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Гарибашвили: Тбилиси доведет процесс медиации между Баку и Ереваном до конца
В интервью телеканалу «Имеди» премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал о своем желании поспособствовать установлению добрососедских отношений между Баку и Ереваном.
«Впервые за 30 лет при моем посредничестве и при участии американских партнеров и друзей был создан успешный прецедент, когда Грузия осуществляла медиацию [между] нашими братскими, соседними странами – Арменией и Азербайджаном. Тогда этот успешный пример сотрудничества и посредничества состоялся. Этот факт получил широкое признание и одобрение правительства США и Европейского Союза. У нас было одобрение со всех сторон, именно этим продиктовано наше желание довести процесс до конца», – рассказал Гарибашвили.
Как пишет СОВА, это заявление глава грузинского правительства сделал в преддверии своего визита в Азербайджан, где намечена его встреча с президентом Ильхамом Алиевым. Вместе с тем, премьер-министр Грузии анонсировал визит в Армению.
«Между нами есть доверие, а это самое главное. Когда есть доверие между странами и лидерами, все вопросы будут решаться соответствующим образом», – отметил премьер.
- Ранее Гарибашвили на встрече с президентом Турции заявил о готовности выполнить миротворческую функцию в регионе. Он также предложил создать в Тбилиси платформу для контактов между Арменией и Азербайджаном на высоком уровне.
- В июне текущего года при посредничестве премьер-министра Грузии Азербайджан освободил 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта в Карабахе. Азербайджан в ответ получил от Армении карты, на которых отображены 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе.
Другие новости дня
В Батуми подписали меморандум по строительству «Пальмового острова»
В Батуми оформили меморандум о строительстве архипелага искусственных островов, похожего на дубайские пальмовые острова.
«Я хочу поздравить руководство Аджарии, Батуми и инвестора с такой масштабной, амбициозной, интересной идеей, которая подразумевает создание искусственных островов и полуостровов на площади в 90 гектаров тут, в Батуми, на побережье Черного моря», – заявила министр экономики Грузии Натия Турнава.
По её словам, на островах построят гостиницы, общее количество номеров в которых достигнет 500. Там также будут развернуты торговые комплексы, развлекательные центры и другие объекты туристической инфраструктуры.
На архипелаге будут трудоустроены не менее 2 тыс. человек. Общий объем инвестиций составит $100 млн.
Правительство Грузии уже передало компании «Амбассадор Батуми», которая займется осуществлением проекта, 90 гектаров под инвестиционную ответственность.
Впервые идею о строительстве островов в Батуми озвучил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе 20 сентября. Тогда он сообщил, что в город будут приглашены ведущие мировые специалисты в области архитектуры, дизайна и строительства.
Саломе Зурабишвили встретилась с Эмманюэлем Макроном
Президент Грузии завершила рабочий визит во Францию встречей с Эмманюэлем Макроном.
По информации пресс-службы, у могилы Неизвестного солдата около Триумфальной арки президенты Грузии и Франции почтили память воинов, погибших за Францию.
«На церемонии были исполнены государственные гимны Грузии и Франции, президенты возложили венок и минутой молчания почтили память павших за Францию, после чего Эмманюэль Макрон и Саломе Зурабишвили представили друг другу делегации. После церемонии Саломе Зурабишвили и Эмманюэль Макрон провели встречу», – отмечается в информации.
В Париже Зурабишвили приняла участие в мероприятиях, посвященных 100-летию признания Демократической Республики Грузия Францией.
В КГБ Беларуси рассказали о застреленном сотруднике. Подозреваемый в нападении убит. Что о нем известно
В Минске во время рейда по квартирам был смертельно ранен сотрудник КГБ. Силовики в ответ открыли огонь и застрелили жильца квартиры, сообщает пресс-служба ведомства. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по п.10 ч.2 ст.139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).
В пресс-релизе КГБ сообщается, что силовики проводили "отработку адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности". В одной из квартир, как сообщает КГБ, по ним выстрелил находящийся там мужчина, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен.
"Ответным огнем преступник был уничтожен. Сотрудник от полученных ран скончался", – сообщает КГБ.
Провластные СМИ опубликовали видео рейда квартиры, в которой произошло происшествие, но оно вызывает много вопросов. Например, оно снято с двух камер, и съемка синхронизирована, а также не видно тела застреленного жильца квартиры.
Внимание, видео, предположительно, содержит сцену убийства:
О погибшем сотруднике КГБ ничего не известно. На видео его коллеги называют его "Димкой" и говорят: "Нирвана" ранен". Минобороны и МЧС опубликовали соболезнования "родным и близким, а также коллегам и сослуживцам сотрудника КГБ, погибшего при исполнении служебного долга", но имя его не называется. В провластных телеграм-каналах о нем пишут: офицер.
Позже Следственный комитет Беларуси сообщил, что погибший сотрудник – 1990 года рождения, у него остались супруга и малолетний ребенок.
Что известно об Андрее Зельцере
"Еврорадио" сообщает, что в квартире находился Андрей Зельцер, сотрудник EPAM Systems (американская ИТ-компания, основанная в 1993 году, крупнейший мировой производитель заказного программного обеспечения).
По информации источника Настоящего Времени, у которого есть доступ к паспортным данным граждан Беларуси, Андрею Зельцеру 31 год, он женат, его супруга зарегистрирована по адресу ул. Якубовского д.29 в Минске. Сам он зарегистрирован в Первомайском районе столицы.
У Зельцера есть сын, согласно данным источника НВ, он родился в 2012 году.
В 2008 году Андрей Зельцер закончил Техникум бизнеса и права в Минске.
Известно также, что он увлекался триатлоном, а в 2020 году участвовал в соревнованиях по этому виду спорта в Минске. На сайте мероприятия есть его фото.
У Андрея Зельцера есть страница во "ВКонтакте", последний раз он заходил туда сегодня в 10:56 по минскому времени. В его телеграме последний визит – около 21:00 по минскому времени.
Андрей Зельцер состоял в телеграм-чате "Координация помощи в Жодино", но не написал туда ни одного сообщения. В Жодино находится тюрьма и СИЗО, в которых содержатся задержанные по политическим мотивам. В августе 2020 года правозащитники и вышедшие на свободу сообщали, что в изоляторе Жодино, как и в ЦИП на Окрестина, к задержанным применяли пытки.
"Наша Ніва" поговорила с тещей Андрея Зельцера, и та рассказала, что ее дочь, жена Андрея, находится в изоляторе на Окрестина. О происшествии родители девушки узнали, когда им позвонили из гимназии и попросили забрать внука. Позже в СК сообщили, что 40-летняя супруга Зельцера "проводила видеосъемку" и "содействовала совершению преступления". Она задержана по подозрению в соучастии в убийстве сотрудника КГБ.
YouTube удалил немецкие каналы RT за публикацию фейков о COVID-19
YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала российского государственного телеканала RT – RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Об этом сообщила в телеграме руководитель RT DE Динара Токтосунова. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала действия видеохостинга "медийной войной"/ "Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России Дойче Велле и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF", – заявила она в твиттере.
Google заявил, что удалил каналы, потому что они публиковали ложные сведения о COVID-19. Ранее компания предупреждала RT DE, что это может произойти, если авторы продолжат нарушать правила сообщества, и приостанавливала их право на публикацию видео: "Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение Условий использования YouTube".
Симоньян в ответ на это заявила, что чёткие правила YouTube нигде не прописаны. "RT DE дал интервью скептиков по коронамерам, за что и "отбывал наказание", во время которого приглашал свою аудиторию на другой канал. Он теперь также удалён. В это же самое время на YouTube спокойно вещают антипрививочники, террористы и фашисты всех мастей", – добавила Симоньян.
По словам Токтосуновой, RT DE занимал четвёртое место в YouTube среди немецкоязычных СМИ в категории "Новости и политика". В июне канал, как утверждается, собрал 21,3 млн просмотров.
В сентябре 2021 года YouTube заблокировал видео на канале Алексея Навального с рекомендациями "Умного голосования" на выборах в Государственную думу. Google также заблокировал Google Docs со списками рекомендаций и удалил приложение "Навальный" из своего магазина.
Компания утверждает, что более половины от общего числа правительственных запросов с 2011 года приходится на Россию. Как часто власти требуют удалить видео с YouTube и выполняет ли Google эти требования, неизвестно.
В Абхазии подтвержден 131 новый случай инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 478 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 131 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 42 пациента. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 31 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 27 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 10 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 15, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 5 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 74 пациента, состояние 10 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 27 610 человек. Зарегистрировано 416 летальных случаев. Выздоровели 22 590 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Гарибашвили пообещал международным наблюдателям провести в Грузии свободные выборы
Премьер- министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел сегодня, 28 сентября, встречу с главой наблюдательской миссии ОБСЕ/БДИПЧ Альбертом Йонсоном. Премьер пообещал обеспечить проведение 2 октября в Грузии свободных, справедливых и прозрачных выборов в местные органы власти.
Гарибашвили поблагодарил Альберта Йонсона за его участие в наблюдении за выборами в местные органы власти, несмотря на пандемию. Он отметил, что вклад ОБСЕ в обеспечение прозрачности и справедливости выборов получил высокую оценку.
«Мы обеспечим свободные, справедливые и прозрачные выборы, которые необходимы для Грузии, а также для наших европейских и евроатлантических устремлений», - заявил Гарибашвили.
Он сказал, что правительство Грузии полностью осознает важность предстоящих выборов в местные органы власти и «предпринимает все необходимые шаги для обеспечения равных условий игры, чтобы не было вопросов и оснований для политических спекуляций», сообщает «Новости-Грузия».
Гарибашвили подтвердил, что помимо ОБСЕ/БДИПЧ, власти Грузии пригласили на выборы наблюдателей от ряда других международных организаций - это Парламентская ассамблея Совета Европы (ПА), Европейский парламент (ЕП), Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея НАТО, наблюдатели от Национального демократического института - NDI и Международного республиканского института - IRI.
Накануне глава МИД Давид Залкалиани сообщил, что ведомство разослало официальные приглашения всем международным организациям для участия в наблюдении за избирательным процессом в стране. Мониторинг будет состоять из двух компонентов: долгосрочной миссии, которая уже находится в Грузии и наблюдает за предвыборным процессом, а также из краткосрочных миссий, члены которых прибудут в ближайшие дни.
До выборов в Грузии остается четыре дня. Предстоящие выборы пройдут в субботу, 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
Женщинам и девушкам запрещено появляться в университете Кабула
Кабульский университет закрыт для студенток и преподавательниц. Запрет будет действовать до тех пор, пока не будет обеспечена «подлинная исламская среда» для всех. С таким заявлением выступил новый руководитель университета Мохаммад Ашраф Гайрат.
Лидеры исламистского движение «Талибан» (запрещено в России) на днях распорядились возобновить работу средних школ - но только для мальчиков и учителей-мужчин.
Афганистан, вероятно, стал единственной страной, где девочки не могут посещать учебные заведения. Ранее, в 1990-х годах, когда Афганистаном правили талибы, в стране уже действовал запрет на женское образование.
«Немецкая волна» обратила внимание на то, что новый управляющий Кабульским университетом, имеющий степень бакалавра, несколько дней назад отстранил от должности ректора университета, доктора наук Мухаммада Османа Бабури.
ПАСЕ утвердила кандидатуру российского судьи в ЕСПЧ
Судьей от России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) с 2022 года будет Михаил Лобов. За его кандидатуру проголосовали большинство членов ПАСЕ.
Мандат будет действовать девять лет. Переезжать из России Лобову не придется – с 1997 года он работает в аппарате Совета Европы (СЕ), с 2014 возглавляет там департамент политики и сотрудничества в области прав человека.
Опыт работы в ЕСПЧ у Лобова уже есть. Свою карьеру он начинал как советник по правовым вопросам в департаменте исполнения постановлений, позже работал начальником юридического отдела в секретариате ЕСПЧ.
Лобов станет четвертым российским судьям в ЕСПЧ за всю историю. Он заменит Дмитрия Дедова, который до назначения в Страсбург был судьей Высшего арбитражного суда России, ликвидированного в 2014 году.
Список из трех кандидатов, среди которых был Лобов, предоставил Кремль. Изначально Комиссия ПАСЕ по выбору судей не хотела одобрять его. Но передумала после того, как российские власти предоставили «дополнительную информацию о процедуре отбора». В сентябре все три претендента успешно прошли собеседование в Страсбурге, которое предшествует голосованию.
Власти Украины также пытаются предложить свой список кандидатов на должность судьи ЕСПЧ, но комиссия ПАСЕ уже третий года отклоняет его и просит предоставить новый. Из-за этого Украину в Страсбурге до сих пор представляет судья Анна Юдковская, чей мандат истек еще в 2019 году.
- По правилам ПАСЕ, кандидатами в судьи могут стать авторитетные юристы не старше 65 лет, с практическим опытом работы в сфере прав человека, знанием международного права и официальных языков Совета Европы (СЕ) - английского или французского.
- Судья ЕСПЧ рассматривает все дела по жалобам против своего государства. Он обязан представлять национальную правовую систему и общество в целом, а не интересы властей.
В Грузии семейные врачи получат денежные бонусы за вакцинацию граждан старше 60 лет
Семейные врачи и медсестры, по рекомендациям которых граждане старше 60 лет будут вакцинированы от коронавируса, получат дополнительное денежное вознаграждение, заявила сегодня, 28 сентября, на брифинге заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
Минздрав Грузии в ближайшее время представит новую схему, которая предусматривает большее участие семейных врачей и медсестер в процесс вакцинации лиц старше 60 лет. Габуния пояснила, что схема предусматривает рост зарплаты семейных врачей и медсестер, чтобы у них появилось больше стимула и мотивации в процессе работы. В Минздраве называют вакцинацию людей старше 60 лет особенно приоритетной, так как они входят в группу риска.
В Минздраве считают, что бонусы позволят улучшить низкие показатели вакцинации среди граждан старше 60 лет. В ведомстве отметили, что особенно сократился показатель вакцинации среди граждан, уже привившихся первой дозой.
«По сравнению с началом сентября, в течение последней недели темп вакцинации снижен. В течение последней недели в день проводят около 11-12 тысяч прививок. В основном, это те, кто пришел на вторую дозу прививки. Сегодня особенно важно повысить показатель вакцинации, ее темп, чтобы быстро пройти оставшийся период этой волны и избежать ожидаемой пятой волны», - подчеркнула Габуния.
Ранее глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что в том случае, если Грузия максимально не вакцинирует граждан старше 60 лет, то и во время следующей волны будут переполненные госпитали и высокий показатель летальности.
На сегодняшний день показатель вакцинации среди населения старше 60 лет составляет 21%, и это очень низкий показатель, отмечают в Минздраве, сообщает «Новости-Грузия».
Акция в поддержку Ираклия Бебуа прошла у администрации правительства Грузии
Акция в поддержку незаконно задержанного в самопровозглашенной республике Абхазия Ираклия Бебуа прошла у администрации правительства Грузии, сообщает Общественный вещатель. Возле канцелярии собрались члены семьи Бебуа, родственники, представители общественных организаций и политики. Их главное требование - своевременное освобождение Ираклия Бебуа. Семья просит встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
Целью членов семьи является выяснение состояния здоровья незаконно задержанного лица. По их словам, два месяца назад состояние здоровья Бебуа ухудшилось из-за его болезни.
«Состояние его здоровья очень плохое, поэтому мы хотим встретиться с Ираклием Гарибашвили. Какая ситуация, как он будет себя вести, каким будет коммуникация. Он в очень плохом состоянии с точки зрения здоровья, и единственное, чего мы хотим - это встретиться. Потом мы сами узнаем, что он скажет, в каком состоянии Ираклий», - заявила мать Ираклия Бебуа, Лали Пипия.
- Ираклий Бебуа был задержан в Гальском районе 30 сентября 2020 года по факту сожжения абхазского флага. В результате местный суд приговорил его к 9 годам лишения свободы, признав виновным в «незаконном приобретении и хранении боеприпасов», «умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога» и «надругательстве над государственным флагом». Свою вину Бебуа признал лишь частично.
Туркменским оппозиционерам рекомендовали покинуть Турцию под угрозой депортации
Проживающим в Турции оппозиционерам из Туркменистана было рекомендовано покинуть страну. В противном случае им угрожает депортация на родину. Живущая в изгнании оппозиционерка Дурсолтан Таганова уже задержана, она находится в депортационном изоляторе. Об этом сообщает правозащитный фонд "Мемориал"*.
24 сентября живущий в Турции туркменский активист Байрам Аллалыев сообщил правозащитникам, что видел полицейский документ, содержавший фамилии 25 оппозиционеров, которые могут быть депортированы, передаёт "Мемориал". Один из полицейских сказал ему, что уже на этой неделе их начнут вызывать на беседы. "Тем, у кого паспорта не просрочены, лучше выехать в третью страну. Остальных заберем и депортируем в Туркменистан", — цитирует Аллалыева "Мемориал".
27 сентября в Стамбуле была задержана активистка Дурсолтан Таганова, передаёт Туркменская служба Радио Свобода. В июле прошлого года её уже пытались депортировать в Туркменистан, тогда высылка была остановлена под давлением правозащитников. После этого туркменская полиция вынуждала её родственников под запись называть её предателем родины.
Туркменистан – одна из самых закрытых стран бывшего Советского Союза. Она стабильно занимает низшие строчки в рейтингах политических и гражданских свобод, свободы СМИ и интернета. Она испытывает серьёзные экономические сложности несмотря на крупнейшие запасы газа. Население страны уменьшилось почти в два раза за последние 30 лет, только с 2008 по 2018 год республику покинули 1,8 миллиона жителей.
Накануне государство отметило тридцатилетие независимости. Турция первой признала Туркменистан в 1991 году.
* — Организация признана в России так называемым иностранным агентом. Она с этим не согласна.
Суд снимет ограничения с Джона Хинкли, стрелявшего в Рейгана
Суд в Вашингтоне сообщил, что с Джона Хинкли-младшего, который совершил покушение на президента США Рональда Рейгана 30 лет назад, в 2022 году снимут все судебные ограничения. Это произойдёт при условии, если Хинкли не нарушит до следующего года условия содержания и его психическое состояние будет стабильным.
Судья на заседании отметил, что у Хинкли нет симптомов психического расстройства – он находится в ремиссии и не представляет опасности для общества.
Минюст дал согласие на освобождение Хинкли.
Джон Хинкли-младший выстрелил в Рональда Рейгана 30 марта 1981 года в Вашингтоне, у отеля Hilton. Рейган был ранен в лёгкое, но быстро поправился. При покушении, кроме Рейгана, пострадали ещё три человека – пресс-секретарь Белого дома Джеймс Брэди, агент спецслужб и полицейский.
Хинкли говорил, что пошел на преступление, чтобы произвести впечатление на актрису Джоди Фостер.
В 1982 году суд признал Хинкли невиновным по причине невменяемости. Осуждённого отправили на лечение в психиатрическую клинику. Там он провёл 34 года. В начале 2000-х годов Хинкли разрешили встречаться с родителями, а в 2016 году его выписали из больницы и разрешили поселиться в доме матери в Виргинии. Ему запрещено владеть оружием, общаться с прессой, контактировать с семьями Рейгана и Фостер.
Покушение на Рейгана способствовало зарождению движения за контроль над огнестрельным оружием, отмечает "Голос Америки". Брэди, оставшийся инвалидом, и его супруга Сара основали организацию по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия Brady Campaign to Prevent Gun Violence. В 2014 году Брэди умер.
С 4 октября по всей Грузии возобновится очный учебный процесс
С понедельника, 4 октября по всей Грузии возобновится очный учебный процесс – в дошкольных учреждениях, школах и высших учебных заведениях. Об этом сообщили в правительстве страны.
Министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели заявил, что учебные заведения будут соблюдать все рекомендации эпидемиологов, ношение масок в школах и других учебных заведениях будет обязательным.
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации учебный год начался в Грузии в дистанционном формате. Власти заявляли, что учебный процесс в классах и аудиториях продолжится в очном формате в тех городах и селах, где показатель инфицирования будет меньше 4%. Однако по состоянию на 28 сентября, суточный уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 7%, за последние 14 дней составляет 6,32%, за неделю – 5,96%.
Премьер-министр Грузии завтра посетит Азербайджан
Завтра состоится однодневный визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан. Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на посольство Грузии в Азербайджане.
Как сообщили в дипломатическом представительстве, премьер-министр Грузии примет участие в заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.
Также ожидаются его встречи с премьер-министром, спикером парламента и другими официальными лицами Азербайджана.
- Ранее Гарибашвили на встрече с президентом Турции заявил о готовности выполнить миротворческую функцию в регионе. Он также предложил создать в Тбилиси платформу для контактов между Арменией и Азербайджаном на высоком уровне.
- В июне текущего года при посредничестве премьер-министра Грузии Азербайджан освободил 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта в Карабахе. Азербайджан в ответ получил от Армении карты, на которых отображены 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе.
- Ираклий Гарибашвили посещал Баку с официальным визитом в мае текущего года. Он обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопрос делимитации-демаркации границы и тему монастырского комплекса Давид-Гареджи.
Президент Грузии заявила, что стране необходимо коалиционное правительство
После того, как в течение девяти лет правительство комплектовалось правящим большинством, очевидно, что необходимо коалиционное правительство, – заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью французскому изданию «Le Journal du Dimanche» («Воскресный журнал»).
При этом Зурабишвили говорит: трудно предвидеть то, как будет функционировать коалиционное правительство, когда позиции столь антагоничны.
Вместе с тем, по ее словам, местные выборы покажут, завершился ли в Грузии политический кризис.
Говоря по поводу перспектив страны, президент отметила, что приоритетом является вступление Грузии в ЕС и НАТО. Что касается российско-грузинских отношений, по оценке президента, они «полностью заморожены».
«Никакого диалога не существует, не считая небольшого технического обмена. Но это никогда не переходит в политическое измерение», – заявляет в интервью Саломе Зурабишвили и отмечает, что с Путиным нужно проявлять больше твердости.
«Однако, необходимо предлагать выходы. Лишь санкции результатов не принесут. Хотя, чего не хватает ЕС – это видение выхода из этих конфликтов и предложений России», – заявила президент Грузии.
Перевод статьи со ссылкой на администрацию президента Грузии публикует агентство «Интерпрессньюс».
Жители Южной Осетии на несколько часов остались без проводного интернета
Жители самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня с утра остались без проводного интернета. Причина – ремонтные работы на магистральной линии в Северной Осетии.
По информации агентства «Рес», компания «Юг-Телеком» принесла извинения пользователям за доставленные неудобства и пообещала восстановить связь к вечеру вторника. Позже в компании сообщили, что восстановили интернет-связь уже к обеду.
Единственную оптоволоконную линию связи в Южную Осетию проложила компания «Газпром-телеком».
WSJ: военные США и России обсудили использование российских баз
Высокопоставленный представитель Минобороны США генерал Марк Милли и начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов обсуждали на встрече вероятное предложение российского президента о совместном использовании российских военных баз. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Переговоры высокопоставленных военных состоялись 22 сентября в Хельсинки. Москва и Вашингтон от комментариев отказались.
Как сообщала газета "Коммерсантъ" Владимир Путин на встрече с президентом США Джо Байденом в Женеве в июне предложил использовать российские военные объекты для реагирования на возникающие в Афганистане террористические угрозы. По данным The Wall Street Journal, после саммита сотрудники Совета небезопасности США попросили Милли уточнить, серьёзно ли предложение российского президента или же это было дискуссионное предложение.
Представитель Белого дома сообщил The Wall Street Journal, что США не запрашивают разрешения Москвы на размещение своих военных в регионах близких к Афганистану. При этом Вашингтон хотел бы понять позицию Путина по этому вопросу, уточнил источник.
Американские СМИ писали, что после вывода войск США из Афганистана Вашингтон рассматривал возможность разместить своих солдат в Таджикистане и Узбекистане. Источники "Коммерсанта" сообщали, что в Женеве Путин предложил Байдену совместное использование российских бах в Таджикистане и Киргизии.
В августе на фоне вывода войск США запрещённое в России террористическое движение "Талибан" захватило Кабул и приступило к формированию своего правительства. Приграничные государства считают, что после прихода талибов к власти в регионе возрастает вероятность террористической угрозы.
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Грузии запретили участвовать в международных соревнованиях по армрестлингу
Федерация армрестлинга Грузии временно лишена права на участие в любых международных соревнованиях, организованных Всемирной федерацией армрестлинга (WAF). Сообщение об этом было обнародовано на сайте WAF.
«Исполнительный Совет WAF принял это очень тяжелое решение из-за серьезного нарушения мирового контракта, неспособности организовать Чемпионат Мира по Армрестлингу и Пара-армрестлингу 2021 года, введения в заблуждение руководства WAF и членов WAF, что привело к огромным финансовым и имиджевым потерям для WAF и команды членов WAF», – говорится в сообщении.
Грузинские спортсмены смогут принимать участие в международных соревнованиях по армрестлингу только после выплаты Федерацией армрестлинга Грузии денежных взысканий.
СМИ напоминают, что чемпионат мира по армрестлингу в 2020 году должен был пройти в Батуми, но его перенесли из-за пандемии. Новую дату проведения назначили на сентябрь текущего года, но Грузия снова не смогла принять гостей. Чемпионат пришлось перенести на ноябрь в Бухарест.
Отметим, что президент Федерации армрестлинга Грузии – актер, бывший депутат парламента Сосо Джачвлиани.
Цена на газ в Европе впервые в истории превысила тысячу долларов
Цена на газ в Европе впервые превысила отметку в тысячу долларов за кубометр. На пике стоимость октябрьских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах составила 1030 долларов.
Биржевые цены на газ в Европе начали резко повышаться в конце лета. С начала года цена выросла примерно в четыре раза.
Одной из причин для скачка цен эксперты называют холодную зиму 2020 года и аномальную жару летом. РБК отмечает, что на ценах отразились итоги аукционов по бронированию дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на сентябрь. На них были выставлены мощности до 15 миллионов кубометров в сутки, но "Газпром" выкупил чуть более четырёх процентов объёма. На аукционе 20 сентября ь дополнительные мощности компания бронировать не стала.
Европарламент ранее заподозрил в росте цен "Газпром". Российский концерн в ответ заявил, что стремится нарастить объём поставок. Москва считает, что цены будут сбалансирования после запуска газопровода "Северный поток – 2".
В Грузии открылась новая дорога в высокогорный регион Рача
В Грузии завершилось строительство 51-километровой дороги в высокогорном регионе Рача на западе страны.
Дорога начинается от города Сачхере в Имерети и проходит через села Сареки, Квемо Хеви, Узунта, Шкмери, Боква, Квашхиети, Зудали, после чего соединяется с дорогой Амбролаури-Они в Рача, которая пролегает в 20 км от города Амбролаури и в 5 км от Они.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», сейчас время в пути по маршруту Сачхере-Они (111 км) составляет около двух часов. Благодаря новой дороге из Сачхере в Они можно будет доехать за час. А путь из Тбилиси в Они сократится на полтора часа: вместо шести часов это займет 4,5 часа.
Проект был профинансирован из госбюджета, его стоимость составляет более 111 миллионов лари (35.6 млн долларов). Над проектом работали четыре грузинские компании, было трудоустроено 900 человек.
В церемонии открытия новой дороги принимал участие премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
«Этой дорогой будет пользоваться не только население Рача, но и местные, и иностранным туристы. Как уже было отмечено, в Рача из Тбилиси можно будет доехать за три часа, что, согласитесь, является большим комфортом для наших граждан», – сказал Гарибашвили.
Большая часть асфальтобетонной дороги пролегает в практически необитаемой лесной зоне вдоль реки через ущелье Хеори на высоте 1000-1500 м над уровнем моря.
Премьер Грузии вновь пообещал Михаилу Саакашвили тюрьму
Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили арестуют, если он прибудет в страну, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
«Как только Саакашвили вступит на нашу землю, он будет арестован и направлен в тюрьму. Любой, кто будет препятствовать этому процессу, будет строго наказан в соответствии с законом», – заявил Гарибашвили, комментируя намерения Саакашвили прибыть в Грузию 2 октября.
Глава Кабмина добавил, что «Михаил Саакашвили заочно осужден, и он заслуживает тюрьмы».
«Призывы, мол люди выйдут и защитят меня – полная ложь и фальсификация. Что он может? Они едва могут собрать 5000 человек, и то на пике (активности). Пусть нас спросят – сколько людей, сколько сторонников наша команда может мобилизовать. Саакашвили встретят сотни тысяч озлобленных людей», – добавил Гарибашвили.
Премьер говорит, что сегодня не 2003 год, когда Саакашвили «пришел к власти через хаос и дестабилизацию». «Любая провокация будет пресечена в рамках закона», – подчеркнул Гарибашвили.
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили накануне опубликовал на своей странице в Facebook снимок электронного билета, согласно которому прилетает он в Грузию вечером 2 октября – в день муниципальных выборов.
Корабли НАТО вошли в территориальные воды Грузии
Пять кораблей второй постоянной противоминной группы НАТО сегодня вошли в территориальные воды Грузии. Об этом сообщает пресс-служба департамента береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии.
По данным пресс-службы, в составе группы находятся корабли военно-морских сил Испании, Италии, Болгарии, Румынии и Турции.
«Визит кораблей второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) подтверждает поддержку Североатлантическим альянсом курса Грузии в сторону вступления в НАТО. Тесное сотрудничество Грузии с НАТО укрепляет безопасность Черного моря и способствует стабильности в регионе», – говорится в сообщении.
По информации грузинского ведомства, в рамках визита корабли НАТО проведут совместные с департаментом береговой охраны Грузии учения.
В Будапеште назвали «вмешательством» реакцию Киева на контракт с «Газпромом»
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал вмешательством в венгерские дела реакцию Украины на заключённое Будапештом соглашение с "Газпромом", сообщило агентство Reuters.
Накануне, 27 сентября, "Газпром" заключил с венгерской энергетической группой MVM соглашение о поставке газа в течение 15 лет. За этот срок планируется поставлять в год 4,5 млрд кубометров газа. Условия соглашения могут быть изменены лишь через 10 лет.
Украинская компания "Оператор ГТС Украины" обеспокоена сокращением или полной остановкой транзита газа в Венгрию через Украину. Контракт между Венгрией и Украиной предусматривает поставки газа через Сербию и Австрию.
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COVID-19 в Грузии: уровень выявляемости вновь повысился до 7%
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 40 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 8884.
За сутки в стране выявили 2185 новых случаев коронавируса. Накануне провели 31 216 тестов: PCR-тестов – 11 339, экспресс–тестов на антиген – 19 877.
Выздоровели еще 2010 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 609 340, выздоровевших – 580 891.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии повысился до 7%, за последние 14 дней составляет 6,32%, за неделю – 5,96%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 11 421 человек, всего в Грузии использовано 1 760 878 вакцин.
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