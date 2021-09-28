Обзор грузинской прессы

«После того, как в течение девяти лет правительство (в Грузии) комплектовалось правящим большинством, очевидно, что (нам) необходимо коалиционное правительство», – заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью французскому изданию «Le Journal du Dimanche» («Воскресный журнал»). Эти слова главы государства вызвали неоднозначную реакцию в политических кругах. Первым откликнулся на это заявление представитель правящей партии Гия Вольский.

«Честно говоря, в перспективе коалиционное правительство – это то, что в будущем необходимо для стабильности. Однако, если анализировать сегодняшнее развитие ситуации, обсуждать партии, находящиеся на поверхности политической жизни, создание коалиции с «Национальным движением» или с Гахария, ставшим частью этой партии, звучит утопично», – цитирует политика сайт телекомпании «Рустави 2».

Председатель парламентского комитета по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили нашел другой ход и назвал слова президента подтверждением того, что «Грузинская мечта» поддерживает настоящих политиков:

«Президент больше не раб? Этого президента называли рабом «Грузинской мечты» и Бидзины Иванишвили. Оказалось, что мы поддерживаем не рабов, а реальных политиков. Второе – однопартийное правление завершится только тогда, когда это решит грузинский народ».

Заявление президента положительно оценили в партии «Лело», ее лидер Бадри Джапаридзе сказал:

«Стране нужно коалиционное правление, поскольку сейчас у нас однопартийное правительство, превратившееся в автократическое. Оно завело государство в тупик, и сейчас мы находимся в болоте, из которого начнем выходить второго октября».

Приветствуют заявление президента и в «Национальном движении». Одна из представительниц этой партии Нона Мамулашвили в интервью «Рустави 2» сказала:

«Даже сломанные часы показывают правильное время дважды в сутки. Вот и госпожа Саломе в последний период делает заявления, приближенные к реальности. В итоге она оказалась самой адекватной в «Грузинской мечте» и лучше всех оценивает угрозы, которые создала правящая партия для государства, и единственный выход из этой ситуации – коалиционное правление».

* * *

«Почему Гахария выступил против Иванишвили? Первое критическое заявление после перехода в оппозицию» – статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». Экс-премьер и лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария в эфире телекомпании «Формула» заявил, что основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили не оправдал ни его доверия, ни доверия граждан. До сих пор, даже находясь в роли оппозиционера, он воздерживался от резкой критики Иванишвили. Однако, похоже, сейчас решил, что подобными действиями ему удастся повысить свой рейтинг и рейтинг партии, предположил политолог Гия Абашидзе:

«У него и его партии низкие рейтинги, и он решил привлечь дополнительный электорат, критикуя Иванишвили. Вообще, никакого другого объяснения таким его заявлениям я не вижу. Никакого политического веса ему это не прибавит, напротив, он потеряет еще больше избирателей. На выборах его ждет очень тяжелая неудача. Если и нужно было критиковать Иванишвили, то делать это было необходимо с самого начала. Пусть у себя самого спросит, доверие скольких людей он потерял?!»

Кстати, несколько месяцев назад в эфире той же «Формулы» Георгий Гахария заявил, что «доверие к «Грузинской мечте» можно объяснить, поскольку важнейшую роль в этом сыграл Иванишвили. За последние восемь лет он добился установления справедливости, а в центре грузинской политики поставил человека и его достоинство». Выступая же вновь перед зрителями телекомпании, он отказался подписаться под этими словами, пишет «Резонанси».

* * *

В соцсетях активно обсуждают фотографии, распространенные студией «Монитор», на которых запечатлены во время застолья директор и сотрудники Национального центра контроля заболеваний. Фотографии были сняты в Кахети, где Амиран Гамкрелидзе и его подчиненные несколько дней назад находились с целью проведения кампании по вакцинации, пишет информационное интернет-агентство On.ge.

«Амиран, а ты случайно не забыл про дистанцию и медицинскую маску? Воздержитесь от массовых собраний», – написал один из пользователей под публикацией студии «Монитор» в соцсети Facebook.

«Если бы следили за регуляциями, мы бы не теряли по 50 человек в день. Что они празднуют?» – пишет еще один подписчик.

Многие пользователи соцсетей выступили с требованием отстранения Амирана Гамкрелидзе от должности. Сам директор Национального центра контроля заболеваний на резкую критику ответил, что застолье проходило на свежем воздухе, с учетом рекомендаций, а присутствующие на фотографии люди полностью вакцинированы.