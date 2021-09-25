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Темпы вакцинации от коронавируса в Грузии замедлились в два раза
За последние две недели темпы вакцинации против коронавируса в Грузии замедлились примерно в два раза. Об этом свидетельствуют данные Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья, передает «Новости-Грузия».
За последние пять дней в стране сделали всего 68 364 прививки, в среднем по 12-14 тысяч уколов день. 24 сентября прививки сделали 13 580 гражданам. Для сравнения, 11 сентября в Грузии провели 25 132 прививки.
В целом по состоянию на 25 сентября в Грузии сделали 1 729 672 прививки от коронавируса. Полный курс вакцинации прошли 762 231 человек, что составляет 26,7% взрослого населения страны. Только одну дозу вакцины получили 889 903 человек или 34,1% взрослого населения.
На данный момент в Грузии разрешена вакцинация препаратом Pfizer лиц с 16 лет. Лица старше 45 лет могут выбрать AstraZeneca, а старше 18 лет – Sinovac или Sinopharm. При этом сделать прививку можно как по предварительной записи, пройдя регистрацию на сайте Минздрава, так и в порядке живой очереди.
Согласно национальному плану, до конца 2021 года от ковида должны быть привиты 60% взрослого населения Грузии или около 1,3 миллиона граждан.
Другие новости дня
В Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана
Накануне, 24 сентября, сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление, в котором сообщили о состоявшейся в Нью-Йорке встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана, передает Радио Азатутюн.
В заявлении, опубликованном на официальном сайте ОБСЕ, говорится:
«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Ховаев (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) в рамках 76-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провели отдельные встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым. Также состоялась совместная встреча министров иностранных дел, в которой принял участие и постоянный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.
Сопредседатели и министры иностранных дел обсудили широкий круг нерешенных вопросов между Арменией и Азербайджаном. Сопредседатели предложили конкретные целевые меры по деэскалации ситуации, а также возможные дальнейшие шаги. Сопредседатели заявили о своей неизменной решительной поддержке всего комплекса необходимых действий и шагов, предпринятых Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ и его командой.
24 сентября сопредседатели и Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ встретились с заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и строительству мира Розмари Дикарло и Действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Анн Линде, представив им свои усилия за последний год, включая последние развития.
Сопредседатели приветствуют первую встречу министров иностранных дел двух стран с ноября 2020 года как знак решимости двух стран возобновить мирный процесс посредством прямого диалога, направленного на обеспечение безопасности, стабильности и процветания в регионе. Сопредседатели подтверждают свою приверженность продолжению работы со сторонами в соответствии с их мандатом – для поиска всеобъемлющих решений всех других вопросов, которые связаны с нагорно-карабахским конфликтом и являются следствием».
В Северной Осетии отмечают День Республики и День города
Массовые гуляния, приуроченные к 247-летию вхождения Осетии в состав России, и 237-летию Владикавказа начались в столице Северной Осетии, сообщает 15-й Регион.
Праздничные площадки развернулись на набережной по улице Кесаева. Там проходит фестиваль осетинских пирогов, на котором лучшие пекари проведут мастер-класс по выпечке всеми любимого национального блюда. Кроме того, на набережной открылась ярмарка с товарами от местных производителей: молочными продуктами, колбасами, мороженым, фруктами, овощами и предметами художественного промысла.
Жители и гости города смогут принять участие в «Нартских играх», открытом городском турнире по быстрым шахматам и танцевальном вечере (ирон хъазт). Для детей откроют спортивные площадки, организуют различные мастер-классы, также будет работать летний кинотеатр.
В этот же день состоится концерт с участием оркестра национальных инструментов «Иристон» государственной филармонии под управлением Олега Ходова, вокальной группы «Уацамонга», ансамбля танца «Амонд», инструментального ансамбля «Нартон», ансамбля гармонистов и других творческих коллективов республики.
Впервые в Северной Осетии пройдет фестиваль аутентичного и стилизованного этнического костюма «Рон». Свои коллекции традиционной этноодежды и варианты ее стилизации представят 18 мастеров и дизайнеров Юга России и других регионов нашей страны. Первый день празднования завершится вечерним концертом и салютом.
Партия Гахария заявила об обстреле автомобиля кандидата в регионе
Неизвестные обстреляли автомобиль кандидата в мэры Цагери от партии «За Грузию» бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария. Об инциденте заявила один из лидеров политического движения Натия Мезвришвили. Она возложила ответственность за случившееся на правящую партию и силовые ведомства, передает SOVA.
Сам мажоритарный кандидат Бесо Бенделиани заявил, что поздно вечером 24 сентября припарковал машину у своего дома, а утром обнаружил повреждения. По словам оппозиционера, ни он, ни его соседи выстрелов не слышали. Бенделиани связал случившееся с предстоящими 2 октября выборами в органы местного самоуправления.
Мезвришвили также исключила связь обстрела машины с личной деятельностью однопартийцы, подчеркнув, что это связано исключительно с его политической деятельностью.
«Партия «За Грузию» практически лишена возможности вести предвыборную кампанию. Сегодня на рассвете, за неделю до выборов, была обстреляна машина кандидата в мэры Цагери Бесо Бенделиани. Ответственность за это полностью лежит на руководстве «Грузинской мечты», на [Ираклии] Кобахидзе, [Кахе] Каладзе, [Ираклии] Гарибашвили, которые ежедневно оправдывают насилие и поощряют язык ненависти. Естественно, ответственность за это несут также министр внутренних дел [Вахтанг] Гомелаури, генеральный прокурор [Ираклий] Шотадзе, поскольку они не реагируют на системные преступления», - заявила Мезвришвили.
Она добавила, что бездействие «Мечты» в том числе привело к таким инцидентам как в Дманиси, когда было совершено нападение на сторонников оппозиции во время предвыборной кампании. По факту ранения двух активистов холодным оружием задержан сын местного кандидата правящей партии. «Теперь это привело к обстрелу автомобиля в Цагери. Никто не знает, к чему все это приведет в день выборов», - добавила член партии «За Грузию».
Канада освободила из-под домашнего ареста финдиректора Huawei
Верховный суд в Ванкувере прекратил процедуру экстрадиции и освободил из-под домашнего ареста финансового директора и дочь основателя компании Huawei Мэн Ваньчжоу.
Телеканал CBC сообщает, что Мэн Ваньчжоу заключила сделку с прокуратурой США и частично признала вину в нарушении американских санкций в отношении Ирана. Суд в Канаде отклонил запрос Вашингтона о выдаче топ-менеджера США.
По данным СМИ, Мэн Ваньчжоу вылетела из Ванкувера в китайский город Шэньчжэнь. Там находится штаб-квартира Huawei.
Мэн Ваньчжоу задержали в Канаде в 2018 году. По данным следствия, топ-менеджер ввела в заблуждение банк HSBC, не сообщив о бизнесе Huawei в Иране. Таким образом, банк мог непредумышленно нарушить американские санкции в отношении Тегерана.
Через две недели после задержания Мэн Ваньчжоу отправили под домашний арест с залогом в 10 миллионов канадских долларов. Финансовому директору Huawei грозила выдача США. 24 сентября стало известно, что американский Минюст и представители Huawei договорились о возвращении Мэн Ваньчжоу в Китай.
После освобождения Мэн Ваньчжоу премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о возвращении из Китая на родину канадских граждан Майкла Коврига и Майкла Спавора. Они были арестованы в Китае вскоре после задержания Мэн Ваньчжоу. Канадцев обвинили в краже и продаже китайских государственных секретов. В августе китайский суд приговорил Майкла Спавора к 11 годам тюрьмы.
Спасатели эвакуировали десятки туристов из отрезанной от внешнего мира Тушетии
Спасатели эвакуировали из высокогорной Тушетии несколько десятков туристов, которые оказались отрезаны от внешнего мира из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает телеканал «Имеди» со ссылкой на Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Иностранных граждан и местных туристов доставили в безопасное место на вертолете пограничной полиции. С этой целью сегодня утром было выполнено несколько рейсов.
Эвакуация потребовалась после того, как движение на единственной автомобильной дороге, ведущей в Тушетию, было запрещено. Из-за ливневых дождей уровень воды в реках поднялся, в горах активизировались оползневые процессы, повреждены были сразу три участка трассы Пшавели-Абано-Омало.
Дорога в 72 километра через ущелье – единственная, связывающая c Телави – главный город региона Кахети с высокогорным селом Омало. Она считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и в мире. Дорога бывает открыта с мая до октября, а остальные шесть месяцев становится непроходимой.
В Грузии зафиксировано 1 597 новых случаев коронавируса, умерли 38 пациентов
Согласно информации, опубликованной на правительственном сайте Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 34 331 теста, отсюда 17 205 на антигены и 17 126 PCR. В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 1 597 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 605 360.
Что касается показателя положительности, то по состоянию на 24 сентября, дневной показатель положительности составляет 4,65%, за последние 14 дней – 6,62%, а за 7 дней – 6,17%.
За последние сутки выздоровели 1 189 лиц, в целом же количество выздоровевших выросло до 573 542.
За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 38 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 8 787 человек.
Из выявленных за сутки 1 597 новых случаев коронавируса 497 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии - 84, в Имеретии - 278, в Квемо Картли – 102, в Шида Картли – 119, в Гурии – 50, в Самегрело и Земо Сванетии – 153, в Кахетии - 220, в Мцхета-Мтианети - 49, в Самцхе-Джавахети – 33, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 12.
На данном этапе в Грузии 23 005 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечится 4 656 человек, в том числе в Тбилиси – 1 711, в Аджарии – 494, в Имеретии – 948. Тяжелых пациентов – 1 066, в том числе в Тбилиси - 408, в Аджарии – 125, в Имеретии – 298. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 300 лиц, в том числе в Тбилиси - 169, в Аджарии – 34, в Имеретии – 32.\
В клинических гостиницах находятся 906 человек, в том числе в Тбилиси – 453, в Аджарии – 260. На дому лечатся 17 443 человека, в карантинном пространстве - 45 человек, в том числе в Тбилиси – 36, в Аджарии - 9. На данном этапе на самоизоляции находятся 18 773 человека.
Более 60% учителей в Грузии сделали прививку от коронавируса
65% учителей, а также административного персонала государственных и частных школ Грузии прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Грузии.
Как отмечают в ведомстве, в последние месяцы в сотрудничестве с грузинским представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) среди педагогов проводилась информационная кампания по вопросам прививок. «В результате количество вакцинированных учителей за последние два месяца увеличилось с 9% до 65%, и их количество растет с каждым днем», - заявляют в министерстве.
С целью содействия ходу вакцинации во всех центрах иммунизации в Грузии открыты дополнительные кабинеты для представителей сектора образования. Там педагоги могут сделать прививки без предварительной регистрации любой вакциной, доступной в стране.
К началу учебного года осенью 2020 года в Грузии было зарегистрировано 2 309 школ, в том числе 2 086 государственных и 223 частных. В них было трудоустроено 62 699 учителей. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации учебный год 2021-2022 начался в школах Грузии в дистанционном формате. Ожидается, что к очной форме занятий учреждения вернутся 4 октября.
Вакцинация от коронавируса началась в Грузии 15 марта. Массовый характер кампания приобрела 5 июля. По состоянию на 24 сентября в стране сделали 1 715 073 прививки от коронавируса. Полностью вакцинированы 751 410 человек, что составляет 26,3% взрослого населения страны, передает «Новости-Грузия».
Премьер Грузии на Генассамблее ООН призвал положить конец российской оккупации
«Сегодня мы обращаемся ко всем с просьбой положить конец незаконной оккупации Россией суверенных земель Грузии», - с такими словами премьер-министр Ираклий Гарибашвили обратился к мировому сообществу с трибуны 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
По словам главы правительства, Россия не только оккупирует 20% территории Грузии, но и активно пытается подорвать ее национальные устремления о вхождении страны в европейскую и евроатлантическую семьи. Гарибашвили призвал международное сообщество к совместным действиям по реагированию на нарушения основополагающих принципов международного права на оккупированных территориях.
«В этом году Европейский суд по правам человека своим решением признал Российскую Федерацию оккупантом двух регионов Грузии, страной, осуществляющей реальный контроль над ними. Именно на нее была возложена ответственность за нарушения прав человека в Абхазии и Цхинвальском регионе Грузии. Сегодня с этой трибуны я призываю международное сообщество к совместным действиям и реагированию на нарушения основополагающих принципов международного права на оккупированных территориях. Призываю совместными усилиями способствовать выполнению Соглашения о прекращении огня, подписанного в августе 2008 года при посредничестве ЕС».
Премьер-министр также заявил, что Россия продолжает процесс «ползучей аннексии» и т. н. бордеризации, передает SOVA.
«Это включает похищения людей, незаконные задержания, незаконные ограничения свободы передвижения и лишение права на образование на родном языке, особенно в Гальском районе. Во время пандемии это сделало практически невозможным эвакуацию людей для оказания медицинской помощи», - добавил глава правительства.
Обращаясь к мировому сообществу, Ираклий Гарибашвили призвал: «Все должны четко понимать причины этого: заранее спланированная этническая чистка с целью изгнания этнического грузинского населения. Этому нужно положить конец».
Премьер Грузии выступил на Генассамблее ООН с мирной инициативой
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает SOVA. В своей речи глава правительства, кроме прочего, говорил о ситуации в регионе, заявив о важности обеспечения мира: «Мы предлагаем на Южном Кавказе «Мирную инициативу соседства» для содействия стабильности в нашем регионе».
По словам премьера, Тбилиси готов принять международную встречу, где будут обсуждены перспективы мирной добрососедской инициативы, в которую включатся Грузия, Армения, Азербайджан и международные партнеры.
«С геополитической точки зрения важность Черноморского региона значительно растет. Черное море находится на передовой шахматной доски динамичного состязания. Это микромир управления конфликтами: если тут сохранятся мир и стабильность, подобное будет возможно достичь и в другом месте. Поэтому нашей целью является обеспечение мира и стабильности во всем регионе. На Южном Кавказе мы предлагаем «Мирную инициативу соседства» для содействия стабильности нашего региона».
По словам Гарибашвили, этот формат будет практическим решением региональных вопросов, имеющих общие интересы вместе с американскими и европейскими партнерами. Он отметил, что устойчивый мир и общая стратегическая перспектива на Южном Кавказе принесут пользу всему Черноморскому региону, а также обеспечат стабильность для более широкой архитектуры европейской безопасности.
«Давайте начнем строить доверие небольшими шагами, а затем перейдем к решению других региональных и глобальных вопросов», - добавил премьер-министр Грузии.
Коронавирус в Абхазии: 112 новых случаев, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 536 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 112 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 45 пациентов. Состояние 6 человек оценивается как тяжелое, 28 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 8 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 9 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 15, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 66 пациентов, состояние 10 человек тяжелое.
- В российском военном госпитале скончалась женщина 1960 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 27 265 человек. Зарегистрировано 411 летальных случаев. Выздоровели 22 318 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
СМИ: глава СКР по Пермскому краю мог покончить с собой из-за Бастрыкина
Руководитель Следственного комитета по Пермскому краю Сергей Сарапульцев мог совершить самоубийство из-за давления и «разноса» от главы федерального ведомства Александра Бастрыкина, сообщает Baza со ссылкой на коллег погибшего.
Как пишет издание, приезд Бастрыкина в Пермь, связанный с массовым убийством в местном государственном университете, «обернулся показательными «казнями» для множества сотрудников местного СК. Некоторых из них отстранили от работы, кабинеты других, по словам очевидцев событий, перевернули верх дном. Итогом визита Бастрыкина стало совещание, которое он провел за несколько часов до гибели Сарапульцева. Источники Baza, присутствовавшие на нем, рассказали, что глава СК «разнес подчиненного, как мальчишку», фактически обвинив его на глазах подчиненных в произошедшем в ПГУ. Сарапульцев в ответ попробовал возразить, что «следователи не имеют никакого отношения к этому делу», чем привел Бастрыкина в еще большую ярость. Вскоре после совещания руководитель пермского СК отправился домой и покончил с собой».
В свою очередь издание «Коммерсант», также ссылаясь на анонимные источники, сообщило, что Сарапульцев оставил предсмертную записку, в которой назвал себя «грешным», попросил прощения у Иисуса Христа и отметил, что «пожил достаточно». СМИ утверждает, что никаких проблем на службе у начальника СК по Пермскому краю не было, однако в прошлом году он уже пытался покончить с собой. По данным «Коммерсанта», «одной из причин самоубийства Сарапульцева могло стать скрытое психиатрическое заболевание».
Издание также утверждает, что совещание с участием Бастрыкина прошло за сутки до гибели пермского следователя, и что никаких претензий Сарапульцеву глава федерального ведомства не высказывал, более того - «улетая в Москву, Бастрыкин тепло попрощался с ним, пожав ему руку». После этого Сарапульцев якобы устроил ужин с ближайшим окружением, на котором, как пишет «Коммерсант», «было выпито немало спиртного», следы которого в итоге нашли в крови погибшего.
Другие СМИ отмечают, что большинство коллег характеризуют Сарапульцева положительно, и что жил он в скромном по меркам чиновника его уровня «двухэтажном коттедже без излишеств с участком в 12 соток».
Талибы намерены вернуть жестокие телесные наказания в Афганистане
Террористическое и запрещенное в России движение «Талибан» намерено возобновить практику применения жестких наказаний для преступников в Афганистане – речь идет об отрубании рук и смертной казни. Об этом заявил в интервью Associated Press один из основателей движения мулла Нуруддин Тураби.
«Отрубание рук необходимо для обеспечения безопасности», – сказал Тураби. Он добавил, что такое наказание имеет сдерживающий эффект. По словам представителя «Талибана», новые власти еще не решили, будут ли наказания исполняться публично.
В период предыдущего правления талибов в Афганистане за убийство предусматривалось наказание в виде казни, за кражу – отрубание руки, за разбой на дороге – отрубание руки и ноги. Тогда «Талибан» приводил наказание в исполнении публично, в том числе и на спортивном стадионе Кабула. В предыдущем правительстве талибов Нуруддин Тураби возглавлял Министерство по поощрению добродетели и удержанию от порока.
«Все критиковали нас за исполнение наказаний на стадионе, но мы никогда ничего не говорили о законах и о наказаниях, которые используются в других странах, – заявил Тураби. – Никто не должен нам указывать, какие должны быть у нас законы. Мы поступаем, как велит ислам, и мы создаем законы в соответствии с Кораном».
- «Талибан» заявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. После взятия без боя Кабула талибы объявили об окончании войны, лидеры движения заявляли, что намерены воссоздать Исламский эмират Афганистан.
- «Талибан» владел большей частью Афганистана с 1996 по 2001 год. Движение лишилось контроля над страной после военной операции США и их союзников. Нынешнее наступление талибов началось в преддверии вывода американских войск из страны.
Посол ЕС: мне жаль, что лидеры «Грузинской мечты» и ЕНД проявили агрессию друг к другу
Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель прокомментировал события перед офисом ЕС в Тбилиси 23 сентября, сообщает SOVA. В тот день между председателями правящей «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе и оппозиционного «Единого национального движения» Никой Мелия произошла перепалка.
«Вчера, чтобы обсудить текущий избирательный процесс, я вместе с представителями стран-членов ЕС провел индивидуальные встречи с лидерами политических партий, как это часто бывает перед выборами. Мне очень жаль, что перед представительством [ЕС] лидеры двух партий проявили агрессию по отношению друг к другу. Однако я приветствую тот факт, что один из них извинился перед обществом и призвал к спокойствию.
Меня также встревожила ситуация с безопасностью, созданная после противостояния перед офисом представительства, по поводу которой у меня была коммуникация с соответствующими государственными службами.
Позвольте мне повторить послание, которое я высказал на прошлой неделе: я осуждаю факты насилия в предвыборном контексте и призываю к их скорейшему и всеобъемлющему расследованию. Также прошу стороны проявить сдержанность.
В день выборов, который состоится в Грузии на следующей неделе, всем избирателям должна быть предоставлена возможность реализовать свои демократические права и проголосовать свободно, мирно и в обстановке, свободной от насилия или давления. Правительство Грузии и политические партии несут важную ответственность за обеспечение реализации этого права».
- Напомним, консультации в представительстве Евросоюза в Тбилиси были назначены на фоне скандала с предполагаемой утечкой секретных данных из Службы госбезопасности Грузии – оказавшиеся в распоряжении журналистов материалы могут свидетельствовать о массовой слежке за гражданами и, в том числе, за западными дипломатами со стороны спецслужб. Кроме того, встрече предшествовали инциденты с нападениями на оппозиционеров в преддверии выборов в органы местного самоуправления, назначенных на 2 октября.
- Когда председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе вышел со встречи в офисе ЕС и отвечал на вопросы журналистов, к нему подошел лидер «Нацдвижения» Ника Мелия. В результате политики стали обвинять и оскорблять друг друга. Позже Кобахидзе извинился перед общественностью за слова, которые произнес, заявив, что не сдержался во время провокации, устроенной оппозиционером.
Захар Прилепин отказался от мандата депутата Государственной думы
Сопредседатель «Справедливой России – За правду» Захар Прилепин принял решение отказаться от своего депутатского мандата. Он передаст его кандидату Дмитрию Кузнецову, возглавлявшему Нижегородскую региональную группу партии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря политика.
Как пишет «Газета.Ru», Прилепин намерен сосредоточиться на обучении в Школе губернаторов, которое началось 22 сентября и займет 7-8 месяцев. Он также готов рассмотреть предложение стать исполняющим обязанности губернатора в одном из регионов, если такое поступит.
Источник в окружении политика рассказал Znak.com, что «исходя из своих амбиций Прилепин нацелен на президентскую кампанию». Секретарь президиума центрального совета СРЗП Александр Казаков заявил изданию, что «в нашей политической системе из Госдумы невозможно перейти на большие посты». «Поэтому если идти на президентский пост, то либо с позиции губернатора, либо с позиции министра», – сказал Казаков.
Суд отправил за решетку напавшего с ножом на активистов оппозиции в Дманиси
Болнисский районный суд избрал заключение в качестве меры пресечения для обвиняемого в нападении на сторонников оппозиции в селе Гантиади Дманисского муниципалитета (регион Квемо Картли), сообщает Общественный вещатель.
28-летний Давид Дауташвили – сын кандидата в мажоритарные депутаты сакребуло Дманиси от правящей партии «Грузинская мечта» Михаила Дауташвили. По данным МВД Грузии, 21 сентября во время предвыборной встречи в Гантиади Давид Дауташвили «по политическим мотивам» ранил ножом двух человек – М.О. и Ш.С. Оба получили серьезные телесные повреждения.
Накануне Дауташвили предъявили обвинения по статье «нанесение тяжких телесных повреждений двум лицам», которая предусматривает лишение свободы на срок от девяти до тринадцати лет.
На сегодняшнем заседании, проходившем в дистанционном формате, адвокат Дауташвили Гия Мачитадзе заявил, что его подзащитный признает обвинения, отрицая при этом политическую подоплеку инцидента. По его словам, действия Датуташвили были продиктованы желанием «помочь своему отцу, жизнь и здоровье которого были в реальной опасности».
Одновременно сторона защиты говорила об отсутствии доказательной базы для применения заключения в качестве меры пресечения. Суд эту позицию не разделил.
Защита также говорит о психологических проблемах обвиняемого. Мачитадзе просит учесть, в каком эмоциональном состоянии находился молодой мужчина в момент совершения преступления. По требованию адвоката назначена экспертиза.
- Драка между сторонниками оппозиции и партии власти произошла во время встречи кандидата в мэры Дманиси от ЕНД, действующего мэра Георгия Татуашвили с жителями села Гантиади. После потасовки с ножевыми ранениями были госпитализированы два человека - активисты «Единого национального движения». В правящей партии считают, что массовая драка и поножовщина на предвыборной встрече стали следствием провокации. Между тем оппоненты власти связывают инцидент с агрессивной риторикой «Грузинской мечты».
После слов Эрдогана об аннексии Крыма в турецких томатах нашли вирус морщинистости
Россельхознадзор обнаружил во фруктах из Турции бурую монилиозную гниль, а в помидорах — вирус коричневой морщинистости. 23 сентября сотрудники ведомства провели переговоры с Главным управлением продовольствия и контроля Министерства сельского и лесного хозяйств Турции. Российские власти попросили "принять меры для усиления контроля и обеспечения фитосанитарный безопасности продукции".
Россельхознадзор также сообщил, что по-прежнему фиксирует в овощах и фруктах из Турции повышенный уровень пестицидов. По данным ведомства, за 2021 год было выявлено 79 случаев "превышения гигиенических нормативов содержания остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов" во ввозимой продукции.
Сообщения о зараженных турецких помидорах появились за несколько дней до встречи лидеров России и Турции. 29 сентября Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи. Турецкий президент заявлял, что темой переговоров станут ситуация в Сирии и двусторонние отношения.
22 сентября Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил, что Турция выступает за сохранение территориальной целостности Украины и никогда не признает "аннексию Крыма". 20 сентября МИД Турции заявил, что не признает итоги выборов в Госдуму, которые прошли в Крыму, так как Анкара считает незаконным присоединение полуострова к России.
Россия неоднократно приостанавливала ввоз продуктов в страну из различных стран, используя эту меру в качестве инструмента внешней политики. Так, в 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении России из-за аннексии Крыма. В ответ Россия ввела продуктовое эмбарго, запретив поставлять некоторые продукты из этих стран. В перечень в том числе попали фрукты, овощи, молочная и мясная продукция. Санкции вводились сроком на год, но с тех пор неоднократно продлевались и действуют до сих пор.
- В 2019 году был введен временный запрет полетов российских авиакомпаний в Грузию, а также усилен "контроль безопасности" ввозимого грузинского вина. Официальная причина — угроза безопасности граждан РФ и значительное снижение качества грузинских вин. Возможная причина — рост антироссийских настроений в результате скандала в парламенте Грузии и многодневных протестов в Тбилиси.
- В 2016 году Россия запретила ввозить ряд фруктов и овощей из Турции. Это произошло после того, как 24 ноября 2015 года турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24 вблизи границы Сирии и Турции.
Саакашвили вновь пообещал вернуться в Грузию, но ждет от своих сторонников активности
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили говорит, что выполнит свое обещание вернуться в ближайшее время на родину, однако, по его словам, для смены власти только его присутствие не поможет и нужна активность грузинского народа.
«Я, конечно же, выполню то, что сказал, но (...) если грузинский народ не пошевелит рукой, Миша ничем не поможет», – заявил он в очередном обращении через социальные сети к своим сторонникам.
Саакашвили вновь высказал уверенность в том, что в Грузии после муниципальных выборов, которые должны пройти 2 октября, возникнет ситуация для назначения досрочных парламентских выборов, которые, по его мнению, приведут к смене власти.
«Перед нашими глазами в Грузии уничтожается свобода. Нашей целью является немедленно остановить этот процесс», – отметил политик.
При этом Саакашвили, который считает, что муниципальные выборы в Грузии будут сфальсифицированы, призвал сторонников оппозиции все же прийти голосовать на них.
«Сложная конструкция, но это единственная конструкция, которая принесет Грузии победу», – сказал он, подчеркнув, что остается несколько дней для того, чтобы действовать.
«Я буду бороться очень активно. Не собираюсь учитывать ничего, кроме того, что правильно для Грузии», – подчеркнул Саакашвили.
Он также считает, что у оппозиционных партий, кроме (основанного им) «Единого национального движения», председателем которого является на сегодняшний день Ника Мелия, почти ни у кого «не прощупывается пульс».
- 6 сентября Саакашвили в соцсетях анонсировал приезд на родину в ближайшее время – к местным выборам 2 октября, напоминает «Интерфакс».
Алиев о платформе 3+3: Грузия имеет возражение, а Армения позицию не высказала
Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь прокомментировал идею о создании «платформы шести» на Кавказе. Он считает, что те инициативы, которые обсуждаются в странах региона, «позитивно нацелены на сотрудничество».
«Знаете, вот инициатива 3+3, она поддержана Россией, Ираном, Турцией, Азербайджаном. Грузия имеет возражение, а Армения свою позицию не высказала. Ни да, ни нет. Опять позиции нет. И если это будет позитивная позиция, то можно начать работу в этом направлении. А это, в свою очередь, будет работать не только на стабилизацию и минимизацию рисков безопасности в регионе, это будет способствовать тому, что страны региона будут сами определять свое взаимодействие, будут сами решать, как им жить. Регион избавится от какого-то внешнего воздействия», – сказал Алиев в интервью российскому журналу «Национальная оборона».
- В декабре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что на Южном Кавказе можно создать «платформу шести» (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Грузия, Армения) для развития сотрудничества между государствами. Инициативу поддерживает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
- В МИД Грузии говорят, что ни о каких совместных с Россией форматах не может быть и речи до тех пор, пока Москва оккупирует 20% территории страны.
Эрдоган заявляет, что получает от Пашиняна положительные сигналы
Президент Турции заявил, что получает от премьер-министра Армении положительные сигналы.
«У нас был вариант сотрудничества, который назвали платформой пяти или шести. В настоящий момент от Пашиняна поступают положительные сигналы по этому вопросу. Теперь, после этих положительных сигналов, мы предпримем некоторые шаги в данном направлении», – сказал Реджеп Тайип Эрдоган в интервью турецким СМИ в самолете, возвращаясь в Турцию из США.
Эрдоган добавил, что этот вопрос он намерен обсудить на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в этом месяце в Сочи.
«Мы получим возможность развития вопроса установления мира в регионе. Этот вопрос будет включен в повестку вопросов, которые я буду обсуждать с Владимиром Путиным в конце этого месяца. Таким образом, турецко-российские отношения получат новый мощный импульс», – отметил президент Турции.
Несколько дней назад Эрдоган заявил, что премьер-министр Армении через премьер-министра Грузии предложил ему встретиться. Президент Турции также сказал, что встреча с премьер-министром Армении будет зависеть от позиции Еревана по вопросу так называемого «Зангезурского коридора».
Накануне к теме «Зангезурского коридора» обратился российский «Росбалт» в обширной статье под названием «О чем Баку, Ереван, Москва и Анкара пока говорят шепотом».
Автор статьи сначала намекнул на то, что есть договоренности, о которых стороны не говорят, и добавил, что «не будет ничего удивительного в том, что одним распрекрасным утром объявят о начале работ по открытию Зангезурского коридора, потом о «сердечной» встрече Пашиняна и Эрдогана».
Президент Турции сообщил некоторые подробности предстоящей встречи с президентом России. Эрдоган сказал, что будет общаться с Путиным в формате «тет-а-тет», без участия делегаций.
Между тем, аналитики в эти дни пишут, что переговоры будут непростыми из-за ситуации в сирийском Идлибе, и именно Идлиб станет ключевым вопросом на переговорах.
Эрдоган, однако, заявил, что в Сочи будет принято важное решение относительно развития российско-турецких отношений. Он не пояснил, о каком решении идет речь и касается ли оно Сирии, вместо этого заявил: «Турция и Россия - две страны, которые играют важную роль в регионе. Должен сказать еще одно: мы пока не видели ничего плохого в наших отношениях с Россией».
Алиев призвал ООН и государства-члены не использовать название «Нагорный Карабах»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в видеоформате, призвал государства-члены ООН и Секретариат организации не использовать название «Нагорный Карабах».
«Азербайджан военно-политическим путем урегулировал 30-летний конфликт, восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость. Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом. В Азербайджане больше нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Указом Президента от 7 июля 2021 года мы создали Карабахскую и Восточно-Зангезурскую экономические зоны. Пользуясь случаем, призываю государства-члены ООН и Секретариат ООН при ссылке на наши территории не допускать использования не существующих с правовой точки зрения, предвзятых в политическом отношении названий, носящих манипуляционный характер», – заявил Алиев.
Он добавил, что власти Азербайджана передали представителям всех государств в ООН документы, включая короткие справки и фотографии, которые отражают состояние городов и сел Карабаха.
Президент Азербайджана призвал международные энергетические компании вкладывать инвестиции в развитие зеленой энергии на территории Карабаха. Алиев сказал, что недавно «освобожденный Карабах и Восточный Зангезур объявлены зоной зеленой энергии».
ЦИК утвердил итоги выборов в Госдуму. У «ЕР» будет 324 мандата из 450
Центральная избирательная комиссия России в пятницу официально признала состоявшимисявыборы в Госдуму, которые прошли 17-19 сентября, и утвердила их результаты.
Все 15 членов комиссии подписали протокол и сводные таблицы с результатами голосования. При этом член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин выступил с особым мнением, в котором заявил, что в ходе кампании были допущены грубые нарушения принципа свободных и равных выборов. Он указал также на то, что проведение трёхдневного голосования и электронного дистанционного голосования, возможно, нарушают законодательство. Другие члены ЦИК его не поддержали. Глава избиркома Элла Памфилова выступила с обвинениями в адрес неких внешних сил в попытке дискредитировать выборы, подчеркнув, что она провалилась.
Ранее ЦИК отклонил жалобу партии "Яблоко", в которой содержалось требование отменить итоги выборов из-за многочисленных нарушений.
Согласно официальным итогам выборов, "Единая Россия" получит в Госдуме 324 места. Это меньше, чем в предыдущем созыве (343), однако так называемая партия власти сохраняет конституционное большинство.
В Госдуму также прошли КПРФ - 57 мандатов (было 42), "Справедливая Россия — За правду" — 27 (было 23), ЛДПР — 21 (было 39), а также новая партия "Новые люди" (у неё будет 13 мандатов). В Думе также будет по 1 представителю партий "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" и 5 самовыдвиженцев, поддержанных властью (среди них, в частности, Анатолий Вассерман, Олег Леонов и Дмитрий Певцов).
Соратники оппозиционера Алексея Навального, которые не были допущены к выборам, предлагали на них стратегию "Умного голосования" - призывая голосовать в округах за самых сильных оппонентов "Единой России", вне зависимости от партийной принадлежности. Из всех предложенных "Умным голосованием" кандидатов избраны были 15 из 225.
Независимые наблюдатели и представители оппозиции сообщали о многочисленных нарушениях на выборах. В ряде регионов явка и показатели "Единой России" превышают общероссийские на десятки процентов. По данным электорального математика Сергея Шпилькина, итоговый результат "Единой России" может быть завышен более чем на 15 процентов.
Больше всего нареканий вызвали результаты электронного голосования в Москве. Согласно официальным итогам, во всех 15 округах победили поддержанные властями кандидаты. Представители оппозиции считают, что электронное голосование было сфальсифицировано. Представитель КПРФ на заседании ЦИК подтвердил, что партия не признаёт итоги электронного голосования в Москве.
В Приморье арестована актриса из сериала про вымышленного чиновника
В Уссурийске мировой суд арестовал актрису из интернет-сериала про вымышленного чиновника Виталия Наливкина. Ларису Кривоносову признали виновной в незаконном ношении формы сотрудника полиции, в которой она играла роль "официального представителя МВД Уссурийского района Марины Вульф". Её поместили на 10 дней в спецприемник и назначили штраф в тысячу рублей.
В сериале приморского ютуб-канала BARAKuda Кривоносова несколько раз появлялась в форме сотрудника полиции. Местные СМИ отмечают, что каждый раз на ней был китель с разными знаками отличия, а погоны менялись от подполковника МВД до генерал-лейтенанта. В материалах суда актрисе предъявили участие в конкретном эпизоде сериала, который был опубликован 22 сентября.
Ранее 21 сентября на два дня был задержан исполнитель главной роли Виталия Наливкина - Андрей Неретин. Суд обвинил его в неуважении к обществу, поскольку он якобы матерился в общественном месте. Актер был оштрафован на 500 рублей.
Вымышленный персонаж Виталий Наливкин более двух лет участвует в шуточных роликах. В них он боролся с лесными пожарами, вонью от канализации, коронавирусом, а также участвовал в разоблачении коррумпированного полковника МВД. После выхода этого сюжета актёра, играющего Наливкина, нашла полиция. Позже его арестовали на пять суток за хулиганство.
В Южной Осетии вновь указывают на рост заболеваемости COVID-19
В Южной Осетии выявили 68 новых случаев коронавируса, – сообщила агентству «Рес» глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 860 человек, 60 человек сняты с учета за сутки», – сказала она.
Кочиева говорит, что с начала сентября наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.
«Мы проанализировали период с 1 по 22 сентября, и уже отмечаем рост количества выявленных случаев. Взрывного роста у нас нет, это уже хорошо. Главное, чтобы свободный коечный фонд, в нашей «красной зоне» был, а он есть – 42%. Коэффициент распространения – это один из показателей эпидемиологического процесса – с момента открытия школ составляет больше одного. Это говорит о том, что ситуация немного ухудшилась», – рассказала Кочиева.
лавный санитарный врач не исключает возможности закрытия общеобразовательных учреждений на карантин из-за ситуации с распространением коронавируса.
«Посмотрим ещё на этой неделе, ждём результатов исследований, вполне возможно встанет вопрос о закрытии школ. Если будет в этом необходимость, то мы выйдем с предложением на заседание оперативного штаба», – уточнила она.
Ранее сообщалось, что в цхинвальской школе №5 COVID-19 подтвержден у примерно 15 педагогов и 10 учащихся, школу закрыли на карантин до 30 сентября.
Палата представителей одобрила расширение санкций против Кремля
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об оборонном бюджете на 2022 финансовый год на сумму более 777 миллиардов долларов. Это значительно больше, чем запрашивал президент Джо Байден, сообщает "Голос Америки". Расходы на оборону увеличиваются почти на 5 процентов. Столь существенное увеличение расходов было требованием республиканцев.
За принятие документа проголосовали демократы и чуть менее половины республиканцев: за – 316 голосов, против – 113.
Законопроект традиционно содержит не только перечень расходов на оборону, но и различные политические предложения.
Среди них и предложения об ужесточении санкций в отношении России. В проект, в частности, включена поправка, выносящая на рассмотрение администрации Байдена возможность ввести санкции против 35 российских бизнесменов, чиновников и медиаменеджеров. Ранее их имена в санкционный список предложили соратники оппозиционера Алексея Навального. Речь идёт, например, о Романе Абрамовиче, Алишере Усманове, Сергее Собянине, Михаиле Мишустине, Дмитрии Пескове, Маргарите Симоньян и Владимире Соловьёве.
Ещё одна поправка запрещает американцам операции с российскими гособлигациями как на первичном, так и на вторичном рынке. Кроме того, документ лишает администрацию права приостанавливать действие санкций против компаний, имеющих отношение к газопроводу "Северный поток – 2". Ранее в Конгрессе критиковали решение вывезти из-под санкций компанию – оператора проекта.
Ранее свой проект оборонного бюджета принял Сенат. Окончательный вариант будет одобрен в ходе консультаций между палатами. Как правило, это происходит в конце года.
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