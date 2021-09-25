В Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана

Накануне, 24 сентября, сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление, в котором сообщили о состоявшейся в Нью-Йорке встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана, передает Радио Азатутюн.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте ОБСЕ, говорится:

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Ховаев (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) в рамках 76-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провели отдельные встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым. Также состоялась совместная встреча министров иностранных дел, в которой принял участие и постоянный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Сопредседатели и министры иностранных дел обсудили широкий круг нерешенных вопросов между Арменией и Азербайджаном. Сопредседатели предложили конкретные целевые меры по деэскалации ситуации, а также возможные дальнейшие шаги. Сопредседатели заявили о своей неизменной решительной поддержке всего комплекса необходимых действий и шагов, предпринятых Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ и его командой.

24 сентября сопредседатели и Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ встретились с заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и строительству мира Розмари Дикарло и Действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Анн Линде, представив им свои усилия за последний год, включая последние развития.

Сопредседатели приветствуют первую встречу министров иностранных дел двух стран с ноября 2020 года как знак решимости двух стран возобновить мирный процесс посредством прямого диалога, направленного на обеспечение безопасности, стабильности и процветания в регионе. Сопредседатели подтверждают свою приверженность продолжению работы со сторонами в соответствии с их мандатом – для поиска всеобъемлющих решений всех других вопросов, которые связаны с нагорно-карабахским конфликтом и являются следствием».