Человек со стороны, или Кадровый резерв Анатолия Бибилова

В центре внимания югоосетинской общественности очередная двусмысленная история с участием персонажей из окружения президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Один из телеграм-каналов выявил криминальное прошлое российского предпринимателя Дмитрия Атрощенко, недавно назначенного на должность советника президента. Пикантности ситуации прибавил тот факт, что он оказался в составе югоосетинской делегации, отправившейся в Абхазию на празднования Дня независимости республики.

В составе делегации Южной Осетии, отправившейся в Абхазию на празднование Дня независимости республики, президент Анатолий Бибилов, министр обороны Ибрагим Гассеев, министр иностранных дел Дмитрий Медоев и советник президента Дмитрий Атрощенко. Телеграм-канал БОНВӔРНОН прояснил некоторые детали биографии нового советника президента:

«17 октября 2017 года Атрощенко был арестован в рамках уголовного дела по мошенничеству в особо крупном размере при поставках пайков Минобороны и Росгвардии. Речь шла о хищении 220 млн рублей бюджетных средств. Атрощенко и компания заменяли мясо в пайках дешевой курятиной. Атрощенко отсидел восемь месяцев, потом его перевели под домашний арест. После чего Верховный суд удовлетворил его жалобу и выпустил его, поскольку преступление, совершенное им, относится к предпринимательским, а намерений скрыться или давить на следствие у Атрощенко не было. После этого Атрощенко заключил со следствием досудебное соглашение и дал показания на своих компаньонов».

История освещалась российскими СМИ, в частности, о ней писали «Коммерсант», RBC и другие издания, но в целом она не привлекла к себе внимания из-за ничтожной по меркам российской коррупции сумме – 200 миллионов рублей. И уж тем более об этой истории некому было бы вспомнить на Кавказе спустя четыре года после ее завершения, если бы не бдительные фрилансеры в штатском, подбрасывающие информацию телеграм-каналам, причем в самый неподходящий для Анатолия Ильича момент.

В этом смысле неслучайным кажется и вот этот фрагмент: «Об Атрощенко в СМИ и соцсетях писали после того, как он засветился в ходе визита Аслана Бжания в Цхинвал. По всей видимости, у Атрощенко с Абхазией связаны какие-то личные интересы».

Это уже больше похоже на сигнал абхазскому руководству, причем его можно воспринимать не только как «будьте бдительны», но и как «мы в курсе, чем вы там занимаетесь».

Эта история наделала шуму в Южной Осетии.

До недавнего времени должность помощника президента была тихой и неприметной. Громкой ее сделал сначала Урузмаг Джагаев, когда он переместился с поста генпрокурора, но, несмотря на отставку, продолжал осуществлять неформальное руководство надзорным ведомством.

Потом другой советник товарищ Алексей Максимов вдруг материализовался в Афганистане и провел там переговоры с талибами, причем именно как представитель Южной Осетии, о чем не преминули сообщить вездесущие телеграм-каналы.

Теперь всплывает история, чем-то напоминающая сюжет из «Джентльменов удачи», только на этот раз «джентльмен» разводил не бензин, а росгвардейские сухпайки.

Южную Осетию такие новости не радуют, говорит депутат Давид Санакоев:

«К этим людям есть вопросы в Российской Федерации, связанные с нарушениями закона, какими-то неблаговидными поступками. Теперь они отбрасывают тень и на Южную Осетию. Все это вызывает вопросы… В последнее время от нас исходит только негативная информация с каким-то криминальным флером.

– Непонятно, в чем смысл таких кадровых решений? Зачем пригласили человека, в какой области он специалист?

– Справедливости ради необходимо отметить, что кадровая политика в Южной Осетии всегда была закрытой. При этом каждый президент, когда приходил к власти, обещал, что республикой будут управлять люди, которые ее защитили, посты будут занимать местные. А если у нас не будет хватать специалистов в каких-то областях, мы будем привлекать их из Российской Федерации. Всякий раз такие обещания звучали на выборах, в том числе, когда на пост президента баллотировался Анатолий Бибилов».

И, конечно, говорит Давид Санакоев, общественность устала от этой бесконечной череды криминальных скандалов, в центре которых неизменно оказывается высшее руководство республики.

Убийство Инала Джабиева, контрабанда сигарет, достигшая масштабов столь внушительных, что это привело к ухудшению отношений с российской таможней, из-за чего теперь страдает все население республики. Шантаж, угрозы, мордобой, игнорирование даже самых условных границ приличия, – все это стало неотъемлемой частью стиля управления республикой.

Этот стиль, по мнению Давида Санакоева, совершенно не устраивает местное общество, поэтому единственное, что остается руководству, – игнорировать общественный запрос на приличную власть. И надо признать, у него это получается.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия