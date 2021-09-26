Возобновился процесс эвакуации туристов и местных жителей из Тушетии

Власти Мали обратились к российской частной военной компании (ЧВК) для содействия в борьбе с террористами. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга во время выступления на заседании в ОНН отметил, что идет на сотрудничество с ЧВК из-за пустоты, возникшей после решения Франции сократить свое военное присутствие в африканской стране и завершить операцию «Бархан».

Ранее несколько в СМИ появилась информация о том, что власти Мали готовятся подписать соглашение с «ЧВК Вагнера» для обучения малийской армии и охраны высокопоставленных лиц. Тогда Бамако заявил, что вели переговоры с российской стороной, но никаких договоренностей достигнуто не было. Москва сообщила, что не имеет отношения к обращению малийских властей к ЧВК.

После этого власти Франции и Германии пригрозили вывести своих военных из страны. Такую позицию поддержали и главы Минобороны 13 европейских стран. В ЕС пригрозили разорвать отношения с Мали в случае заключения контракта с ЧВК.

Ранее Франция решила сократить число своих военных в Мали – с пяти тысяч до нескольких сотен, но пока не начала вывод войск. По данным AFP, Париж опасается, что сделка с «ЧВК Вагнера» может подорвать антитеррористическую операцию Франции в этой стране.

«Частная военная компания Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако ее бойцы, по данным журналистских расследований, принимали участие в операциях в Сирии и Ливии и в войне на востоке Украины. Они также действуют в нескольких африканских странах. Наиболее заметно их присутствие в Центральноафриканской Республике.

«ЧВК Вагнера» связывают с близким к российскому президенту бизнесменом Евгением Пригожиным. Москва отрицает причастность к этой ЧВК. Наемничество в России запрещено.