«Может, я вызову сейчас негодование тем, что скажу, но нужно вакцинироваться…»

В Южной Осетии вновь растет заболеваемость коронавирусом. «Эхо Кавказа» поинтересовалось, следует ли ужесточать антиковидные меры и вводить дополнительные ограничения?

– Как вы считаете, нужно ли принимать дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса в Южной Осетии?

Наталья: Ужесточать… Я не знаю. Допустим, дистанционное обучение ничего хорошего не дало ни родителям, ни учителям, ни самим детям. Меры каждый должен принимать для себя, потому что очень много вообще не верящих в коронавирус, поэтому это личное дело каждого. Что касается ужесточения, может, просто провести лучше просветительскую работу, чтобы люди больше доверяли прививкам и их делали. Очень странно, у нас отовсюду трубят, что у нас пандемия, а по факту видим, что все разрешено и все можно. Желательно, нам как-то определиться: либо у нас пандемия, либо у нас ее нет. Проводить свадьбы и поминальные мероприятия в таких масштабах, конечно, нежелательно. Надо поберечь здоровье своих близких и отказаться от таких мероприятий.

Константин: Очень плохо, что у нас нет ограничений. На свадьбах, похоронах, на массовых мероприятиях. Конечно, надо ужесточать, принимать меры. Если посмотреть вокруг, мы увидим, что меры людьми не соблюдаются. Ни на одном человеке нет маски. Как будто нет у нас вируса, однако статистика у нас плачевная. Статистика летальных исходов у нас зашкаливает. За последнее время я похоронил очень близкого мне человека, который мог бы избежать этого. Соседей похоронил, которые тоже умерли от этого вируса. До людей не доводят, нужно и по средствам массовой информации доводить до людей информацию.

Алла: Я считаю, если коронавирус распространяется, он распространяется. Какие-то ограничения вводить смысла не вижу. Тем более, большинство наших земляков не верят в это заболевание, считают это простым гриппом, ходят на работу. Ну а если введут запреты, что дальше? Ну, закроют школы, введут дистанционное обучение. Кто-то учится? Если у человека положительный тест на коронавирус и если он ответственный, он будет сидеть дома. А если безответственный, то такого человека нужно попросить сидеть дома и контролировать.

Оксана: Я, например, не верю в это, не могу ответить. Не верю вообще в коронавирус. Просто домашнее лечение и все. Нужно оставить все как есть.

Марина: Конечно, нужно. Это даже не обсуждается. Такой всплеск большой, как это может не беспокоить? Свадьбы нужно запретить, ограничить присутствие на похоронах. Как обычно, зачем что-то новое выдумывать?

Жанна: Вирус этот очень коварный, я сама переболела, сама имела дело с постковидом так называемым. Помимо тех мер, которые носят ограничительный характер, нужно прививаться. Может, я вызову сейчас негодование тем, что скажу, но нужно вакцинироваться. Я поняла только одно: вакцинироваться или нет – это момент образованности человека.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии