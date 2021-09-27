Страна победившего люмпен-пролетариата

На улице грузинского люмпен-пролетариата большой праздник. Зло побеждено, поганые инородцы не будут топтать священную грузинскую землю и позволят ей беспрепятственно и все так же бесполезно засыхать и хиреть, как все эти годы. Отечество спасено, враг, побросав лопатки и кирки, позорно бежал – в Грузии не будет построена Намахванская ГЭС. Ура, товарищи! Долгие продолжительные аплодисменты.

Ну, правда, государству это обойдется недешево. В первую очередь, конечно, в долгосрочной перспективе, экономика растет, спрос на электроэнергию – параллельно с ней, но при этом местная энергогенерация за ним не поспевает, соответственно, увеличивается импорт.

Ежегодно Грузия будет тратить десятки миллионов долларов на импорт электроэнергии у такого исключительно надежного и стабильного партнера, как Россия, – не перспектива, а мечта. Кроме того, для увеличения местной выработки энергии Грузии придется более активно задействовать теплоэлектростанции, строительство которых не требует таких площадей священной земельки, как ГЭС, – построить их можно где-то за углом, так, чтобы ни у кого не вызывать раздражение. Соответственно, придется закупать больше газа, угля, мазута и других прекрасных, а главное, экологических безупречных энергоносителей. Зеленые будут в бурном восторге.

Но это будет завтра. А кое-что будет и сегодня: разгневанный турецкий инвестор, который потратил почти 12 млн долларов на компенсации местному населению и еще черт знает сколько десятков миллионов на подготовительные работы, обязательно пойдет в суд. Обстоятельства дела таковы, что, если даже это будет грузинский суд, судья будет правой рукой Бидзины Иванишвили, а турки из кожи вылезут вон, чтобы проиграть дело, сделать это практически невозможно.

Турки выполнили все свои обязательства, а вот правительство Грузии в ответ на протесты стало делать то единственное, что хорошо умеет, – вилять одним местом. То обещало пересмотреть контракт, то заявляло о приостановке строительства, то начинало какие-то бесполезные переговоры. Не предпринимало никаких мер против маленькой группировки люмпенов, которые перекрывали дороги и препятствовали доступу техники к месту строительства…

За гораздо меньшее любой мало-мальски уважающий себя суд влепит никчемному грузинскому правительству штраф на пару-тройку сотен миллионов… Платить за все это предстоит нам. Но не будем портить праздник. Спасение родной священной земельки от оккупантов того стоит…

Если говорить серьезно, то уход турецкого инвестора из этого многострадального проекта является не только ударом по экономике, но и показателем одной уродливой тенденции, которая существует с первого дня независимости Грузии.

Как-то так получилось, что все без исключения правительства страны первостепенное внимание уделяют тому, чтобы приласкать люмпенов, разного рода бесполезное быдло, которое ничего из себя не представляет и никакой пользы не приносит ни стране, ни даже себе.

В лучшем случае, грузинский люмпен-пролетарий стоит на улице и продает яблоки у станций метро – 30 лет в одном и том же месте, без малейшего желания хоть как-то улучшить свое положение. Они превратили города в свалку, везде грязь, мрак и нечистоты – и так все 30 лет. Но и это – в лучшем случае. Скорее, типично для них – это сидеть на корточках круглые сутки и жить за счет матерей и жен, работающих в Европе. Ну и куда без худшего варианта – воровства в благополучных странах.

Грузинский люмпен не просто бесполезен – он ведь не просто сидит себе в уголке так, чтобы не заметили. По мере возможности он еще и портит все, к чему прикасается, целует ручки попам, считает, что «женщине место на кухне», и испытывает прямо-таки непреодолимую тягу к разного рода мерзостям – от наркотиков до азартных игр.

И вот сердца этой публики в течение 30 лет пытаются завоевать все власти Грузии. Плевать на средний класс, который своим трудом и прилежанием что-то создает, строит страну, получает образование, овладевает профессиями, в конце концов, ходит на выборы. Их мнение никого не интересует. Зато, если хотите, чтобы правительство с вами считалось, – срочно бросайте работу, овладевайте ценнейшим навыком сидения на корточках и можете быть уверены: ваш голос не потеряется.

Это странное и, прямо скажем, разрушительное внимание властей страны к тем, кого, по идее, надо тупо игнорировать, имеет вполне прозаичное объяснение – грузинским политикам кажется, что они составляют большинство населения страны, и, если найти ключик к их сердцам, можно будет победить в выборах.

Они ошибаются. Как это часто бывает, грузинским политикам не хватает мозгов, чтобы отличить видимость от реальности. Люмпены не составляют большинство населения – будь это иначе, Грузия сегодня была бы чем-то вроде Сомали… Их, конечно, много, наверное, половина страны, но не большинство. И они не ходят на выборы, ибо выборы – это удел ответственных граждан, которые примерно осознают влияние, которое политика имеет на их жизнь. Типичные их слова, когда речь идет о выборах: «Какой смысл идти, все равно за нас все решат» и «О народе все равно никто не думает, все только карманы набить хотят»…

Никто в Грузии не выигрывает выборы за счет люмпенов – к примеру, основным электоратом «ГМ» являются бюджетники, фанатичные антимишисты и члены их семей. Это довольно большая масса, и на их фоне быдло, купленное за пять кг картошки и приведенное на избирательные участки местным околокриминалом, – это так, десерт, который не имеет решающего влияния.

Грузинские политики готовы поступаться интересами государства ради люмпенов. Запрещать иностранцам покупать земли сельхозназначения и тем самым полностью лишать сельское хозяйство инвестиционных перспектив. В угоду ксенофобскому быдлу вводить разного рода ограничения для туристов из стран, которые не нравятся люмпенам, – к примеру, Ирана и Индии.

Более 70 проектов гидроэлектростанций сегодня остановлены – это прямой удар по будущему экономики страны. И все – ради люмпена, который на выборы не ходит и от которого пользы как от козла молока.

В среднем в Грузии на всех выборах явка практически никогда не превышает 55%. Эти 45% – молодежь, которая, как правило, политикой не интересуется, и они самые – люмпен-пролетарии. Категория населения, которая самим фактом существования рушит государство, сегодня может считать себя победителем. В очередной раз их невежество победило. И так будет всегда, пока грузинские политики наконец не сделают четкий и однозначный выбор между люмпеном и средним классом.

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