодоступной части побережья к городскому пирсу и передали его медикам. Пучков был доставлен в Гагрскую районную больницу с многочисленными травмами и повреждениями».

При слове «лодка» приходит в голову, что пострадавший скатился в море, но это не так.

«Пройти по берегу просто невозможно было, по этой чащобе. И там такой отвесный берег. Поэтому сперва надо было подключить наших моряков.

– А известно: он пьяный был или что?..

– О том, что он был пьяный, не было никакой информации. Скорее всего, просто по неосторожности... Обычно ребята говорят нам, если пострадавший был в нетрезвом состоянии.

– Сто метров катился – и уцелел…

– Ну, там же холм такой лесистый, с колючками и всеми этими делами.

– Так, наверное, колючки, кусты эти и затормозили его падение.

– Скорее всего, да».

Вчера, 12 сентября, в Гагрской районной больнице сообщили СМИ, что угрозы жизни Пучкова нет, он будет проходить лечение в этом медучреждении.

Между тем супруга Пучкова Катерина Посвежинная рассказала в группе ФБ «Мой и твой Воронеж» о деталях произошедшего. Она сообщила, что они вдвоем ехали по трассе Черноморского шоссе и около часу ночи решили остановиться у смотровой площадки, чтобы полюбоваться видом на город и море. Супруг решил отлучиться по нужде и, хоть у него был фонарик, оступился и полетел в обрыв. Через какое-то время Катерина стала искать мужа и услышала снизу его голос. Он сказал, что ему очень больно, лежит на камнях почти у самой воды. Добраться к нему у нее не было возможности. Вызвала МЧС, и спасатели только через полчаса смогли спуститься к пострадавшему на веревках… Врачи поставили Сергею диагноз: перелом таза, лобковой и седалищной костей. Катерина просит опытных травматологов откликнуться и дать совет: продолжать ли Сергею лечение в Гагре или лучше транспортировать его в Воронеж.

Роман Лабия продолжил:

«Тем временем в селе Анхуа Гудаутского района спасатели продолжают поиски россиянина Дмитрия Юктешева, 1949 года рождения, пропавшего в окрестностях села 4 августа. Однако к этому часу поиски не дали никаких результатов. По предварительным данным, пропавший страдает потерями памяти, и не раз люди его находили в дезориентированном состоянии и приводили в город Новый Афон, но он снова уходил. По данным спасателей, осмотрено все село Анхуа, все жилые дома в нем, другие места, где он мог оказаться. Поисками занимаются новоафонская пожарно-спасательная часть и поисково-спасательный отряд, в который входит около 25 человек, подключили также милицию Нового Афона.

– А он турист?

– Да, он турист. И раньше приезжал в Новый Афон не раз. На отдыхе в Абхазии был один. После известия о том, что Юктешев пропал, приехали его родственники для участия в поисках. При этом вполне возможно, что он вообще уехал из Абхазии, никому не сообщив».

Как видим, все три случая очень разные. Общее – то, что на этот раз российские туристы не уходили, как неоднократно бывало в этом году, высоко в горы, не бросались купаться в штормовое море. Беда подстерегала их из-за неосторожности в достаточно людных местах. А что касается Юктешева, то тут уже вопрос к его родственникам: можно ли человеку, которому перевалило за семьдесят лет и у которого возникают проблемы с памятью, позволять отправляться на отдых в одиночку?

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия