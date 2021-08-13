Нонна Реквава: «Решение уволить Гогия принято после публикации комментария "Эху Кавказа"»

Руководитель аппарата Верховного суда Республики Абхазия Джемал Гогия, уволенный председателем суда после комментария «Эху Кавказа», оспаривает законность увольнения в Сухумском городском суде. В результате нападения на него родственника председателя Верховного суда он перенес операцию и теперь просит суд отложить процесс на неделю, чтобы иметь возможность участвовать в нем.

Сухумский городской суд рассматривает гражданский иск руководителя аппарата Верховного суда Джемала Гогия к председателю суда Манане Делба, которая уволила его, сократив должность.

Джемал Гогия до сих пор не мог присутствовать на судебном процессе, так как, по словам адвоката, на него было совершено нападение со стороны близкого родственника председателя Верховного суда Мананы Делба. В результате нападения он перенес операцию на сломанной челюсти и только недавно выписался из больницы.

Председатель Верховного суда Манана Делба на заседаниях не присутствует, ее интересы представляет адвокат Белла Буашева. На предложение судьи Зарины Габеевой разрешить спор мировым соглашением адвокат Джемала Гогия ответила отказом.

Белла Буашева попросила судью установить личности присутствующих в зале, где никого, кроме журналистов, не было. Судья сообщила ей, что представители СМИ могут там находиться, так как процесс является открытым. Позже Буашева заявила, что журналисты, работающие в зале, мешают ей. Впрочем, на работу журналистов это не повлияло.

Представитель истца Нонна Реквава пояснила, что предметом судебного разбирательства являются три приказа председателя Верховного суда Мананы Делба, в соответствии с которыми она уволила руководителя аппарата Джемала Гогия. По его мнению, они были изданы с нарушением закона и ущемляют его законные права и интересы, в частности, конституционное право на труд.

21 января Делба издала приказ «О сокращении штатов» и ликвидировала должность руководителя аппарата Верховного суда, которую Джемал Гогия занимал с октября 2017 года. Приказом от 16 марта она внесла изменения в первый приказ и продлила мероприятия в целях оптимизации штатной численности. Третьим приказом от 19 апреля уволила Джемала Гогия с занимаемой должности.

Истец убежден, что председатель Верховного суда использовала предоставленные ей законом полномочия для того, чтобы причинить вред другому лицу, в данном случае ему, она злоупотребила предоставленным ей законом правом на утверждение штатного расписания и упразднила занимаемую им должность, чтобы его уволить.

Нонна Реквава пояснила аргументы истца, заключающиеся в том, что бюджетная смета Верховного суда включает расходы на должность руководителя аппарата, и за три предыдущих года работы Мананы Делба вопрос о необходимости ее сокращения не вставал ни разу. Из этого факта, по ее словам, следует, что решение уволить Гогия, было принято после публикации его комментария «Эху Кавказа»:

«Наверное, мысль о том, что должность руководителя аппарата подлежит сокращению, пришла только после того, как в рамках представленного моему доверителю должностным регламентом соответствующего законодательства полномочий 15 января 2021 года были даны ответы на вопросы журналиста интернет-ресурса «Эхо Кавказа» под заголовком: «Оценка деятельности судебной системы может стать предметом проверки». На следующий день после указанного интервью, то есть 16 января 2021 года, председатель Верховного суда по телефону, а затем и в личной беседе предложила моему доверителю добровольно написать заявление об увольнении в связи с указанным интервью, в противном случае – вот цитата: «будут найдены законные основания для увольнения».

Отвечая защитнику Джемала Гогия, адвокат Делба Белла Буашева заявила, что ее доверительница действовала в рамках своих полномочий, а исковые требования являются необоснованными:

«Заявленные требования, я считаю, не подлежат удовлетворению, поскольку при расторжении договора и издании приказа о сокращении штата мой доверитель – председатель Верховного суда Республики Абхазия, действовала в пределах полномочий, предоставленных ей законодательством Республики Абхазия. Конституционный закон Республики Абхазия, статья 66, предоставляет право председателю Верховного суда осуществлять общее руководство деятельностью аппарата Верховного суда, в том числе назначать на должность и освобождать с занимаемой должности работников аппарата Верховного суда. Что касается мотивов проведения каких-либо реорганизаций в организации и принятия решения о проведении реорганизации, – это полностью относится к компетенции руководителя организации, это вопросы, которые не должны обсуждаться в судебном заседании, потому что руководитель самостоятельно принимает эти решения».

Адвокат Гогия поинтересовалась у адвоката Делба, проводились ли при сокращении штатов какие-либо локальные процедуры, например, качественное и количественное исследование трудовой нагрузки всех сотрудников аппарата, чтобы решить, кто из них является некомпетентным и подлежит сокращению, то есть имело ли место реальное сокращение штатов? Буашева ответила, что такой информацией не обладает.

Судья Зарина Габеева предложила сторонам приступить к исследованию письменных доказательств. Нонна Реквава заявила ходатайство об отложении судебного заседания, так как ее доверитель просит продолжить процесс с его участием. Судья ходатайство удовлетворила. Процесс отложили до четверга.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия