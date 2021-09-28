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Уроженец Сухуми, дизайнер Демна Гвасалия награжден «Медалью Чести»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила «Медалью Чести» грузинского дизайнера Демну Гвасалия – уроженца города Сухуми. Церемония награждения прошла в Париже, в доме моды Balenciaga, креативным директором которого Демна Гвасалия является с 2015 года.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Саломе Зурабишвили наградила Демну Гвасалия за успешную работу в сфере моды и личный вклад в популяризацию Грузии за рубежом.
«Так получилось, что эта церемония награждения проходит 27 сентября. Это день [падения Сухуми] для вас еще тяжелее, чем для тех, кто не прошел через это.
День падения Сухуми – день траура для всей Грузии, наши флаги приспущены, но если я сегодня здесь, чтобы вручить вам государственную награду, значит, где-то мы уже выиграли, раз сегодня человек из Абхазии смог добиться такого успеха и на своем поприще покорить мир своим талантом и трудом», – сказала Саломе Зурабишвили.
- 27 сентября в Грузии отмечается день падения Сухуми — 27 сентября 1993 года город перешел под контроль абхазских и северокавказских вооруженных формирований, а 30 сентября они установили контроль почти над всей территорией Абхазии. До сих пор на Абхазию не распространяется юрисдикция центральных властей Грузии.
- Демне Гвасалия 40 лет. В 1993 году семье Гвасалия, как и сотням тысяч других грузин, пришлось покинуть родной город из-за вооруженного конфликта в Абхазии. В начале 2019 года Демна Гвасалия вошел в пятерку рейтинга 50-ти самых влиятельных людей мира моды, составленного британской версией журнала GQ.
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Другие новости дня
В Будапеште назвали «вмешательством» реакцию Киева на контракт с «Газпромом»
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал вмешательством в венгерские дела реакцию Украины на заключённое Будапештом соглашение с "Газпромом", сообщило агентство Reuters.
Накануне, 27 сентября, "Газпром" заключил с венгерской энергетической группой MVM соглашение о поставке газа в течение 15 лет. За этот срок планируется поставлять в год 4,5 млрд кубометров газа. Условия соглашения могут быть изменены лишь через 10 лет.
Украинская компания "Оператор ГТС Украины" обеспокоена сокращением или полной остановкой транзита газа в Венгрию через Украину. Контракт между Венгрией и Украиной предусматривает поставки газа через Сербию и Австрию.
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COVID-19 в Грузии: уровень выявляемости вновь повысился до 7%
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 40 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 8884.
За сутки в стране выявили 2185 новых случаев коронавируса. Накануне провели 31 216 тестов: PCR-тестов – 11 339, экспресс–тестов на антиген – 19 877.
Выздоровели еще 2010 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 609 340, выздоровевших – 580 891.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии повысился до 7%, за последние 14 дней составляет 6,32%, за неделю – 5,96%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 11 421 человек, всего в Грузии использовано 1 760 878 вакцин.
Российский турист утонул в море во время шторма в Абхазии
В курортном городе Новый Афон утонул в море турист из России, сообщила пресс-служба МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.
По данным пресс-службы, житель Курска, 1981 года рождения, утонул в море во время шторма.
Как сообщалось ранее, в понедельник у побережья курортного города - Гагры, было обнаружено тело 48-летнего туриста из Тулы, утонувшего в море накануне. О трагическом происшествии сообщила супруга погибшего. Сотрудники МЧС доставили тело погибшего в морг местной больницы.
МЧС республики ранее призвало отдыхающих в Абхазии и местных жителей воздержаться от плавания в море во время шторма. С таким же призывом к туристам выступило и посольство России.
Официально купальный сезон в Абхазии закрывается сегодня, 28 сентября, – пишет агентство «Интерфакс».
В США прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты
В США проведены первые с 2013 года успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты. Ракета способна достичь скорости в пять раз превышающей скорость звука, сообщило в понедельник министерство обороны США.
Ракета была запущена с самолета. Согласно заявлению Пентагона, среди прочего во время испытаний проверялись технологии безопасного отделения ракеты от самолета и системы зажигания двигателей. Ракета разрабатывается корпорацией Raytheon в содружестве с Northrop Grumman, которая создает двигатели.
Новое оружие обещает быть "высокоэффективным", подчеркнул представитель Пентагона Эндрю Кнедлер. Эти испытания, по его словам, являются важным шагом в направлении превращения экспериментальной программы в программу производства вооружений следующего поколения.
По словам специалистов, технологии, разработанные Raytheon, позволят запускать подобные ракеты не только с бомбардировщиков, но и с самолетов-штурмовиков.
Работы над гиперзвуковым оружием в США стали ответом на программу создания подобного оружия в России, которая согласно официальным заявлениям, уже поставила на вооружение ракетные комплексы "Авангард", запускаемые с межконтинентальных баллистических ракет. В июне президент России Владимир Путин сообщил, что вскоре на вооружение будут приняты гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон".
В США работы по созданию гиперзвуковых ракет также ведутся корпорацией Loсkheed Martin, чья ракета будет запускаться со стратегических бомбардировщиков. Американские ВМС планируют в 2022 году начать гиперзвуковых испытания ракет, запускаемых с субмарин.
В Абхазии за два дня от коронавируса скончались три человека
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 540 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 126 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 46 пациентов. Состояние 7 человек оценивается как тяжелое, 34 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале за два дня скончались два человека: женщина 63 лет и мужчина 68 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 10 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 15, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 7 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 70 пациентов, состояние 10 человек тяжелое.
- В российском военном госпитале скончался мужчина 1946 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 27 479 человек. Зарегистрировано 416 летальных случаев. Выздоровели 22 590 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили взял билет до Тбилиси
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook снимок электронного билета, согласно которому прилетает в Грузию на муниципальные выборы 2 октября, сообщает SOVA.
При этом по направлению Киев-Тбилиси выписаны два билета, на имя самого Михаила Саакашвили и на имя его матери Гиули Аласания.
«Разумеется, я уже взял билет, как я и сказал, на вечер 2 октября, чтобы быть вместе с вами в Тбилиси и вместе с вами защищать ваше волеизъявление. Вместе с вами принять участие в спасении Грузии. У меня нет личных амбиций, мною не движет желание заполучить какую-либо должность. Я не собираюсь бороться за это, но я намерен бороться за то, чтобы у наших детей было будущее. Чтобы Грузия осталась не только на карте мира, но и вернулась к быстрому развитию», – заявил экс-президент Грузии.
Накануне, 26 сентября, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что Михаил Саакашвили не осмелится приехать в страну в рамках предстоящих 2 октября выборов. При этом политик добавил, что у Михаила Саакашвили для этого недостаточно ресурса. По словам Кобахидзе, Саакашвили не составит труда снова найти причины и отговорки, «он может сослаться на многое».
В США нельзя будет въехать привитым только «Спутником V»
С ноября в США нельзя будет въехать иностранным гражданам, привитым от коронавируса вакцинами, не одобренными Всемирной организацией здравоохранения или американскими властями, в частности - российской вакциной «Спутник V».
Ранее ВОЗ приостановила одобрение российского препарата из-за того, что во время инспекции одной из фабрик, связанных с выпуском «Спутника V», специалисты не обнаружили «соответствия надлежащим практикам производства».
Washington Post отмечает, что «Спутник V» одобрен в 70 странах, в которых в общей сложности проживают более 4 миллиардов человек. Всего в мире закуплено около 448 миллионов доз российского препарата.
Ранее сообщалось, что российские туроператоры начали продавать соотечественникам зарубежные туры для вакцинации от коронавируса иностранными препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения.
По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, наиболее популярные направления для таких поездок у россиян - Сербия и Германия. Стоимость такого тура, который занимает всего три дня - от 50 тысяч рублей.
Земан подписал закон, исключающий участие России в строительстве АЭС
27 сентября президент Чешской Республики скрепил своей подписью закон, который не позволяет компаниям из России и Китая участвовать в тендере на строительство нового блока АЭС «Дукованы», сообщили чешские медиа.
Так называемый низкоуглеродный закон устанавливает правило, согласно которому в Чехии могут использовать только ядерные технологии стран-членов Соглашению о государственных закупках под эгидой ВТО, которое вступило в силу в 1996 году. Россия и Китай в число таких стран не входят.
Теперь при строительстве и текущем ремонте нового блока чешской АЭС не могут применяться технологии, прямо или косвенно связанные с запрещенными поставщиками.
Заявка на расширение АЭС «Дукованы» была направлена регулятору в марте 2020 года, сообщает «Интерфакс». Предметом заявки является строительство двух новых энергоблоков на АЭС «Дукованы» мощностью по 1200 МВт.
В Чехии действуют две атомные станции: АЭС «Дукованы» (4 энергоблока с реакторами ВВЭР-440) и АЭС «Темелин» (2 блока ВВЭР-1000), построенные по советским проектам.
Автор книги о том, как полюбить Россию, получил от Путина гражданство РФ
Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства Хансу-Йоахиму Фраю, художественному руководителю образовательного фонда «Талант и успех», совладелец которого - виолончелист и близкий друг президента России Сергей Ролдугин.
Ранее Фрай, который приехал в Россию в 2009-м году и в течение нескольких лет занимал должность советника гендиректора Большого театра, написал книгу «Научиться любить Россию», к которой Путин, в свою очередь, подготовил предисловие.
«Отечественному читателю предоставляется возможность ощутить, насколько искусственные, навязанные стереотипы и пропагандистские клише далеки от реального восприятия людей, посетивших Россию, стремящихся объективно оценить ее проблемы и ее достижения», - написал тогда Путин.
Сам Фрай заявлял, что его книга рассчитана на «европейских, австрийских и немецких читателей», и что после десяти лет жизни и работы в России он «хотел помочь им понять» страну и «избавиться от навязанного пропагандой образа».
В июне этого года президент России наградил Фрая орденом Дружбы за вклад в развитие российско-германских культурно-гуманитарных связей.
Кроме Фрая, в понедельник Путин дал российское гражданство профессору кафедры греческой и славянской филологии Гранадского университета Рафаэлю Гусману Тирадо и советско-испанскому актеру Анхелю Гутьерресу.
- Образовательный фонд «Талант и успех» является учредителем образовательного центра «Сириус», возглавляемого членом «Единой России» Еленой Шмелевой. На прошедших выборах в Госдуму она входила в первую пятерку федерального списка партии.
- В июне глава правительства России Михаил Мишустин распорядился выделить на поддержку «Сириуса» 3 миллиарда рублей.
- Имя друга Владимира Путина, виолончелиста Сергея Ролдугина, фигурировало в громком международном антикоррупционном расследовании - так называемом «Панамском досье».
В Эргнети прошла встреча группы Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
В Эргнети прошла встреча группы Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них, сообщает Общественный вещатель Грузии. Как заявил заместитель директора аналитического департамента СГБ Ираклий Антадзе, на встрече в Эргнети представители центральной власти говорили о вопросе незаконной «бордеризации» и потребовали освобождения незаконно задержанных граждан Грузии.
По словам Ираклия Антадзе, разговор также коснулся незаконно задержанного в самопровозглашенной республике Абхазия Ираклия Бебуа. По его словам, переговоры по Геннадию Бестаеву на данном этапе закончились безрезультатно - цхинвальская сторона отказывается освобождать Бестаева, который находится в предварительном заключении уже более 14 месяцев.
«Продолжается борьба за то, чтобы все люди вернулись к своим семьям. Гуманитарный спектр был одним из основных вопросов нашей повестки дня. Что касается медицинского обслуживания, между нами существует определенное сотрудничество, медицинская эвакуация с оккупированных территорий более или менее осуществляется», - заявил Ираклий Антадзе.
Вместе с тем, по словам Антадзе, они в очередной раз потребовали открытия КПП «Ахалгори».
Би-би-си: «ЧВК Вагнера» не берет людей из «ДНР» в Мали
Так называемая частная военная компания (ЧВК) Вагнера начала вербовку наемников для отправки в западноафриканское государство Мали. Некоторые бойцы ЧВК уже находятся в этой стране с августа – сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники.
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Мали обратились к частной военной компании из России за помощью в борьбе с террористами. Он сказал, что российское государство не имеет к этому отношения. При этом по закону создание ЧВК в России не предусмотрено, а власти до сих пор отрицали их существование.
«В Мали уже сейчас заходим», – рассказал Би-би-си один из бойцов «Вагнера» в конце августа. Би-би-си обратило также внимание на объявления о наборе специалистов в связанных с ЧВК пабликах в соцсетях. Требуются переводчики с французского, санитарные инструкторы, хирурги, терапевты, повара, водители, саперы, операторы беспилотных летательных аппаратов. Согласно объявлениям, в наемники не принимают родившихся на территории УССР (существовавшая до 1991 года на территории Украины Украинская советская социалистическая республика). Не принимают жителей самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и аннексированного Крыма, а также граждан Грузии. При этом известно, что как в Донбассе, так и в Сирии, где, по многочисленным свидетельствам воевали бойцы ЧВК, среди них было немало уроженцев и граждан Украины.
Би-би-си обращает внимание, что СМИ и телеграм-каналы, которые, как и «ЧВК Вагнера», связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, сейчас активно пишут о ситуации в Мали и агитируют за российское вмешательство в нее.
- Согласно многочисленным расследованиям, российские наемники так или иначе присутствуют или присутствовали в таких странах, как Ливия, Судан и Центральноафриканская Республика.
- Ранее премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга во время выступления на заседании в ОНН отметил, что идет на сотрудничество с ЧВК после решения Франции сократить свое военное присутствие в африканской стране, где активны отряды местного отделения террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в РФ).
- Ранее в нескольких в СМИ появилась информация о том, что власти Мали готовятся подписать соглашение с «ЧВК Вагнера» для обучения малийской армии и охраны высокопоставленных лиц. После этого власти Франции и Германии пригрозили вывести своих военных из страны. В ЕС пригрозили разорвать отношения с Мали в случае заключения контракта с ЧВК.
Главного эпидемиолога Грузии сфотографировали во время нарушения COVID-регуляций
Издание «Студия Монитор», занимающееся расследовательской журналистикой, распространило фотографии руководителя Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, где главный эпидемиолог страны и его коллеги нарушают COVID-регуляции, передает SOVA.
Согласно информации издания, до застолья, фотографии которого были распространены, сотрудники NCDC посещали центр вакцинации в Велисцихе.
Амиран Гамкрелидзе подтвердил телеканалу Formula TV, что действительно находился в Кахетии, однако подчеркнул: «во время застолья все присутствующие соблюдали рекомендации Минздрава».
«Подтверждаю вам, что действительно посещал вместе с сотрудниками Цинандали 24 сентября. Мы посетили музей-погреб по изготовлению вина по древней грузинской традиции и пообедали на свежем воздухе с соблюдением регуляций. Мы все полностью вакцинированы. Сотрудники погреба сняли несколько памятных фотографий», – рассказал Гамкрелидзе телеканалу.
Генпрокуратура признала «Европейскую сеть наблюдателей» нежелательной в РФ
Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO - European Network of Election Monitoring Organizations).
Поводом для принятия этого решения послужило то, что «деятельность ENEMO представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», - заявлено на сайте Генпрокуратуры.
Информация направлена в Министерство юстиции России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.
Бибилов в Абхазии: «Признание наших государств – это необратимый процесс»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов в городе Гагра возложил цветы к памятнику добровольцам из Южной Осетии, погибшим во время грузино-абхазской войны. В беседе с журналистами он заявил, что «абхазы и осетины являются братьями». Бибилов назвал необратимым процессом признание суверенитета Абхазии и Южной Осетии.
«Я всегда говорю, что признание наших государств – это необратимый процесс, и нет разницы – через год это будет или два. Признание со стороны Сирии этому свидетельство. Нас признают и будут признавать. В этом у меня никаких сомнений нет. Абхазия, Южная Осетия и Российская Федерация совместно работают над этим», – сказал он.
По словам Бибилова, он примет участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы и Независимости, а также проведет переговоры с абхазским лидером Асланом Бжания.
«Мы обсудим с президентом вопросы, связанные с экономическим развитием. У нас есть определенные наработки, касающиеся двусторонних взаимоотношений по линии культуры, спорта, образования. То есть, существует спектр вопросов, которые без сомнения мы будем обсуждать», – отметил Бибилов.
Абхазские лидеры, между тем, возложили цветы к Мемориалу погибшим в войне 1992-1993 гг. Президент Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с 28-й годовщиной «освобождения Сухума от войск Госсовета Грузии».
«27 сентября 1993 года ценой больших жертв, забирая у врага переулок за переулком, спустя 11 дней с начала освободительной операции, наши войска наконец водрузили государственный флаг над столицей Абхазии. Естественным следствием, вытекающим из этого славного события, явилось победоносное наступление по освобождению всей территории страны. Именно в этот день был положен конец уничтожению памятников нашей древней истории, сжиганию архивов и музеев, попыткам стереть память о нашем народе и исказить историю», – отметил Бжания.
- Падение Сухуми стало финалом длившегося 13 месяцев вооруженного конфликта. 16 сентября 1993 года абхазская сторона нарушила условия Сочинского соглашения по прекращению огня, заключенного при посредничестве России, и начала штурм Сухуми с участием северокавказских вооруженных формирований. Битва за город продолжалась 11 дней. Сухуми пал 27 сентября после захвата Дома правительства. Были расстреляны председатель Совета министров Абхазской Автономной Республики Жиули Шартава, мэр Сухуми Гурам Габескирия и 27 сотрудников кабинета министров.
- К 30 сентября абхазская сторона установила контроль почти над всей территорией республики, за исключением Кодорского ущелья. Грузинское население Абхазии – около 300 тысяч человек, было изгнано из своих домов, сотни мирных жителей были убиты. Жертвами военного противостояния в Абхазии стали 14 тысяч человек.
- В 2008 году, после открытого вооруженного конфликта с Грузией, правительство России признало Абхазию в качестве независимого государства. Правительство Грузии, в свою очередь, официально объявило эту территорию оккупированной.
Губернаторов в России могут переименовать в глав, сняв ограничения в 2 срока
Главы влиятельных комитетов Госдумы и Совета Федерации по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли в понедельник в Думу законопроект о реформе региональных органов власти. Он, в частности, предусматривает унификацию органов власти во всех субъектах федерации, расширяет основания для увольнения глав регионов в связи с утратой доверия президента, а также снимает запрет для глав регионов на то, чтобы они занимали свою должность более двух сроков подряд.
Документа пока нет в базе Госдумы, его цитируют агентства.
Как правило, вносимые Клишасом и Крашенинниковым законопроекты имеют одобрение Кремля, что означает, что их принятие практически гарантировано.
Документ также унифицирует названия должностей высших должностных лиц регионов – они будут называться главами субъектов Российской Федерации. Это означает отказ от таких наименований должностей, как "губернатор" и "президент". Главами сейчас называются, как правило, руководители республик (за исключением Татарстана, где сохранилась должность президента). Павел Крашенинников уточнил, что документ не предусматривает изменений названия должностей мэра Москвы и губернаторов Санкт-Петербурга и аннексированного Севастополя.
Срок полномочий главы региона также будет унифицирован и будет составлять пять лет. Запрет на избрание главой на третий и последующие сроки подряд будет снят. Это значит, например, что мэр Москвы Сергей Собянин в 2023 году сможет баллотироваться на третий срок.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал это предложение, сказав, что Владимир Путин выступает за сменяемость власти, но она "не должна быть навязчивой идеей, которая мешает работе". Сам Путин сейчас работает президентом уже 4-й срок, поправки дают ему возможность баллотироваться также на 5-й и 6-й.
Предлагается унифицировать сроки полномочий и законодательных органов власти регионов (они также составят 5 лет по всей России). Их названия тоже изменятся – как следует из законопроекта, в них не может быть "словосочетаний, входящих в наименования федеральных органов власти". По всей видимости это означает, что, например, Московскую городскую думу придётся переименовывать – из-за слова "дума" в названии.
Согласно принятым в прошлом году по инициативе Владимира Путина поправкам к Конституции, федеральная, региональная и муниципальная власть составляют в России единую публичную власть. Критики поправок указывали в частности на то, что они противоречат федеративному устройству России и нарушают права местного самоуправления.
Задержан организатор похода на Эльбрус, в котором погибли туристы
В Кабардино-Балкарии правоохранительные органы задержали организатора восхождения на Эльбрус, во время которого погибли пять альпинистов, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на региональное Следственное управление Следственного комитета.
Утром 23 сентября группа из 23 человек начала восхождение. На первом этапе несколько человек отказались подниматься выше и спустились обратно. Оставшиеся 19, несмотря на плохие погодные условия, продолжили подъём и поднялись на высоту 5,4 тысяч метров.
Через несколько часов температура воздуха опустилась ниже 20 градусов и поднялся сильный ветер. Группа альпинистов, по решению гида, разделилась. Во время спуска пятеро участников похода погибли. По предварительной версии следствия, они умерли из-за переохлаждения.
Компания elbrus.guide, организовавшая восхождение, утверждает, что в такой поход отправляют новичков: ни горный опыт, ни физическая подготовка не важны. "Записаться может любой, квалификация не требуется".
Против гида возбуждено уголовное дело по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.
Политзаключённая Мария Колесникова стала лауреатом премии Гавела
Белорусский оппозиционный политик Мария Колесникова, осуждённая недавно судом в Минске к длительному сроку лишения свободы и признанная политзаключённой, стала лауреатом премии имени Вацлава Гавела.
Премию учредила Парламентская ассамблея Совет Европы, она ежегодно вручается защитникам прав человека. О присуждении премии Колесниковой было объявлено на сессии ПАСЕ, которая в понедельник открылась в Страсбурге. На сессии выступила сестра Колесниковой - Татьяна Хомич.
Как было сказано на заседании, Колесникова получила премию за то, что "продемонстрировала истинную отвагу и готовность рисковать собой во имя дела, которое она поставила выше собственной безопасности".
Колесникова была одним из лидеров протестов против власти Александра Лукашенко после выборов президента Беларуси в августе 2020 года. В сентябре прошлого года её задержали и попытались вывезти на территорию Украины, однако она порвала паспорт и сорвала этот план. Тогда её официально арестовали и предъявили обвинения по нескольким уголовным статьям, в том числе о заговоре с целью захвата власти. Спустя год Колесникову в закрытом процессе осудили на 11 лет лишения свободы.
Премия имени Гавела была учреждена ПАСЕ в память о бывшем диссиденте и президенте Чехословакии и Чехии. Первым её лауреатом был белорусский правозащитник Алесь Беляцкий, среди лауреатов были и российские правозащитники.
Жители Сан-Марино проголосовали за легализацию абортов
Жители Сан-Марино проголосовали за легализацию абортов на референдуме, который проводился в стране. За отмену закона о запрете прерывания беременности, который действовал с 1865 года, высказались 77,28% участников голосования, против отмены – 22,72%. Об этом сообщает San Marino RTV.
Санмаринцы выступили за то, чтобы разрешить женщинам прерывать беременность до 12-й недели с момента зачатия. После этого срока аборт возможен, только если существует угроза жизни матери или при наличии у плода отклонений, которые могут стать причиной физического или психологического вреда.
Сообщается, что одним из инициаторов референдума стал Союз женщин Сан-Марино. Теперь государственный конгресс страны в течение полугода после референдума должен разработать закон, который разрешит аборты.
По закону 1865 года, женщинам, сделавшим аборт, грозило до трёх лет лишения свободы, а медработникам, которые участвовали в этой процедуре, грозило до шести лет тюрьмы. Жительницы Сан-Марино были вынуждены ездить в соседнюю Италию, где прерывание беременности разрешено с 1978 года.
В Абхазии сообщили об отставке председателя Верховного суда Мананы Делба
Квалификационная коллегия судей приняла единогласное решение о принятии отставки председателя Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия Мананы Делба.
Как пишет агентство «Апсныпресс», решение принято на основании пункта 1 части 1 статьи 130, а также части 1 статьи 131 Конституционного закона Республики Абхазия «О судебной власти».
Отметим, что ранее Сухумский городской суд закончил рассмотрение иска руководителя аппарата Верховного суда Джемала Гогия, уволенного Мананой Делба. Суд признал увольнение Гогия незаконным и обязал восстановить его в должности.
Манана Делба была избрана на должность председателя Верховного суда 21 марта 2018 года.
«Талибан» отправил тысячи бойцов в пограничную с Таджикистаном провинцию
Движение "Талибан", которое после захвата власти в Афганистане объявило о создании Исламского Эмирата Афганистан, направило в последние дни войсковые подразделения в провинцию Тахар "для устранения угроз безопасности и других потенциальных угроз", сообщает Радио Азаттык.
Таджикские власти считают, что эти известия "немного преувеличены", однако заявляют, что они "контролируют действия экстремистских группировок с той стороны границы".
Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид опубликовал 25 сентября на своей страничке в твиттере фотографии военных машин и людей в военной форме, уточнив, что "десятки тысяч бойцов спецназа Армии Мансури Исламского Эмирата были дислоцированы в Тахаре, чтобы устранить потенциальные угрозы безопасности и другие вызовы". Тахар граничит с Хатлонской областью Таджикистана.
Армия Мансури Исламского Эмирата в основном состоит из террористов-смертников. На прошлой неделе талибы объявили о вводе этих войск в провинцию Бадахшан.
Таджикистан – один из немногих соседей Афганистана, который открыто заявил, что не признает правительство Талибана, "сформированное путем угнетения". Президент Таджикистана Эмомали Рахмон неоднократно критиковал талибов за их действия и игнорирование прав таджиков в Афганистане. Власти Таджикистана также не скрывают своей поддержки Фронта сопротивления, единственной силы, которая противостоит талибам в провинции Панджшер. Поэтому некоторые эксперты связывают действия талибов на таджикской границе с позицией Таджикистана.
26 сентября один из представителей таджикских погранвойск в ГБАО на условиях анонимности сказал, что сообщения о "тысячах военнослужащих" вызывают тревогу, но они внимательно следят за тем, что происходит по другую сторону границы.
"Насколько нам известно, тысячи не прибыли, но если даже десять человек соберутся вместе, мы воспримем это как угрозу и будем начеку. Наши пограничники не поддаются страху и лживым сообщениям и будут действовать в соответствии с реальностью", – сказал пограничник.
Еще ранее таджикские власти заявляли, что они получили информацию о том, что некоторые подконтрольные талибам бандформирования, состоящие из таджиков и кавказцев, готовы к вторжению в Таджикистан. "Талибан" тогда отверг эти сообщения, заявив, что ни одной группе не будет дано разрешение войти с территории Афганистана на землю соседних государств. Однако в Таджикистане, похоже, скептически относятся к этим уверениям "Талибана" и приняли меры по усилению безопасности границ.
Протяженность границы Таджикистана с Афганистаном составляет более 1400 километров, и в последнее время Таджикистан проводит совместные военные учения с Россией и другими членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вдоль линии таджикско-афганской границы, используя их для усиления пограничного контроля.
"Талибан" практически без боестолкновений захватил 15 августа Кабул и объявил Афганистан "Исламским Эмиратом". Спустя почти два месяца пока еще ни одна страна не признала вновь созданное талибами правительство.
В Страсбурге открылась сессия ПАСЕ. Российская делегация не приехала
Российская делегация не приехала на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая открылась в понедельник в Страсбурге.
Как сообщил её глава Пётр Толстой, представители России примут участие в сессии дистанционно. Причиной отказа от поездки во Францию он назвал ограничения, связанные с коронавирусом. В полученном российскими делегатами предписании французских властей говорилось, что они не привиты признанными в ЕС вакцинами и прибывают из так называемой красной зоны, в связи с чем им было разрешено свободно перемещаться только между гостиницей и зданием ПАСЕ.
Вакцина "Спутник V", которой, как утверждается, привиты российские депутаты, в ЕС не одобрена и следовательно прививка ею не берётся в расчёт. Въезд для россиян, не обладающих видом на жительство в ЕС, в большинство стран Шенгенской зоны по-прежнему закрыт или существенно ограничен.
Ожидается, что на сессии вновь будет поднят вопрос о полномочиях российской делегации - в связи с аннексией Крыма. Российский политик Владимир Кара-Мурза в преддверии сессии призвал не признавать полномочия делегации в связи с фальсификациями на недавних выборах в Госдуму.
В повестке дня сессии на данный момент - выборы судьей Европейского суда по правам человека (включая представителя России), вопросы климата, оценка выборов в ряде стран (Россия в них не входит), армяно-азербайджанский конфликт.
Не исключено, однако, что сессия решит провести срочные дебаты и по другим вопросам, в их числе ситуация в Афганистане, миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС, преследования крымских татар в аннексированном Крыму и решение ЕСПЧ по делу об убийстве Александра Литвиненко, возложившее ответственность за это убийство на Россию.
Возле Мемориала Героев в Тбилиси прошла акция протеста беженцев из Абхазии
Члены организации «Беженцы для беженцев» собрались сегодня на площади Героев, чтобы потребовать увеличения социальной помощи ветеранам войны в Абхазии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», полиция призвала митингующих покинуть территорию, после чего последовала потасовка между правоохранительными органами и организацией беженцев.
Во время инцидента полиция задержала председателя организации Ираклия Торуа. Через несколько часов он был освобожден под расписку и сообщил журналистам, что его обвинили в неподчинении требованию полиции.
Между тем председатель действующего в Тбилиси правительства Автономной Республики Абхазия (в изгнании) Руслан Абашидзе заявил, что «понимает протест вынужденных переселенцев по социальным вопросам».
По его словам, государство делает все возможное для реализации разных социальных программ для беженцев.
- Сегодня в Грузии отмечают День падения Сухуми – с утра к мемориалу на площади Героев несут венки и цветы члены правительства, дипломаты, рядовые граждане.
ФСБ сообщило о задержании в Уфе неонацистов, готовивших теракт
В Уфе задержаны пятеро членов неонацистской группировки. Их подозревают в подготовке теракта в здании правоохранительной службы, сообщает Interfax со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
В ведомстве отметили, что задержанные – 2001-2003 годов рождения - планировали нападение с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств. У них изъяли готовое к применению СВУ, девять единиц холодного оружия, самодельное взрывчатое вещество и инструкции по его изготовлению, а также портреты главарей Третьего Рейха, националиста Степана Бандеры и националистическая атрибутика", - говорится в пресс-релизе.
Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о приготовлении к террористическому акту, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконном изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств.
В Армении и Азербайджане отмечают годовщину начала Второй карабахской войны
Годовщину начала Второй карабахской войны отмечают сегодня в Армении и Азербайджане – военные действия начались 27 сентября прошлого года и продлились 44 дня.
В Азербайджане сегодня – День памяти. По всей территории страны в полдень была объявлена минута молчания. Рано утром в мечетях, церквях и синагогах на территории Азербайджана прошли богослужения в память о погибших в ходе боевых действий.
Президент Ильхам Алиев обратился к нации и заявил, что ровно год назад «Армения совершила военную провокацию против Азербайджана», а азербайджанская армия «начала контрнаступательную операцию». Алиев говорит, что его страна, одержав победу в войне, восстановила справедливость и международное право. Он подчеркнул, что нагорнокарабахский конфликт остался в истории.
«В Азербайджане нет административной территории под названием «Нагорный Карабах». Этот вопрос решен. Это говорю я – президент Азербайджана, верховный главнокомандующий вооруженными силами», – сказал он.
Алиев поблагодарил Турцию за «самую большую поддержку» в период 44-дневной войны. По его словам, война «еще раз продемонстрировала миру турецко-азербайджанское единство». В обращении Алиев сообщил, что в день памяти в Баку будет заложен фундамент Мемориального комплекса памяти жертв карабахской войны и Музея победы.
Президент Армении Армен Саркисян в обращении к нации призвал сограждан двигаться вперед, чтобы выйти из создавшейся ситуации.
«Спустя год после войны, кроме тысяч погибших и раненых, у нас еще есть сыновья, которые находятся в плену или пропали без вести. Сегодня мы должны приложить усилия во имя возвращения пленных, во имя выздоровления раненых, во имя обнаружения пропавших без вести. Мы должны суметь, с высоко поднятой головой и распрямив спину, выйти из создавшейся ситуации и, хоть медленными шагами, но двигаться вперед», –написал Саркисян в своем Telegram-канале.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня утром посетил военный пантеон «Ераблур» в Ереване, чтобы отдать дань памяти жертвам прошлогодней 44-дневной войны в Нагорном Карабаха.
Накануне армянская оппозиция в память о жертвах войны в Карабахе провела в Ереване факельное шествие.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
- По официальным данным, опубликованным в конце августа, в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе с армянской стороны было убито 3777 человек, из которых 3702 – военные, а 75 - мирные жители. Еще 243 человека пропали без вести. После установления режима прекращения огня Азербайджан объявил о 2895 жертвах.
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