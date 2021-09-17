Коронавирусные «качели» в Абхазии

Третья пандемийная волна в Абхазии довольно давно вышла на плато, но плато оказалось очень неровным – число выявляемых зараженных сильно колеблется день ото дня. В таких условиях крайне сложно предсказать ход событий в ближайшем будущем. Ясно одно, что зависит он во многом от поведения самого населения.

Власти тем временем готовятся к худшему. Так, на совещании у мэра Сухума Беслана Эшба 15 сентября обсуждалась, наряду с прочим, работа в условиях пандемии центрального рынка и торгового комплекса «Сухумприбор». Эшба призвал ужесточить контроль на рынках, так как это одно из мест массового скопления людей. В случае массовых нарушений ограничительных мер, сказал он, может встать вопрос о закрытии центрального и вещевого рынков или введении графика работы с выходными днями. Продавцы сами должны быть заинтересованы в соблюдении масочного режима, в том числе и покупателями, иначе их работа прервется. Нужно активизировать рейдовые мероприятия по кафе, ресторанам и магазинам на предмет соблюдения предписанных правил поведения во время пандемии. «Если сейчас ситуацию не исправить, дальше мы снова встанем в ступор», – сказал мэр.

На совещании констатировали, что, несмотря на то, что ни одного разрешения на проведение массового мероприятия не выдавалось, периодически в городе слышны сигналы свадебных кортежей. Логично предположить, что где-то проводится массовое мероприятие.

Законодательной инициативой администрация столицы Абхазии не обладает, но в качестве предложения собирается направить в парламент проект необходимых изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Юридический отдел администрации готовит проект нормативного документа с перечнем штрафных санкций за нарушение санитарно-эпидемиологических требований во время пандемии коронавируса.

Трудно опровергнуть то, что было сказано на этом совещании относительно соблюдения антиковидных мер на общественном транспорте. Скажем, в июле было невозможно увидеть водителя маршрутки, автобуса и троллейбуса без маски, за этим строго следила патрульно-постовая служба. Почти все пассажиры тоже были в масках, а теперь в лучшем случае – только треть их. Эшба на совещании так и сказал:​ «Снова пошли послабления. Водители какое-то время поработали в масках, последнее время они пренебрегают введенными правилами. Если в первую очередь водители не соблюдают масочный режим, машины должны быть поставлены на штрафплощадку».

Накануне 1 сентября в Абхазии было много споров относительно того, стоит ли начинать новый учебный год в школах именно в День знаний, не ухудшит ли это резко эпидемситуацию. Позавчера начальник отдела по связям с общественностью Министерства просвещения и языковой политики Абхазии Аслан Кутелия обнародовал данные о заболеваемости COVID-19 в школах. По его словам, руководство и работники министерства ежедневно посещают школы на предмет соблюдения карантинных мер. Если есть необходимость в выделении дезинфицирующих средств, министерство помогает. Кутелия считает, что заболеваемость в образовательных учреждениях минимальная. Так, в Сухуме болеют 36 учеников и 378 находятся на самоизоляции, также болеют восемь учителей и на самоизоляции находятся четыре педагога; вакцинацию среди учителей прошли 80 человек. По Сухуму практически 50% педагогов, около 290, переболело. По всей столице закрыто на карантин 10 классов.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с аналитиком неправительственной организации «Центр гуманитарных программ» в Абхазии Лианой Кварчелия, которая 25 августа, когда было объявлено о решении открыть школы в День знаний, опубликовала в соцсетях пост с изложением своего отрицательного отношения к этому. В нем, приведенном рядом СМИ, в том числе и «Эхом», в частности, говорилось: «На фоне тотального отсутствия мер в стране в школах не будут соблюдаться антиковидные меры. Кривая заболеваемости опять поползет вверх… Мы не готовы к открытию школ».

Сейчас Лиана сказала, что придерживается уже несколько иного взгляда; того всплеска болезни, которого она опасалась, не произошло. В прошлом году, который называют первым ковидным, занятия в школах начались тоже 1 сентября, но уже 28 сентября их по всей Абхазии пришлось закрывать на карантин, который продлился несколько месяцев, до 23 февраля. Но год назад шел рост заболеваемости, нынче же пока наблюдается в целом хоть и медленный, но спад. Кварчелия обратила внимание на следующий фактор:

«Я думаю, что сейчас ситуация, возможно, лучше за счет того, что очень многие уже переболели. Я думаю, что… вот опубликовало как-то Министерство просвещения данные по тому, какое количество учителей переболело уже и сколько вакцинировано. И это улучшило ситуацию по сравнению с прошлым годом, хотя есть случаи, когда классы закрывают на карантин. Я знаю еще, что проводилось недавно такое исследование в Абхазии среди молодежи на разные темы, в том числе был вопрос, болели ли вы коронавирусом. И каждый четвертый или пятый человек говорил, что переболел. Там человек 200 опросили. Я думаю, что наша статистика не отражает реального количества переболевших, на самом деле их больше. Но нужно очень тщательно следить за этой ситуацией, чтобы, не дай бог, она не привела.... Сейчас же осень, начинаются сезонные заболевания, которые усложняют…

– Да, осень, сезонные заболевания, а у меня сразу другая мысль – что осень пора свадеб. И есть же люди, которые живут в каком-то своем мире, пока их самих ковид не коснется…

– Ну, я должна сказать, что свадьбы и не прекращались все это время. Не очень-то за этим и следили. Ну, правда, на открытом воздухе старались собираться. Но ты абсолютно прав, что сейчас именно свадебный сезон. Поэтому надо проявить строгость властям максимальную. Ну можно же отложить свадьбу на какое-то время… И вот на этом фоне, когда открываются школы, когда не закрывались ни на секунду ни рестораны, ни какие-то другие подобные заведения, упорное нежелание открыть театр каким-то диссонансом, мягко говоря, выглядит и совершенно иррациональное что-то в этом есть».

Лиана Кварчелия выразила также недоумение в связи с тем, что в магазинах снова перестали контролировать масочный режим:

​«Если у кого-то из покупателей нет с собой маски, так владельцы магазина вполне могут предоставить ее. Они вполне могут себе это позволить – купить коробку масок на день и поставить у входа. Вот в «Сухуммаркете» так и делали, это абсолютно не проблема. И у меня большой вопрос: почему это не делается? Иначе ситуация снова может выйти из-под контроля. Я просто знаю и вижу, слышу, и родственников потеряла… В больницах очень сложная ситуация, врачи уже просто выдохлись, истратили свой ресурс. Это такая нагрузка, невероятная нагрузка. Они не смогут работать, если будут совсем истощены».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия