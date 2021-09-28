Фейк о «школьном карантине» в Абхазии

На днях в абхазском сегменте соцсетей распространилась информация о том, что школы Абхазии будут закрыты «с 28 сентября до 16 октября из-за резкого роста случаев коронавируса».



«Министерство просвещения и языковой политики Абхазии не планирует закрывать общеобразовательные учреждения на карантин, – сообщил вчера в СМИ начальник отдела по связям с общественностью Минпроса Аслан Кутелия. – В последнее время в социальных сетях мусолят тему, что 28 сентября учебный процесс в школах Абхазии будет остановлен. Эта информация не соответствует действительности. Если посмотреть внимательно, можно увидеть, что это данные 2020 года. Министерство просвещения и языковой политики ежедневно получает информацию из районов Абхазии о заболевших учениках и учителях. Сейчас о закрытии общеобразовательных учреждений не говорится».

Многие наблюдатели тоже обратили внимание на эту новость, которую можно назвать фейковой, хотя год назад она таковой, разумеется, никоим образом не являлась. Тогда многие абхазские и российские СМИ распространили данное сообщение, где содержался и такой комментарий СЭС Абхазии: «В Республике Абхазия наблюдается резкий подъем заболеваемости COVID-19, причиной которого явилась циркуляция среди детского населения, которое с первого сентября 2020 года начало посещать организованные коллективы. Педагогические коллективы не были подготовлены и проигнорировали требования, которые государственная санитарная служба им предписала, рекомендовав исполнить за летние месяцы. Первыми стали болеть педагоги. Поэтому правительство Республики Абхазия по рекомендациям Министерства здравоохранения и Республиканской СЭС приняло решение с сегодняшнего дня объявить во всех школах Абхазии карантин». Кстати, карантин в школах тогда продлился до конца февраля.

Кому же и зачем взбрело в голову распространять сейчас «прошлогодний снег»? Как известно, социальная сеть «Фейсбук» нередко выкладывает на страницу своего пользователя его публикации годовой или нескольких лет давности, которые он при желании может распространить и среди всех своих «фейсбучных» друзей. Весьма вероятно, что так произошло и на сей раз. Комментаторы же частенько в таких случаях начинают высказываться и спорить, не обратив внимания на дату публикации, и порой возникают целые дискуссии абсолютно на пустом месте.

Есть и другой вариант возникшей ситуации: некто раскручивал дискуссию злонамеренно, сознательно желая «намутить». Это тоже нельзя исключать, памятуя, что подобные любители провокаций встречаются в любом обществе, а также то, как активно протестовал кое-кто в соцсетях против начала нынешнего учебного года с 1 сентября и предрекал, что через пару недель придется снова вводить в школах карантин.

Когда сегодня «Эхо Кавказа» связалось с Асланом Кутелия, первый наш вопрос был: какой из этих двух вариантов возникновения и распространения фейка представляется ему более правдоподобным? Он ответил:

«Я думаю, что можно допускать оба варианта».

И добавил, что не исключено сочетание первого со вторым. А относительно числа болеющих сейчас коронавирусом в школах дал такую информацию:

«На данный момент из более чем 28 тысяч учащихся общеобразовательных учреждений болеют 255 человек. Среди учителей, которых в системе образования около четырех тысяч, болеют более 50 человек. Гудаутская средняя школа №2 была закрыта на карантин, но в понедельник она начала работать. А вот Очамчырская школа-интернат, к сожалению, в понедельник временно закрылась для проведения там мероприятий по дезинфекции. Если говорить про вакцинацию, то среди учителей около 500 прошли уже вакцинацию. Как известно, в Сухуме в микрорайоне Синоп работает клиника, где учителя могут записаться и без очереди бесплатно провакцинироваться. Мы надеемся, что учебный год проведем без никаких перерывов на карантин».

Можно подсчитать, что болеет менее процента школьников и чуть более процента педагогов. Процент вакцинированных педагогов однозначно мал – около 12.

Просмотр публикаций в СМИ годичной давности, где в заголовках порой фигурировали такие слова, как «В Абхазии – резкий скачок COVID-19», побудил сравнить цифры заболеваемости в республике тогда и сейчас. И вот что оказалось: по данным на 25 сентября 2020 года в Абхазии был зафиксирован, как тогда писали, новый антирекорд – коронавирусом за сутки заболели 68 человек. Летальных исходов со времени начала пандемии было всего девять.

На 25 сентября 2021 года за сутки заболело 88 человек, и это один из самых низких показателей в сентябре. (Антирекорд был в июле с. г., когда цифра инфицированных чуть не дотянула до двухсот.) Зарегистрировано с начала пандемии 413 летальных случаев.

Эти цифры, конечно, могут сбить с толку и вдохнуть новые силы в сторонников самых жестких ограничительных мер, в том числе закрытия школ на карантин. Но, во-первых, абхазские медики не раз отмечали: тогда вторая волна пандемии шла на подъем, сейчас третья волна идет на спад. Во-вторых, и главное, считают очень многие: мир убедился, что надо привыкать и учиться жить при COVID-19.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия