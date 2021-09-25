В Грузии зафиксировано 1 597 новых случаев коронавируса, умерли 38 пациентов

Согласно информации, опубликованной на правительственном сайте Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 34 331 теста, отсюда 17 205 на антигены и 17 126 PCR. В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 1 597 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 605 360.

Что касается показателя положительности, то по состоянию на 24 сентября, дневной показатель положительности составляет 4,65%, за последние 14 дней – 6,62%, а за 7 дней – 6,17%.

За последние сутки выздоровели 1 189 лиц, в целом же количество выздоровевших выросло до 573 542.

За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 38 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 8 787 человек.

Из выявленных за сутки 1 597 новых случаев коронавируса 497 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии - 84, в Имеретии - 278, в Квемо Картли – 102, в Шида Картли – 119, в Гурии – 50, в Самегрело и Земо Сванетии – 153, в Кахетии - 220, в Мцхета-Мтианети - 49, в Самцхе-Джавахети – 33, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 12.

На данном этапе в Грузии 23 005 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечится 4 656 человек, в том числе в Тбилиси – 1 711, в Аджарии – 494, в Имеретии – 948. Тяжелых пациентов – 1 066, в том числе в Тбилиси - 408, в Аджарии – 125, в Имеретии – 298. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 300 лиц, в том числе в Тбилиси - 169, в Аджарии – 34, в Имеретии – 32.\

В клинических гостиницах находятся 906 человек, в том числе в Тбилиси – 453, в Аджарии – 260. На дому лечатся 17 443 человека, в карантинном пространстве - 45 человек, в том числе в Тбилиси – 36, в Аджарии - 9. На данном этапе на самоизоляции находятся 18 773 человека.