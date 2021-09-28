В США прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты

В США проведены первые с 2013 года успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты. Ракета способна достичь скорости в пять раз превышающей скорость звука, сообщило в понедельник министерство обороны США.

Ракета была запущена с самолета. Согласно заявлению Пентагона, среди прочего во время испытаний проверялись технологии безопасного отделения ракеты от самолета и системы зажигания двигателей. Ракета разрабатывается корпорацией Raytheon в содружестве с Northrop Grumman, которая создает двигатели.

Новое оружие обещает быть "высокоэффективным", подчеркнул представитель Пентагона Эндрю Кнедлер. Эти испытания, по его словам, являются важным шагом в направлении превращения экспериментальной программы в программу производства вооружений следующего поколения.

По словам специалистов, технологии, разработанные Raytheon, позволят запускать подобные ракеты не только с бомбардировщиков, но и с самолетов-штурмовиков.

Работы над гиперзвуковым оружием в США стали ответом на программу создания подобного оружия в России, которая согласно официальным заявлениям, уже поставила на вооружение ракетные комплексы "Авангард", запускаемые с межконтинентальных баллистических ракет. В июне президент России Владимир Путин сообщил, что вскоре на вооружение будут приняты гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон".

В США работы по созданию гиперзвуковых ракет также ведутся корпорацией Loсkheed Martin, чья ракета будет запускаться со стратегических бомбардировщиков. Американские ВМС планируют в 2022 году начать гиперзвуковых испытания ракет, запускаемых с субмарин.