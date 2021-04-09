Просроченный прокурор и подвешенное заседание

Двенадцать оппозиционных депутатов обратились к председателю югоосетинского парламента с просьбой созвать внеочередное заседание, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг генпрокуратуры, и прервать неконституционное, по их словам, присвоение полномочий Урузмагом Джагаевым. Алан Тадтаев встретился с парламентариями и обещал собрать депутатов на следующей неделе.

Напомним, 6 апреля заседание парламента, на котором депутаты должны были рассматривать новую кандидатуру на должность генерального прокурора, была сорвана на стадии обсуждения в президиуме. После вопроса главы комиссии по регламенту Гарри Мулдарова о том, какой регламент берется за основу – 1995 или 2004 года, часть депутатов, в основном представители правящей «Единой Осетии», покинули заседание. Вместе с ними, как выяснило «Эхо Кавказа», вышли и депутаты от партии «Единство народа».

Двенадцать парламентариев накануне обратились к спикеру Алану Тадтаеву с просьбой провести внеочередную сессию в связи «со срывом заседания парламента», а также «заявлением У.Ф. Джагаева о продолжении осуществления полномочий Генерального прокурора Республики по истечении установленного Конституцией РЮО срока». Среди подписантов все тот же Гарри Мулдаров, представители «Народной партии», «Ныхас» и одномандатники.

Спикер Алан Тадтаев, по словам депутата от партии «Ныхас» Давида Санакоева, сегодня встретился с парламентариями:

«Сегодня утром, когда мы к нему зашли, он как раз говорил о том, что и сам планировал назначить сессию на вторник даже без нашего письма. Сегодня мол мы уже не успеем собрать людей, поэтому давайте во вторник. Сказал, что нет никакой подоплеки в том, что мы отодвигаем (сессию), что это нельзя назвать тем, что мы не отреагировали на ваше письмо. Он обозначил свою позицию, сказал, что обеспокоен тем, что происходит. Однако мы так и не поняли, если они обеспокоены, то почему вышли из зала заседаний, где проходил президиум. Нельзя, чтобы Урузмаг Джагаев, чьи полномочия генерального прокурора закончились 6 апреля, продолжал их исполнять. Эти полномочия, по закону, должен исполнять заместитель генерального прокурора. Мы об этом уже говорили. Но он взял и сам себе продлил срок полномочий, в чем его поддержал спикер Тадтаев Алан, исходя из публикаций в официальных СМИ, на сайте ИА РЕС. Мы просто хотим вынести решение, чтобы Урузмаг Джагаев оставил, наконец, прокуратуру, этот пост, и чтобы далее кто-то уже исполнял полномочия генерального прокурора».

После неудавшейся сессии спикер Алан Тадтаев действительно сделал заявление для журналистов о том, что Урузмаг Джагаев «продолжит исполнять свои должностные обязанности до тех пор, пока парламентарии не соберутся на сессию». Тадтаев пояснил, что «после срыва заседания президиума, очередная сессия состоится только после подготовки нового закона о деятельности парламента», который, по его словам, может быть готов для рассмотрения в течение недели. В том, что заседание было сорвано, он обвинил оппозиционных депутатов, которые «поставили под сомнение правомочность проведения президиума и сессии, а также не дали возможность поставить на голосование повестку дня».

Давид Санакоев называет это заявление попыткой переложить ответственность на других:

«Они просто пытаются переложить ответственность за срыв сессии на плечи тех, кто этого не делал. Что, нельзя спрашивать о том, по какому закону или по какому регламенту будет проходить сессия?! Исходя из того, что у нас происходит в последнее время?! Сплошное нарушение, постоянные нарушения происходят и поэтому как председатель комиссии по регламенту человек и спросил. Если бы хотели сорвать сессию, тогда бы встали и вышли из зала. Однако сделали это представители «Единой Осетии» и иже с ними».

«Эхо Кавказа» дозвонилось сегодня и до представителя одной из партий, которые покинули заседание 6 апреля. От разговора под запись парламентарий отказался, но поддержал позицию спикера, подчеркнув, что часть депутатов намерено сорвала проведение голосования по генеральному прокурору. На вопрос, почему в таком случае правящая партия или «Единство народа» так и не дали никаких объяснений своему поступку, затруднился ответить.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия