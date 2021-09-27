Абхазский Верховный суд лишился председателя

Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия единогласно приняла отставку Мананы Делба с должности судьи и председателя Верховного суда, согласно ее письменному заявлению.

Сегодня Квалификационная коллегия судей под председательством министра юстиции Абхазии Анри Барцица рассмотрела вопрос принятия отставки председателя Верховного суда Мананы Делба в связи с личным письменным заявлением о сложении полномочий.

После процедуры голосования, которая проходила за закрытыми для СМИ дверями, Анри Барциц огласил решение коллегии судей, принятое единогласно:

«Уважаемые коллеги, по итогам тайного голосования на основании части 1-й, п 1-го, статьи 130-й и части 1-й статьи 131-й конституционного закона Республики Абхазия о судебной власти Квалификационной коллегией судей единогласно принято решение о принятии отставки в отношении председателя Верховного суда Республики Абхазия Делба Мананы Юрьевны. Принятие отставки влечет за собой прекращение ее полномочий в качестве председателя Верховного суда. К сожалению, мы ее здесь не видим, но от имени себя, от имени членов Квалификационной коллегии судей хотим выразить искреннюю благодарность нашей коллеге, уважаемой Манане Юрьевне Делба. Это человек с очень большим опытом, заслуженный юрист, очень надеюсь и питаю теплые чувства надежды на то, что ее талант, ее профессионализм еще обязательно послужат на благо родины, очень надеюсь, что на поприще юриспруденции мы ее еще не раз встретим. Желаем ей удачи и крепкого здоровья!»

Данное решение означает, что полномочия Мананы Делба прекращены и в качестве судьи Верховного суда, и в качестве его председателя. Ранее Квалификационная коллегия судей трижды откладывала свои заседания, на которых должны были рассматриваться жалобы граждан на действия или бездействие председателя Верховного суда Мананы Делба. На вопрос, связана ли отставка Мананы Делба с поступившими в ККС жалобами на нее, Анри Барциц ответил, что жалобы были, но отставка с ними не связана:

«Думаю, нет, не связана. Жалобы – это взаимоотношения гражданина и судьи, таких взаимоотношений может быть много, они могут возникать часто. Ряд жалоб имеют правовое обоснование, другие жалобы не имеют под собой правовых оснований для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности. Как минимум решение о привлечении к ответственности судьи Мананы Юрьевны Делба принято не было, потому что эти жалобы рассмотрены непосредственно на заседании ККС не были, поэтому говорить о том, что ее отставка имеет какую-то прямую связь с жалобами, я не вижу правовой целесообразности».

В соответствии с конституционным законом «О судебной власти», после отставки председателя Верховного суда ее обязанности должен был исполнять первый заместитель Омар Берулава, однако он ушел в отставку в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи. В связи с этим, обязанности председателя суда временно будет исполнять заместитель Ада Касландзия. Далее президент должен направить в парламент представление на нового председателя Верховного суда из числа действующих судей судов общей юрисдикции, а депутаты должны будут избрать нового руководителя.

Напомним, что в пятницу, 24 сентября этого года, Манана Делба проиграла в Сухумском городском суде гражданское дело по иску руководителя аппарата Верховного суда Джемала Гогия, которого она уволила после публикации его комментария в СМИ. Суд признал увольнение незаконным, обязал восстановить в должности Джемала Гогия и выплатить ему компенсацию в размере около 400 тысяч рублей.

Манана Делба, 1962 года рождения, в 1984 году окончила историко-юридический факультет Абхазского государственного университета по специальности «правоведение». Была членом Коллегии адвокатов, судьей и председателем Арбитражного суда, членом Совета судей и Квалификационной коллегии судей. В декабре 2017 года ее избрали судьей Верховного суда, а в декабре 2018 года решением парламента она была избрана на должность председателя Верховного суда.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия