Коронавирус в Абхазии: 88 новых случаев, два человека скончались

За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 370 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 88 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 42 пациента. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 28 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 8 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 9 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 15, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 64 пациента, состояние 10 человек тяжелое.

В российском военном госпитале скончались два пациента: мужчина 1958 г.р. и женщина 1936 г.р.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 27 353 человека. Зарегистрировано 413 летальных случаев. Выздоровели 22 404 человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.