28 лет со дня падения Сухуми и 22 лари ветеранам

28 лет прошло со дня падения Сухуми. В память о погибших в абхазско-грузинском вооруженном конфликте сегодня в Тбилиси были приспущены флаги над административными зданиями. Прошел ряд мероприятий.

«Эта боль никогда не пройдет. Да, мы живем и сейчас, но это не жизнь», – сказала Манана Вацадзе, одна из тех беженок, которая сегодня по традиции с утра пришла на площадь Героев. Там, у мемориала погибшим за территориальную целостность Грузии, ежегодно в этот день собираются те, чьи родные не вернулись с войны. Многие в руках держат их портреты. Этер Гахокидзе потеряла в результате этого конфликта двух сыновей:

«Я и вспоминать не хочу. Двух сыновей потеряла, двух! Один при осаде Тамыша. А второй ехал на подмогу, а над Кодори сбили самолет, в котором он находился».

Уже позже, когда к мемориалу начали стекаться политики, на площади произошел инцидент: полиция оттеснила группу беженцев, обвинявшую правительство в бездействии и невнимании к их нуждам. Был задержан за неподчинение требованиям полиции Ираклий Торуа, председатель организации «Беженцы для беженцев».

«Правительство должно услышать наш голос. Они должны понять, что наш голос нельзя заглушить. Сегодня нас может быть сотня, но завтра нас будет 200 (…) Проблемы беженцев игнорируются, мирная политика зашла в тупик. Нашим активистам мешают сюда попасть (…) Причиной моего задержания было неповиновение полиции. И мы продолжим это неповиновение», – сказал Торуа.

Еще одна представительница этой организации Инга Ахалая говорит, что их претензии в первую очередь обращены к абхазскому правительству в изгнании:

«В этой стране интересы беженцев ущемлены. Над ними насмехаются. Государство не выполняет взятые на себя обязательства. Ветеранов должны ценить, а не выдавать им позорные 22 лари. На 22 лари пусть живут (члены) правительства».

В свою очередь Руслан Абашидзе – председатель правительства Автономной республики Абхазия в изгнании сказал журналистам, что с пониманием относится к тому, о чем говорят беженцы, в частности, к тем, кто все еще ожидает своей крыши над головой. Впрочем, власти, по его словам, делают все, что могут.

«Я понимаю эмоции беженцев в этом смысле. Нужно учитывать, что государство делает очень много, чтобы (обеспечить жильем) те 40 тысяч семей, которые находятся в режиме ожидания. Ресурс, который идет на решение этой проблемы, – очень большой и он беспрецедентно увеличен», – сказал Абашидзе, который наряду с другими представителями власти пришел к мемориалу, чтобы почтить память погибших.

Претензии к властям есть и у оппозиции. Анна Долидзе, представляющая партию «Для народа», полагает, что дать достойную пенсию ветеранам – это первое, что должны сделать власти:

«Пока все будет оставаться на уровне тостов, пока политика деоккупации заморожена, как заморожена и мирная политика, а пенсия ветеранов составляет 22 лари, – это то, как на деле наше правительство отмечает 28-ю годовщину падения Сухуми. Только после того, когда мы повысим пенсию ветеранам, мы сможем сказать, что мы серьезно начали думать о том, что значила для нас Абхазия и что значило падение Сухуми для нас».

Грузино-абхазский вооруженный конфликт начался 14 августа 1992 года. Число погибших и с той, и с другой стороны, согласно данным Human Rights Watch, составило около восьми тысяч человек. Поисками пропавших без вести по сегодняшний день занимается Международный комитет Красного Креста.