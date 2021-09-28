В Абхазии подтвержден 131 новый случай инфицирования коронавирусом

За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 478 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 131 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 42 пациента. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 31 пациента – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 27 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 10 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 15, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 5 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 74 пациента, состояние 10 человек тяжелое.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 27 610 человек. Зарегистрировано 416 летальных случаев. Выздоровели 22 590 человек.