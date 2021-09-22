Гарибашвили заявил Эрдогану о готовности выполнить миротворческую функцию в регионе

Заявление МИД Грузии, в котором осуждается проведение на территории Абхазии выборов в Госдуму России, – «открытое вмешательство во внутренние дела Абхазского государства». Об этом говорится в комментарии МИД самопровозглашенной республики Абхазия.

Ранее в Тбилиси заявили, что открытие избирательных участков в Абхазии и Южной Осетии – деструктивный шаг Москвы, направленный против суверенитета и территориальной целостности Грузии.

«Участие в выборах в законодательный орган власти РФ – законное право граждан Республики Абхазия, имеющих гражданство Российской Федерации или граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия, а также граждан Российской Федерации, временно пребывающих в стране. Реализация указанными категориями граждан своего избирательного права никак не нарушает фундаментальные международно-правовые нормы и не вступает в противоречие с Уставом ООН», – говорится в заявлении абхазского МИДа.

В Сухуми говорят, что Абхазия и Россия, развивая союзнические отношения на прочной договорно-правовой основе, «в полной мере соблюдают свои международные обязательства».

«Взаимоотношения Абхазии и России не направлены против третьих стран и не ущемляют интересов Грузии. Едва ли следует считать проведение голосования по выборам депутатов Государственной Думы России угрозой для Тбилиси и полагать, что это каким-то образом нарушает права граждан Грузии. Грузинским властям пора перестать спекулировать своей «территориальной целостностью» и разыгрывать из себя невинную жертву. Рассчитываем, что в Тбилиси возобладает ответственный и реалистичный подход в отношении сложившейся политической реальности, предполагающий уважительное отношение к Республике Абхазия», – сказано в заявлении.

Как сообщалось ранее, югоосетинские избирательные участки на выборах в Госдуму были приписаны к Читинскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, абхазские – к Даурскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, Павловскому одномандатному избирательному округу Воронежской области, Всеволожскому одномандатному избирательному округу Ленинградской области и Самарскому одномандатному избирательному округу Самарской области.

МИД Грузии обратился к международному сообществу с призывом должным образом оценить незаконные шаги Москвы по подрыву суверенитета и территориальной целостности Грузии и эффективно отреагировать на них.

Власти Грузии также заявили, что не признают итоги выборов в Госдуму Российской Федерации, проведенных в Крыму и Севастополе.