В Южной Осетии выявили 119 новых случаев заражения коронавирусом

В самопровозглашенной республике Южная Осетия за два дня (24-25 сентября) выявили 119 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила агентству «Рес» глава Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочиева.

«Всего было проведено 582 исследования, из них положительные – 119», –уточнила она.

По словам Кочиевой, под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 933 человека, 46 человек сняты с учета. Количество инфицированных с начала пандемии составило 5867 человек, 4934 выздоровели. В Южной Осетии не публикуют статистику смертности от COVID-19.

«Мы призываем граждан республики соблюдать обязательный масочный режим в закрытых помещениях. Идет рост заболевших и это было прогнозируемо, учитывая, что открылись учебные учреждения, люди вернулись из отпусков. Все должны понимать, что без соблюдения санитарно-эпидемиологических норм болезнь не остановить. Игнорирование всегда приводит к такой ситуации и каждый должен нести ответственность», – подчеркнула Кочиева.

По её словам, в Южной Осетии нет дефицита тестов на COVID и расходных материалов.

«Наш комитет ежедневно делает анализы со всей республики, но есть определенный человеческий ресурс и лимит, и даже здесь мы всегда находим выход из ситуации, несмотря на имеющиеся проблемы в организационном характере в медучреждениях. Эти вопросы мы будем ставить, так как никаких сил не хватит, если не навести порядок. А агрессия и возмущения в адрес нашего ведомства абсолютно беспочвенны, мы выполняем свою работу даже больше, чем позволяет человеческий ресурс», - заявила главный санитарный врач.

Ранее сообщалось, что жители Южной Осетии выстраиваются в очереди за тестами на коронавирус.

Сегодня же стало известно, что цхинвальские школы №6 и 9, а также средняя школа в селе Захори Ахалгорского района будут закрыты на карантин из-за выявленных среди педагогического коллектива случаев заболевания коронавирусом. Ранее на карантин закрылась цхинвальская школа №5.