Спасатели завершили эвакуацию туристов из Тушетии

В Москве на Пушкинской площади проходит несогласованная акция КПРФ. Члены партии и их сторонники выражают несогласие с итогами выборов в Госдуму. Они прошли с 17 по 19 сентября. Парламентское и конституционное большинство в Думе нового созыва получила партия «Единая Россия».

Как передает корреспондент Радио Свобода, пока что акция проходит спокойно. Выходы в метро не перекрыты, ограничений для пешеходов нет. Из громкоговорителей на площади транслировали песню «Дядя Вова, мы с тобой». Полиция предупреждает о необходимости соблюдения социальной дистанции.

Лидера партии Геннадия Зюганова на митинге нет. Он принимает участие во встрече лидеров партий, прошедших в Госдуму, с президентом Владимиром Путиным.

На мероприятие пришли члены прокремлевского движения НОД. Они известны своими провокациями в отношении участников оппозиционных акций.

Московское отделение КПРФ подавало заявку на 25 сентября на проведение митинга в центре российской столицы с участием пяти тысяч человек. Мэрия в проведении акции отказала, сославшись на ограничения из-за коронавируса. Коммунисты тогда решили провести акцию в формате встречи с избирателями. В ответ московские власти напомнили, что такой тип мероприятий тоже является незаконным.

Накануне акции в Москве были задержаны несколько человек, среди которых координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. На них составили административные протоколы по статье за нарушение порядка проведения митинга.

В субботу Удальцова арестовали на 10 суток. По словам оппозиционера, суд признал его виновным в организации несогласованной акции 25 сентября. Удальцов намерен обжаловать решение. По словам лидера «Левого фронта», он анонсировал в соцсетях встречу с избирателями. В знак протеста Удальцов объявил голодовку.