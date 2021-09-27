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Политика

Грузия на финишной прямой судьбоносных выборов

Грузия выходит на финишную прямую предвыборной гонки. Через пять дней состоятся муниципальные выборы, которые оппозиция называет референдумом по вопросу досрочных парламентских выборов и пророчит смену власти. Сегодня политические оппоненты традиционно обвиняли друг друга в попытках дестабилизации предвыборной ситуации, ставили под сомнение итоги соцопросов, говорили о давлении на избиркомы. О фактах давления заявили и в ЦИК.

«Как это возможно, чтобы у «Нацдвижения» и нашей партии, у которой показатели вдвое больше, были почти одни те же результаты? Эти социологические исследования сфальсифицированы», – заключил сегодня премьер-министр Ираклий Гарибашвили, комментируя политические рейтинги Ipsos, сделанные по заказу ТВ «Мтавари». В них по всей стране за «Грузинскую мечту» готовы проголосовать 35%, за «Нацдвижение» – 30%. На третьем месте партия Георгия Гахария «За Грузию» с 9%. Эти данные совпадают с показателями, обнародованными 23 сентября партией власти, лишь по части последовательности в первой тройке самых рейтинговых партий. Но в варианте «Грузинской мечты» за нее готовы проголосовать более половины опрошенных – 51,9%, за «Нацдвижение» – 25,2%, а за партию Гахария – 5,7.

Опираясь на данные своей партии, премьер-министр Гарибашвили уверенно заявил:

«Мы обещаем абсолютно мирные, демократические и свободные выборы нашему обществу и нашим партнерам, всем. Наша мотивация и амбиции заключаются в проведении показательных выборов и в том, чтобы страна последующие три года продолжила мирное стабильное развитие без потрясений, хаоса и дестабилизации, которые хотят устроить наши оппоненты. Мы видим, что избирательная кампания проходит в абсолютно мирной атмосфере. Наша партия во всех муниципалитетах на высшем уровне провела предвыборную кампанию, и мы не дадим оппонентам возможности устраивать провокации».

Там же премьер-министр осудил факт насилия в Дманиси, когда представителем «Грузинской мечты» были ранены ножом двое сторонников оппозиции. Но с учетом того, что «Грузинская мечта» не меняет агрессивную риторику, не спешит снять «кровавые билборды о политических оппонентах» и продолжает обвинять оппозицию в провокациях, в противоположном стане не верят сегодняшним обещаниям главы правительства.

А последние данные опроса Ipsos еще больше убедили оппозиционеров в их победе и в том, что в Тбилиси в борьбе за пост мэра неизбежен второй тур. Для победы не только в Тбилиси, но и в регионах кандидат в мэры Тбилиси от четырех оппозиционных партий, лидер «Нацдвижения» Ника Мелия сегодня призвал избирателей прийти на выборы и проголосовать не за будущих местных мэров и депутатов, а за смену власти «Грузинской мечты». Ника Мелия и лидеры большей части оппозиционных партий убеждены, что власть, несмотря на свой отказ, будет вынуждена объявить внеочередные парламентские выборы в 2024-м, если на муниципальных не наберет 43% голосов избирателей.

«Второго октября будет написана история Грузии, – заявил Ника Мелия сегодня в тбилисском районе Глдани. – Это дело чести, эту страну или оставим на растерзание ворам в законе, разбойникам, подданным СГБ, или абсолютно все население в этот день спокойно и твердо сделает правильный выбор!»

В ряде оппозиционных партий возмущение вызывает то, что и за считанные дни до выборов партия власти говорит в основном о «Нацдвижении», о его основателе Михаиле Саакашвили. Представители «Грузинской мечты» в Марнеули сегодня обвинили местных «Националов» в попытке перекрыть автомагистраль с требованием возвращения Михаила Саакашвили. Эту информацию в «Нацдвижении» опровергли. Лидера «Стратегии Агмашенебели» и представителя объединения «Третья сила» Георгия Вашадзе возмущают заявления правящей силы о спокойной избирательной атмосфере на фоне давления и увольнений в местных муниципалитетах по политическим мотивам сторонников оппозиции:

«Предвыборная атмосфера очень тяжелая. Я не знаю, как может кому-то нравиться вот это катастрофа: политически мотивированные нападения, ранения, давления, выпады. Поэтому мы, «Стратегия Агмашенебели – Третья сила», говорим, что можем стать гарантом трансформации, развития страны».

Об участившихся фактах давления, оскорблений и травли членов окружных и участковых избиркомов заявили сегодня и в ЦИК. Пресс-спикер Натия Иоселиани призвала все политические субъекты и наблюдательские НПО «не переступать за рамки своих полномочий». Она напомнила, что именно этим комиссиям придется второго октября проводить голосование так, чтобы «избиратели сделали свой выбор в свободной и безопасной атмосфере».

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