Турецкий инвестор в Намахвани удачно выложился

В Грузии продолжают обсуждать выход из проекта строительства Намахвани ГЭС инвестора, компании ENKA Renewables. Впрочем, правительство Грузии пока от комментариев воздерживается.

Основной причиной расторжения договора компания ENKA назвала нарушение оговоренных в нем условий и форс-мажорные обстоятельства. Эту информацию подтвердили в правительстве Грузии, уточнив, что это не расторжение контракта, а лишь заявление о намерениях.

Это заявление ENKA сделала после встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Нью-Йорке. Впрочем, осталось неизвестным, говорили ли они о грузинском проекте турецкой компании.

Соглашение о Намахванской ГЭС предусматривает для компании несколько вариантов расторжения контракта, включая ответ на невыполнение государством своих обязательств или форс-мажорные обстоятельства.

Профильные НПО не раз говорили об изначально кабальных для Грузии условиях соглашения. К примеру, любой форс-мажор политического свойства должен компенсироваться правительством Грузии. К таким случаям относятся, например, войны, военные перевороты, любые эмбарго, блокады, забастовки или протесты, которые могут угрожать реализации проекта. При этом, в случае возникновения непреодолимых обстоятельств, только компания имеет право потребовать компенсацию и расторгнуть договор.

Леван Вепхвадзе, исполнительный директор Бизнес-ассоциации Грузии, считает, что расторжение контракта может обойтись государству довольно дорого:

«Не секрет, что компания ENKA готовилась к арбитражу последние 2-3 месяца. Каждое утро ее представители шли ко входу в ущелье, документировали на видео, как их не пропускают, и об этом прекрасно было известно членам правительства Грузии. То, что инвестор испытывал дискомфорт и собирал материал для выхода из соглашения, было предсказуемо».

Как сторонники, так и противники сооружения Намахванской ГЭС не раз отмечали расплывчатость принципов соглашения с инвестором при строительстве гидроэлектростанций. Было неясно, кто именно должен был вести диалог с местными жителями.

По словам Татули Чубабрия, директора программ «Центра социальной справедливости», суть проблемы заключается в том, что государство в свое время не взяло на себя ответственность в переговорах с населением, делегировав эти полномочия инвестору, и пыталось перехватить инициативу слишком поздно, когда протест стал неуправляемым:

«Договор был заключен в условиях секретности, и о его деталях стало известно лишь два года спустя. Выяснилось, что государство взвалило на себя массу финансовых обязательств, а риски компании перестрахованы в многократном размере. И, что примечательно, в форс-мажоре указаны обязательства, которые в большинстве случаев находятся вне контроля государства».

Теперь, по словам эксперта, остается дождаться решения инвестора и, если понадобится, судиться в международном арбитраже:

«Будет ли теперь проект реализован в нынешнем виде или будет найден новый инвестор? По всей видимости, следует пересмотреть всю концепцию заключения схожих секретных договоров с инвесторами».

По словам директора World Experience for Georgia Мурмана Маргвелашвили, сумма неустойки, если дело будет передано в арбитраж, может стать астрономической для Грузии.

«Это ответственность правительства от начала до конца, потому что оно упустило ситуацию, и ее уже нельзя было контролировать. Виноваты те, кто отвечает за развитие страны. Посредничество власти привело к тому результату, который у нас есть. Это будет стоить нам 800 миллионов долларов инвестиций плюс штрафы, которые могут исчисляться сотнями миллионов. Таков результат нашего невежества, лени и безответственности», – заявил эксперт по энергетике.

Остается неясным, каковы будут требования ENKA по компенсации от государства, какая участь постигнет землю, безвозмездно переданную государством на 99 лет, и остается ли турецкая компания владельцем проекта и разрешения на строительство? Стороны пока молчат, и, по мнению экспертов, вопрос актуализируется после выборов 2 октября.