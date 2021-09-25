Темпы вакцинации от коронавируса в Грузии замедлились в два раза

За последние две недели темпы вакцинации против коронавируса в Грузии замедлились примерно в два раза. Об этом свидетельствуют данные Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья, передает «Новости-Грузия».

За последние пять дней в стране сделали всего 68 364 прививки, в среднем по 12-14 тысяч уколов день. 24 сентября прививки сделали 13 580 гражданам. Для сравнения, 11 сентября в Грузии провели 25 132 прививки.

В целом по состоянию на 25 сентября в Грузии сделали 1 729 672 прививки от коронавируса. Полный курс вакцинации прошли 762 231 человек, что составляет 26,7% взрослого населения страны. Только одну дозу вакцины получили 889 903 человек или 34,1% взрослого населения.

На данный момент в Грузии разрешена вакцинация препаратом Pfizer лиц с 16 лет. Лица старше 45 лет могут выбрать AstraZeneca, а старше 18 лет – Sinovac или Sinopharm. При этом сделать прививку можно как по предварительной записи, пройдя регистрацию на сайте Минздрава, так и в порядке живой очереди.

Согласно национальному плану, до конца 2021 года от ковида должны быть привиты 60% взрослого населения Грузии или около 1,3 миллиона граждан.