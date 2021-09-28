Гарибашвили пообещал международным наблюдателям провести в Грузии свободные выборы

Премьер- министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел сегодня, 28 сентября, встречу с главой наблюдательской миссии ОБСЕ/БДИПЧ Альбертом Йонсоном. Премьер пообещал обеспечить проведение 2 октября в Грузии свободных, справедливых и прозрачных выборов в местные органы власти.

Гарибашвили поблагодарил Альберта Йонсона за его участие в наблюдении за выборами в местные органы власти, несмотря на пандемию. Он отметил, что вклад ОБСЕ в обеспечение прозрачности и справедливости выборов получил высокую оценку.

«Мы обеспечим свободные, справедливые и прозрачные выборы, которые необходимы для Грузии, а также для наших европейских и евроатлантических устремлений», - заявил Гарибашвили.

Он сказал, что правительство Грузии полностью осознает важность предстоящих выборов в местные органы власти и «предпринимает все необходимые шаги для обеспечения равных условий игры, чтобы не было вопросов и оснований для политических спекуляций», сообщает «Новости-Грузия».

Гарибашвили подтвердил, что помимо ОБСЕ/БДИПЧ, власти Грузии пригласили на выборы наблюдателей от ряда других международных организаций - это Парламентская ассамблея Совета Европы (ПА), Европейский парламент (ЕП), Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея НАТО, наблюдатели от Национального демократического института - NDI и Международного республиканского института - IRI.

Накануне глава МИД Давид Залкалиани сообщил, что ведомство разослало официальные приглашения всем международным организациям для участия в наблюдении за избирательным процессом в стране. Мониторинг будет состоять из двух компонентов: долгосрочной миссии, которая уже находится в Грузии и наблюдает за предвыборным процессом, а также из краткосрочных миссий, члены которых прибудут в ближайшие дни.

До выборов в Грузии остается четыре дня. Предстоящие выборы пройдут в субботу, 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.