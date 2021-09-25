Джемала Гогия восстановили в должности

Судья Сухумского городского суда Зарина Габеева закончила рассмотрение иска руководителя Аппарата Верховного суда (ВС) Джемала Гогия, уволенного председателем ВС Мананой Делба после публикации его комментария «Эху Кавказа». Она признала увольнение незаконным и обязала восстановить его в должности.

Предметом разбирательства в Сухумском городском суде был иск руководителя Аппарата Верховного суда Джемала Гогия. Он оспаривал законность приказов председателя Верховного суда Мананы Делба, уволившей его после комментария журналисту «Эха Кавказа» Елене Заводской. Джемал Гогия считает, что председатель суда злоупотребила своим служебным положением, и, чтобы придать законность увольнению, сократила должность руководителя Аппарата Верховного суда.

Прокуратура сочла увольнение законным

Позицию Генеральной прокуратуры по гражданскому иску Джемала Гогия озвучила Хибла Табагуа, она сообщила суду, что председатель ВС Манана Делба действовала в рамках своих полномочий и закона не нарушала, она попросила судью отказать истцу в удовлетворении его исковых требований:

«Согласно материалам гражданского дела председателем Верховного суда Республики Абхазия Делба Мананой Юрьевной 21 января 2021 года издан приказ №8 о сокращении штатов, на основании которого был издан приказ №64 от 19 апреля 2021 года согласно которому с руководителем Аппарата Верховного суда Гогия Джемалом Георгиевичем был расторгнут трудовой договор от 1 октября 2018 года. В соответствии с регламентом Верховного суда, утвержденном постановлением Пленума Верховного суда Республики Абхазия также указано, что структура и штатное расписание Верховного суда утверждается председателем Верховного суда в пределах численности судей и работников аппарата, установленных законом. Председатель Верховного суда Делба Манана Юрьевна при издании актов, оспариваемых истцом, руководствовалась вышеуказанным законодательством в рамках своих полномочий, что говорит о законности дальнейших ее действий».

Увольнение имело личные мотивы и преследовало цель избавиться от «неугодного» работника

Джемал Гогия настаивал на незаконности приказов об его увольнении, изданных председателем ВС, и требовал их отменить на том основании, что работодатель злоупотребила правом утверждения структуры и штатного расписания Аппарата Верховного суда, предоставленном ей конституционным законом о судебной власти. Он пояснил суду, каким образом действовала Манана Делба:

«15 января 2021 года на информационном ресурсе «Эхо Кавказа» были опубликованы ответы на вопросы журналиста Заводской на ее устный информационный запрос под заголовком «Оценка деятельности судебной системы может стать предметом проверки». В нем я ответил на вопросы журналиста в связи с выступлением посла Российской Федерации в Республике Абхазия, где была дана оценка деятельности судебных органов, в частности, по конкретному уголовному делу, находящемуся в производстве Сухумского городского суда. На следующий день, 16 января 2021 года, от председателя Верховного суда Делба я получил устное указание написать заявление об увольнении по собственному желанию, так как я ответил на вопросы журналиста вопреки ее запрету. В противном случае она обещала найти законные основания для моего увольнения. Подтверждением того, что председатель Верховного суда давала мне устные указания о добровольном увольнении, является мое письмо от 21 января 2021 года, адресованное Делба, зарегистрированное в канцелярии суда, в котором я излагаю свое несогласие с увольнением по собственному желанию, так как мной не были нарушены должностные обязанности».

Джемал Гогия сослался на должностной регламент, законы о СМИ и о доступе к информации, которые обязывают его отвечать на вопросы журналистов и запросы СМИ:

«Считаю необходимым отметить, что, согласно должностному регламенту руководитель Аппарата Верховного суда рассматривает обращения средств массовой информации по вопросам, находящимся в ведении пресс-секретаря Верховного суда (в тот период пресс-секретарь находилась в декретном отпуске) и готовит ответы по результатам рассмотрения. Закон о СМИ, закон о доступе к информации и о деятельности судебных органов обязывают должностных лиц государственных органов отвечать на вопросы представителей СМИ, отказ от которых влечет ответственность, предусмотренную указанными законами. Изложенное свидетельствует о том, что, отвечая на вопросы журналиста, я строго следовал требованиям должностного регламента и действующего законодательства в данной сфере».

Приказ о сокращении штатной численности и ликвидации должности руководителя Аппарата Верховного суда был издан в тот же день, когда Джемал Гогия подал заявление о своем несогласии уволиться добровольно.

Он назвал этот приказ надуманным, так как не была соблюдена процедура оптимизации штатной численности, она не может возникнуть из ничего. Надо было издать приказ о создании комиссии по проведению проверки деятельности аппарата Верховного суда на предмет соответствия количества штатной численности производственной нагрузке работников; комиссия должна была сделать соответствующее заключение; необходимо было издать приказ об утверждении нового штатного расписания, в котором сокращаемые штатные должности уже отсутствуют, и он должен был вступить в силу только по истечении 2-х месяцев, чтобы за этот срок с указанным приказом были ознакомлены работники аппарата, в том числе, сокращаемые лица; и провести процедуру расторжения трудового договора в соответствии с трудовым законодательством.

За этот же срок должны быть внесены соответствующие изменения в локальные акты Верховного суда, регламентирующие деятельность Аппарата и самого руководителя Аппарата Верховного суда. Однако, ничего из этого сделано не было.

Джемал Гогия указал на то, что работодатель свободен в принятии организационно-кадровых решений, но они не должны приводить к нарушению трудовых прав работника. А увольнение по причине сокращения штата или нарушения дисциплины труда не должно иметь в своей основе личные мотивы и преследовать цель избавления от «неугодного» работника. Он охарактеризовал действия председателя Верховного суда как направленные на создание условий для незаконного увольнения, дискриминационные и основанными на личных мотивах, что не допускается нормами Трудового кодекса Республики Абхазия.

Джемал Гогия требовал признать приказы председателя Верховного суда о сокращении штатов и расторжении с ним трудового договора недействительными и отменить, обязать председателя Верховного суда восстановить его в должности руководителя Аппарата Верховного суда и взыскать с ответчика денежную компенсацию морального вреда.

Исключительная компетенция работодателя

Представитель ответчика – Верховного суда Республики Абхазия Белла Бгуашева настаивала на законности действий председателя Мананы Делба и требовала, чтобы суд отказал Джемалу Гогия в удовлетворении его иска:

«Принятие решения об изменении структуры, штатного расписания и численного состава работников организации относится к исключительной компетенции работодателя, который вправе расторгнуть трудовой договор с работником в связи с сокращением численности или штата работников организации. Проведение руководителем организации каких-либо реорганизаций, принятие решений об изменении структуры, штатного расписания, численного состава работников организации относится к исключительной компетенции работодателя. Законодательство Республики Абхазия не содержит нормы закона запрещающей либо ограничивающей руководителя/работодателя в проведении вышеуказанных мероприятий. Никто, в том числе и суд, не вправе давать оценку действиям работодателя в части принятия решений о сокращении штатов, проверять целесообразность организационно-штатных мероприятий, поскольку это является вмешательством во внутреннюю хозяйственную деятельность работодателя, что является недопустимым».

По мнению Беллы Бгуашевой, должность руководителя Аппарата Верховного суда не предусмотрена законом и ее сокращение являлось необходимой мерой, чтобы привести состав Аппарата Верховного суда в соответствие с нормами конституционного закона о судебной власти:

«Должность руководителя Аппарата Верховного суда не предусмотрена конституционным законом Республики Абхазия о судебной власти. Она была введена прежним председателем Верховного суда в нарушение конституционного закона Республики Абхазия «О судебной власти». Сокращение штатной единицы руководителя Аппарата Верховного суда связано с необходимостью приведения состава Аппарата Верховного суда в соответствие с требованиями пункта 5-го статьи 168-й конституционного закона РА о судебной власти, согласно которой работниками Аппарата суда являются: помощники судей, секретари судебного заседания, специалисты».

Белла Бгуашева считает, что суд уполномочен рассматривать только вопросы, связанные с процедурой увольнения в связи с сокращением штата, в частности, это письменное предупреждение об увольнении за месяц, учет мнения профсоюза организации при расторжении договора с работником, принятие работодателем мер к переводу работника на другую должность, компенсационные выплаты при увольнении. Суд также вправе установить, было ли на самом деле сокращение штатов. Она считает, что все требования по процедуре были соблюдены.

Джемал Гогия отреагировал на заявление о том, что должность руководителя Аппарата не предусмотрена законом о судебной власти. Он напомнил о том, что в Конституционном суде республики есть должность руководителя Аппарата суда. Кроме того, если председатель суда Манана Делба три года утверждала штатное расписание, включающее должность руководителя Аппарата, которая не предусмотрена законом, и получала финансирование, тогда она должна нести за это ответственность.

Суд признал увольнение незаконным и обязал немедленно восстановить в должности Джемала Гогия

Рассмотрев дело, обозрев все документы и доказательства, выслушав стороны, судья Зарина Габеева вынесла свой вердикт. Она признала приказ о расторжении трудового договора с Джемалом Гогия незаконным и обязала немедленно восстановить его в должности руководителя Аппарата Верховного суда. Это решение подразумевает, что приказ о сокращении штатного расписания также должен быть отменен.

С Верховного суда будут взысканы в пользу Джемала Гогия средняя заработная плата в размере 287 тысяч рублей за время вынужденного прогула и 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия