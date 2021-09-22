Вакцинации пожелали предвыборной активности

Темп вакцинации в Грузии снизился. В Минздраве предполагают, что те, кто изначально был готов привиться, уже в основном привились. Как быть с остальными и насколько реальна поставленная цель – привить до конца года 60% взрослого населения?

Статистика последних дней колеблется в районе 13-15 тысяч привитых в сутки. 19 сентября показатель снизился до семи тысяч. Согласно данным Центра по контролю заболеваемости, на сегодня полный курс вакцинации прошли 25,6% взрослого населения страны. В Минздраве полагают, что это те люди, которые изначально изъявляли готовность привиться. Соответственно, чтобы вовлечь в процесс вакцинации остальных, считает заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, нужно будет приложить больше усилий:

«Опыт других стран показывает, что около 40% населения более позитивно настроены к прививкам и быстро включаются в программу вакцинации. После этого необходимо уже больше работы как с просветительской точки зрения, так и содействия в вопросе транспортирования. Судя по всему, мы дошли до определенного порога показателя, после которого нужно больше работы, чтобы население приняло активное решение относительно вакцинации».

Аналогичное объяснение снижению темпа вакцинации находит и Иване Чхаидзе, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили, состоящий в Совете иммунизации. Он говорит, что, если тенденция сохранится, заявленная цель – привить до конца года 60% взрослого населения – не будет достигнута:

«У нас был очень хороший август, когда в среднем ежедневно прививалось 23 тысячи человек. В августе у нас был тот самый рекордный день – 21 августа, когда привилось 30 555 человек. Также была очень хороша и первая неделя сентября. Но потом, особенно в последние пять дней, темп снизился. Особенно тревожно, что фиксируется все меньше людей, регистрирующихся на первую дозу вакцины. Другими словами, ежедневный суммарный показатель привитых в основном состоит из тех людей, которые пришли вакцинироваться второй дозой. А это, в свою очередь, означает, что очень скоро этот показатель может еще больше сократиться».

Еще миллион человек – именно столько людей должны привиться до конца года, согласно плану вакцинации. По словам Иване Чхаидзе, наряду с теми, кто категорически не хочет прививаться, часть людей все еще сомневается. Большинство из них, говорит Чхаидзе, останавливает страх, вызванный нехваткой информации. Когда люди получают ответы на вопросы, им проще принять решение. А для этого, полагает врач, необходимо интенсивное общение с людьми.

Теоретически привить миллион человек в течение трех последующих месяцев, говорит Иване Чхаидзе, возможно, но удастся ли на деле, он не уверен:

«Это очень большая цифра. Поэтому я говорю, что это дело не одной структуры. Это дело государства, местных и центральных телекомпаний, органов местного самоуправления. На каждой улице должны быть билборды, плакаты, призывы. Эта информация должна стать назойливой. Люди должны знать цифры. Когда на встречах человек говорит нам, что боится побочных эффектов, мы называем цифры: в Грузии было сделано 1 миллион 700 тысяч прививок, и из них в 125 случаях были зафиксированы серьезные побочные эффекты, справиться с которыми удалось с помощью одной таблетки или укола».

В то же время аллерголог и иммунолог Бидзина Кулумбегов считает необходимым пересмотреть заявленную в начале этого года цель: для того, чтобы управлять пандемией, считает он, нужно привить не 60% взрослого населения, как это говорилось тогда, а от 80% до 90%.

При этом врач полагает, что, если бы правящая партия занималась продвижением процесса вакцинации так же усердно, как предвыборной деятельностью, сейчас картина была бы иной:

«Так же, как они сейчас ходят по селам и городам, где каждый баннер занят политической рекламой, – то же самое они должны сделать для кампании вакцинации. Первые лица должны взять с собой врачей или представителей Центра по контролю заболеваемости и ходить с ними из села в село».

За минувшие сутки в стране привились 13 962 человека. Было выявлено 2016 новых случаев инфицирования. Скончались 43 пациента.