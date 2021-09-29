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В Грузии из-за пандемии вновь отменили праздник «Тбилисоба»
Из-за пандемии в Грузии второй год подряд отменяют праздник столицы «Тбилисоба», который обычно отмечают в первые выходные октября. Как пишет агентство «Новости-Грузия», об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил на заседании городского правительства.
«В начале октября всегда проводится народный праздник, который очень подходит этому городу. К сожалению, в прошлом году мы не смогли провести «Тбилисоба». Из-за пандемии у нас та же проблема и в этом году … Поэтому мы не сможем провести праздничные мероприятия», – отметил Каладзе.
По его словам, традиционный концерт по случаю «Тбилисоба» и награждение почетных тбилисцев состоятся, но без зрителей – церемонию будут транслировать в прямом эфире.
Другие новости дня
Президент ФРГ назвал фейком сообщение о возможной отмене безвиза для ряда стран
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал ложной информацию о планах ЕС по отмене безвизового режима для граждан Молдовы. Ранее в этом контексте СМИ также упомянули Грузию, Украину, Албанию и Сербию. Заявление Штайнмайер сделал в Кишиневе.
«Я с удивлением прочитал эту новость, когда приземлился здесь. В Берлине, в федеральном министерстве внутренних дел меня проинформировали, что это ложная информация. Правительство Германии не предлагало изменять позицию по либерализации безвизового режима для молдавских граждан – это фейк», – сказал он журналистам после встречи с президентом Молдовы Майей Санду.
Издание EUobserver сообщило, что ряд стран ЕС, включая Францию, Германию, Италию, запустили дискуссию на уровне союза о механизме приостановки безвизового режима для граждан Украины, Грузии, Молдовы, а также жителей балканских стран в случае массовых нарушений миграционного законодательства. По информации издания, в ЕС циркулирует документ, где говорится о такой необходимости из-за всплеска необоснованных запросов убежища и нарушений миграционных правил гражданами стран, из которых можно въезжать на территорию ЕС без предварительного получения визы.
Ранее в документе Еврокомиссии по выполнению Грузией обязательств по визовой либерализации с ЕС говорилось, что граждане Грузии и в условиях пандемии чаще других восточноевропейских стран обращались к странам ЕС с необоснованной просьбой о предоставлении убежища.
Гарибашвили обсудил с Алиевым «важность региональной трансформации»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым «важность региональной трансформации». Об этом находящийся в Баку глава грузинского Кабмина написал в социальной сети Twitter.
«Мы затронули темы двустороннего значения, стратегического партнерства и исследовали новые возможности для дальнейшего развития нашего сотрудничества», – отметил Гарибашвили.
На встрече с Алиевым премьер заявил, что Грузия заинтересована в укреплении двусторонних связей с Азербайджаном.
«Грузия заинтересована в укреплении двусторонних связей с Азербайджаном в политической, экономической, культурной и других сферах. Мы также заинтересованы в мире и стабильности в регионе. Это станет фундаментом для мощного экономического развития», – сказал Гарибашвили.
Ильхам Алиев на переговорах с Ираклием Гарибашвили отметил рост взаимного товарооборота.
«Я посмотрел некоторые данные и увидел, что у нас хороший прогресс в развитии экономики, товарооборот растет. Сегодня состоится заседание межправительственной комиссии. Уверен, что эта встреча затронет многие важные области, рассмотрит проделанную работу и спланирует наши следующие шаги», – сказал Алиев.
Азербайджанский лидер также отметил, что на заседании будут обсуждаться перспективы сотрудничества в таких сферах, как нефть и газ, электроэнергия, транспорт.
«Это уже реализованные проекты, и теперь мы видим пользу от этих проектов. Это создало особый формат сотрудничества между нашими странами. Потому что эти проекты важны не только для наших стран, но и для многих стран Евразийского региона. Уверен, что сегодняшний визит придаст новый импульс нашему сотрудничеству», – подчеркнул Алиев.
Вместе с тем президент положительно охарактеризовал инвестиционный климат в Грузии, отметив экономические реформы, которые позволяют решать многие социальные и экономические вопросы.
«Я также хотел бы поздравить ваше правительство с большим успехом, которого вы достигли во всех сферах развития Грузии. Мы, будучи друзьями и братьями, очень рады видеть эти процессы развития, и желаем вам и вашему правительству успехов в ваших новых начинаниях», – подчеркнул Алиев.
- Ранее Гарибашвили на встрече с президентом Турции заявил о готовности выполнить миротворческую функцию в регионе. Он также предложил создать в Тбилиси платформу для контактов между Арменией и Азербайджаном на высоком уровне.
- В июне текущего года при посредничестве премьер-министра Грузии Азербайджан освободил 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта в Карабахе. Азербайджан в ответ получил от Армении карты, на которых отображены 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе.
- Ираклий Гарибашвили посещал Баку с официальным визитом в мае текущего года. Он обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопрос делимитации-демаркации границы и тему монастырского комплекса Давид-Гареджи.
Расследование про Навального получило награду телеакадемии США
Расследование журналистов Bellingcat, CNN и The Insider (признано в России иноагентом) об отравлении российского политика Алексея Навального получило награду Американской национальной телеакадемии за "выдающийся расследовательский репортаж". Об этом говорится в твиттере премии.
Навальный был госпитализирован 20 августа 2020 года в бессознательном состоянии в больницу Омска. Соратники оппозиционера утверждали, что его отравили неизвестным веществом. В больнице уверяли, что не нашли в организме политика ядов, а кома вызвана нарушением обмена веществ. 22 августа рано утром спецсамолёт из Германии эвакуировал Навального в Берлин. Политика доставили в госпиталь "Шарите", где специалисты обнаружили в его организме следы "Новичка". Российские власти отрицают, что Навальный был отравлен, уголовное дело не было возбуждено.
Издания Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel выпустили расследование, в котором говорилось, что Алексея Навального отравила "Новичком" специальная группа сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет. Сам политик сделал вывод, что такая операция не могла проводиться без санкции главы ФСБ Александра Бортникова и президента России Владимира Путина.
Позднее Навальный опубликовал продолжение расследования о "группе отравителей" из ФСБ. Вторая часть расследования — беседа политика с Константином Кудрявцевым — предполагаемым сотрудником ведомства, который мог участвовать в отравлении оппозиционера.
ФСБ, сотрудников которой Навальный обвинил в попытке своего убийства, назвала расследование оппозиционера и журналистов "провокацией" и "подделкой". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Навального наблюдаются признаки мании преследования и мании величия.
Виола фон Крамон: возвращение Саакашвили приведет к «ненужному политическому кризису»
У ЕС нет ресурсов и желания урегулировать еще один ненужный политический кризис, который неизбежно последует в случае возвращения господина Саакашвили, заявляет депутат Европарламента Виола фон Крамон.
«Я и мои коллеги в Европарламенте четко сообщили об этом бывшему президенту Грузии во время недавних встреч. Эту позицию широко разделяют и другие институты ЕС», – говорит политик.
Виола фон Крамон отмечает, что незадолго до решающих выборов в Грузии «конфронтация и насилие достигают чрезвычайно опасного уровня».
«В этом состоянии ни один политик, искренне ставящий интересы своей страны превыше всего остального, не должен раскачивать лодку, провоцируя дальнейшую поляризацию. Эскалация ситуации – последнее, что нужно Грузии и ее народу», – говорит она.
В заявлении сказано, что намерение Саакашвили вернуться в Грузию в день выборов не будет служить интересам страны.
«Хотя я полностью понимаю желание господина Саакашвили находиться на родине, такой шаг еще больше усугубит кризис, создаст ненужную напряженность и нанесет ущерб демократическому имиджу страны. Он в последнее время и так серьезно пострадал от пагубных решений “Грузинской мечты”», – заявила она.
Ранее депутат Европарламента Марина Кальюранд также рассказала о встрече с Михаилом Саакашвили.
«Я очень четко сказала, что он должен использовать собственные ресурсы и политический капитал для ослабления поляризации в стране, чтобы не допустить какую-либо провокацию, которая еще больше усугубит политическую поляризацию», – рассказала Кальюранд грузинской службе «Голоса Америки».
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook снимок электронного билета, согласно которому прилетает он в Грузию вечером 2 октября – в день муниципальных выборов.
Опрос «Грузинской мечты»: Каладзе уверенно лидирует, рейтинг правящей партии – 51.4%
По результатам социологического исследования, проведенного в Тбилиси правящей партией «Грузинская мечта», среди кандидатов в мэры Тбилиси лидирует действующий мэр Каха Каладзе. Об этом заявил руководитель его избирательного штаба, Георгий Амилахвари. Выборы пройдут в субботу, 2 октября.
Рейтинг кандидатов в мэры Тбилиси:
- Каха Каладзе, «Грузинская мечта» – 56,9%
- Ника Мелия, «Единое национальное движение» – 27,9%
- Георгий Гахария, «За Грузию» – 6,6%
- Анна Бибилашвили, «Лело» – 2.2%
- Георгий Ломия, «Альянс Патриотов» – 1.9%
- Анна Долидзе, «Для народа» – 1.6%
- Михаил Кумсишвили, Лейбористская партия – 0.7%
- Тамар Кекенадзе, «Третья сила» – 0.5%
- Другие кандидаты – 1.1%
В правящей партии заявляют, что «Грузинская мечта» уверенно лидирует и в партийном рейтинге. На вопрос, за какую политическую партию вы бы проголосовали, если бы завтра проводились выборы в сакребуло Тбилиси, опрошенные ответили:
- «Грузинская мечта» – 51,4%
- «Единое национальное движение» – 25,9%
- «За Грузию» – 5,6%
- «Лело» – 3,4%
- «Гирчи – Больше свободы» - 3,3%
- «Альянс патриотов» – 2,6%
- «Граждане» – 2,1%
- «Третья сила – Стратегия Агмашенебели» – 1,7%
- Лейбористская партия – 1,1%
- «Европейская Грузия» – 0,8%
- «Гирчи» – 0,3%
- Другие партии – 1,8%
По информации «Грузинской мечты», полевые работы социологического исследования были проведены 21-27 сентября. В рамках исследования было опрошено 4505 респондентов. Погрешность составляет 2%, заявляют в правящей партии.
Ранее результаты очередного социалогического исследования, проведенного компанией Edison Research, опубликовала оппозиционная телекомпания Formula. Социологи спросили избирателей: «Если бы завтра проводились местные выборы, за кого бы вы проголосовали?».
Партийные рейтинги:
- «Грузинская мечта» – 36%
- «Единое национальное движение» – 27%
- «За Грузию» – 11%
- Лейбористская партия – 4%
- «Гирчи – Больше свободы» – 4%
- «Лело» – 4%
- «Европейская Грузия» – 2%
- «Гирчи» – 2%
- «Третья сила – Стратегия Агмашенебели» – 2%
- «Альянс патриотов Грузии» – 2%
- «Дроа» (Элене Хоштария) – 1%
- «Для народа» (Анна Долидзе) – 1%
- «Граждане» (Алеко Элисашвили) – 1%
- Другие партии – 3%
Рейтинг кандидатов в мэры Тбилиси:
- Каха Каладзе, «Грузинская мечта» – 43%
- Ника Мелия, «Единое национальное движение» – 30%
- Георгий Гахария, «За Грузию» – 12%
- Анна Долидзе, «Для народа») – 6%
- Анна Бибилашвили, «Лело» – 3%
- Другие кандидаты – 6%
Исследование проводилось 12-25 сентября. В общей сложности в масштабах всей Грузии были опрошены 1500 человек. В исследовании приняли участие граждане, обладающие правом голоса. Допускаемая погрешность составляет +/-3%.
В Южной Осетии выявили 54 новых случая коронавируса, в НИИ имени Ванеева ввели карантин
В Южной Осетии провели 252 исследования на коронавирус, выявив 54 новых случая заражения, – сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находится 871 человек, 58 сняты с учета за сутки», – отметила она.
Количество инфицированных с начала пандемии достигло 5962, выздоровел 5091. В Южной Осетии не публикуют статистику смертности от COVID-19.
Агентство «Рес» сегодня сообщило, что в научно-исследовательском институте имени Ванеева из-за случаев заражения коронавирусом ввели двухнедельный карантин. Директор НИИ при этом заявил, что «несколько сотрудников заболели гриппом».
Ранее на карантин в Южной Осетии закрыли несколько школ. Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в самопровозглашенной республике с начала сентября.
Министр обороны Грузии прыгнул с парашютом. ВИДЕО
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе принял участие в программе парашютной подготовки, которая предусматривает десантирование на воду.
Министр прыгал с модернизированного и обновленного самолета Ан-2, принадлежащего Командованию авиации и ПВО, который взлетел с территории Тбилисского авиационного завода «Тбилавиамшени».
Как пишет агентство «Новости-Грузия», программа парашютной подготовки проводится для личного состава Сил специальных операций Оборонного ведомства Грузии.
До прыжка в воду с парашютом Бурчуладзе, как и другие участники программы, прошел курс теоретической и практической спецподготовки.
Учения рассчитаны на 21 день, а программа тренировок состоит из нескольких этапов, включая складывание парашюта, а также прыжки с парашютом с разной высоты на разной местности, сообщает Минобороны.
От Армении от коронавируса скончался известный певец Айко
В Армении на 45-м году жизни от коронавируса скончался известный певец и композитор Айко (Айк Акопян). Эту информацию в беседе с Радио Азатутюн подтвердила руководитель аппарата Ереванского государственного медицинского университета Шушан Даниелян.
22 сентября жена Айко, певица Анаит Симонян, на своей странице в Facebook написала, что для ее семьи настали тяжелые дни.
«У Айко проблемы со здоровьем, связанные с ковидом, однако состояние в данный момент стабильное», – сообщила она.
Айко принимал участие во многих фестивалях, был удостоен множества музыкальных премий. В 1997 году он стал победителем фестиваля «Big Apple» в Нью-Йорке. В разные годы в Армении удостаивался званий «Лучший автор-исполнитель», «Лучший певец года», «Лучший композитор года».
В 2006 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста Республики Армения.
В 2007 году Айко представлял Армению на международном песенном конкурсе «Евровидение» и занял на нем 8-е место.
В Грузии выявили 1929 новых случаев коронавируса, 33 пациента скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 33 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 8917.
За сутки в стране выявили 1929 новых случаев коронавируса. Накануне провели 32 522 теста: PCR-тестов – 14 271, экспресс–тестов на антиген – 18 251.
Выздоровели еще 1914 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 611 269, выздоровевших – 582 805.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 5,93%, за последние 14 дней составляет 6,16%, за неделю – 5,82%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 12 469 человек, всего в Грузии использовано 1 774 769 вакцин.
Министры Лавров и Шойгу отказались от мандатов депутатов Госдумы
Четверо из пяти членов федерального предвыборного списка партии "Единая Россия" в Госдуму отказались от работы в парламенте после победы на выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления Центральной избирательной комиссии.
Среди отказавшихся — министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров, главный врачи госпиталя в московской Коммунарке Денис Проценко и руководитель центра "Сириус" Елена Шмелёва. Все они попали в бюллетени по предложению президента России Владимира Путина.
Участие Лаврова и Шойгу в списке объяснялось аналитиками их высоким личным рейтингом на фоне низкого предвыборного рейтинга партии. Из-за высокого антирейтинга в список не попал бывший президент Дмитрий Медведев, — рассказывала Русская служба Би-би-си.
Выборы в нижнюю палату парламента состоялись 17 — 19 сентября. Согласно официальным результатам, "Единая Россия" набрала 49,82 процента голосов и получила 324 места в новом созыве Думы с учётом депутатов, избиравшихся по одномандатным округам.
Представители оппозиции отмечают многочисленные нарушения на выборах, и сообщают о возможных фальсификациях.
Премьер-министр Грузии прибыл в Азербайджан
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.
Как пишет агентство Trend, в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Грузии был выстроен почетный караул.
В аэропорту Гарибашвили встречали вице-премьер Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица Азербайджана.
Как ранее сообщили в пресс-службе грузинского премьера, в Баку, во дворце Загульба глава грузинского Кабмина встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. После встречи тет-а-тет Алиев проведет рабочий обед с Гарибашвили и членами делегации.
В рамках рабочего визита состоится заседание Межправительственной экономической комиссии под председательством премьер-министров Грузии и Азербайджана, после чего будут подписаны меморандумы о сотрудничестве.
В грузинскую делегацию входят вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава и глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.
- Ранее Гарибашвили на встрече с президентом Турции заявил о готовности выполнить миротворческую функцию в регионе. Он также предложил создать в Тбилиси платформу для контактов между Арменией и Азербайджаном на высоком уровне.
- В июне текущего года при посредничестве премьер-министра Грузии Азербайджан освободил 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта в Карабахе. Азербайджан в ответ получил от Армении карты, на которых отображены 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе.
- Ираклий Гарибашвили посещал Баку с официальным визитом в мае текущего года. Он обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопрос делимитации-демаркации границы и тему монастырского комплекса Давид-Гареджи.
В Батуми подписали меморандум по строительству «Пальмового острова»
В Батуми оформили меморандум о строительстве архипелага искусственных островов, похожего на дубайские пальмовые острова.
«Я хочу поздравить руководство Аджарии, Батуми и инвестора с такой масштабной, амбициозной, интересной идеей, которая подразумевает создание искусственных островов и полуостровов на площади в 90 гектаров тут, в Батуми, на побережье Черного моря», – заявила министр экономики Грузии Натия Турнава.
По её словам, на островах построят гостиницы, общее количество номеров в которых достигнет 500. Там также будут развернуты торговые комплексы, развлекательные центры и другие объекты туристической инфраструктуры.
На архипелаге будут трудоустроены не менее 2 тыс. человек. Общий объем инвестиций составит $100 млн.
Правительство Грузии уже передало компании «Амбассадор Батуми», которая займется осуществлением проекта, 90 гектаров под инвестиционную ответственность.
Впервые идею о строительстве островов в Батуми озвучил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе 20 сентября. Тогда он сообщил, что в город будут приглашены ведущие мировые специалисты в области архитектуры, дизайна и строительства.
Гарибашвили: Тбилиси доведет процесс медиации между Баку и Ереваном до конца
В интервью телеканалу «Имеди» премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал о своем желании поспособствовать установлению добрососедских отношений между Баку и Ереваном.
«Впервые за 30 лет при моем посредничестве и при участии американских партнеров и друзей был создан успешный прецедент, когда Грузия осуществляла медиацию [между] нашими братскими, соседними странами – Арменией и Азербайджаном. Тогда этот успешный пример сотрудничества и посредничества состоялся. Этот факт получил широкое признание и одобрение правительства США и Европейского Союза. У нас было одобрение со всех сторон, именно этим продиктовано наше желание довести процесс до конца», – рассказал Гарибашвили.
Как пишет СОВА, это заявление глава грузинского правительства сделал в преддверии своего визита в Азербайджан, где намечена его встреча с президентом Ильхамом Алиевым. Вместе с тем, премьер-министр Грузии анонсировал визит в Армению.
«Между нами есть доверие, а это самое главное. Когда есть доверие между странами и лидерами, все вопросы будут решаться соответствующим образом», – отметил премьер.
- Ранее Гарибашвили на встрече с президентом Турции заявил о готовности выполнить миротворческую функцию в регионе. Он также предложил создать в Тбилиси платформу для контактов между Арменией и Азербайджаном на высоком уровне.
- В июне текущего года при посредничестве премьер-министра Грузии Азербайджан освободил 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта в Карабахе. Азербайджан в ответ получил от Армении карты, на которых отображены 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе.
Саломе Зурабишвили встретилась с Эмманюэлем Макроном
Президент Грузии завершила рабочий визит во Францию встречей с Эмманюэлем Макроном.
По информации пресс-службы, у могилы Неизвестного солдата около Триумфальной арки президенты Грузии и Франции почтили память воинов, погибших за Францию.
«На церемонии были исполнены государственные гимны Грузии и Франции, президенты возложили венок и минутой молчания почтили память павших за Францию, после чего Эмманюэль Макрон и Саломе Зурабишвили представили друг другу делегации. После церемонии Саломе Зурабишвили и Эмманюэль Макрон провели встречу», – отмечается в информации.
В Париже Зурабишвили приняла участие в мероприятиях, посвященных 100-летию признания Демократической Республики Грузия Францией.
В КГБ Беларуси рассказали о застреленном сотруднике. Подозреваемый в нападении убит. Что о нем известно
В Минске во время рейда по квартирам был смертельно ранен сотрудник КГБ. Силовики в ответ открыли огонь и застрелили жильца квартиры, сообщает пресс-служба ведомства. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по п.10 ч.2 ст.139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).
В пресс-релизе КГБ сообщается, что силовики проводили "отработку адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности". В одной из квартир, как сообщает КГБ, по ним выстрелил находящийся там мужчина, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен.
"Ответным огнем преступник был уничтожен. Сотрудник от полученных ран скончался", – сообщает КГБ.
Провластные СМИ опубликовали видео рейда квартиры, в которой произошло происшествие, но оно вызывает много вопросов. Например, оно снято с двух камер, и съемка синхронизирована, а также не видно тела застреленного жильца квартиры.
Внимание, видео, предположительно, содержит сцену убийства:
О погибшем сотруднике КГБ ничего не известно. На видео его коллеги называют его "Димкой" и говорят: "Нирвана" ранен". Минобороны и МЧС опубликовали соболезнования "родным и близким, а также коллегам и сослуживцам сотрудника КГБ, погибшего при исполнении служебного долга", но имя его не называется. В провластных телеграм-каналах о нем пишут: офицер.
Позже Следственный комитет Беларуси сообщил, что погибший сотрудник – 1990 года рождения, у него остались супруга и малолетний ребенок.
Что известно об Андрее Зельцере
"Еврорадио" сообщает, что в квартире находился Андрей Зельцер, сотрудник EPAM Systems (американская ИТ-компания, основанная в 1993 году, крупнейший мировой производитель заказного программного обеспечения).
По информации источника Настоящего Времени, у которого есть доступ к паспортным данным граждан Беларуси, Андрею Зельцеру 31 год, он женат, его супруга зарегистрирована по адресу ул. Якубовского д.29 в Минске. Сам он зарегистрирован в Первомайском районе столицы.
У Зельцера есть сын, согласно данным источника НВ, он родился в 2012 году.
В 2008 году Андрей Зельцер закончил Техникум бизнеса и права в Минске.
Известно также, что он увлекался триатлоном, а в 2020 году участвовал в соревнованиях по этому виду спорта в Минске. На сайте мероприятия есть его фото.
У Андрея Зельцера есть страница во "ВКонтакте", последний раз он заходил туда сегодня в 10:56 по минскому времени. В его телеграме последний визит – около 21:00 по минскому времени.
Андрей Зельцер состоял в телеграм-чате "Координация помощи в Жодино", но не написал туда ни одного сообщения. В Жодино находится тюрьма и СИЗО, в которых содержатся задержанные по политическим мотивам. В августе 2020 года правозащитники и вышедшие на свободу сообщали, что в изоляторе Жодино, как и в ЦИП на Окрестина, к задержанным применяли пытки.
"Наша Ніва" поговорила с тещей Андрея Зельцера, и та рассказала, что ее дочь, жена Андрея, находится в изоляторе на Окрестина. О происшествии родители девушки узнали, когда им позвонили из гимназии и попросили забрать внука. Позже в СК сообщили, что 40-летняя супруга Зельцера "проводила видеосъемку" и "содействовала совершению преступления". Она задержана по подозрению в соучастии в убийстве сотрудника КГБ.
YouTube удалил немецкие каналы RT за публикацию фейков о COVID-19
YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала российского государственного телеканала RT – RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Об этом сообщила в телеграме руководитель RT DE Динара Токтосунова. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала действия видеохостинга "медийной войной"/ "Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России Дойче Велле и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF", – заявила она в твиттере.
Google заявил, что удалил каналы, потому что они публиковали ложные сведения о COVID-19. Ранее компания предупреждала RT DE, что это может произойти, если авторы продолжат нарушать правила сообщества, и приостанавливала их право на публикацию видео: "Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение Условий использования YouTube".
Симоньян в ответ на это заявила, что чёткие правила YouTube нигде не прописаны. "RT DE дал интервью скептиков по коронамерам, за что и "отбывал наказание", во время которого приглашал свою аудиторию на другой канал. Он теперь также удалён. В это же самое время на YouTube спокойно вещают антипрививочники, террористы и фашисты всех мастей", – добавила Симоньян.
По словам Токтосуновой, RT DE занимал четвёртое место в YouTube среди немецкоязычных СМИ в категории "Новости и политика". В июне канал, как утверждается, собрал 21,3 млн просмотров.
В сентябре 2021 года YouTube заблокировал видео на канале Алексея Навального с рекомендациями "Умного голосования" на выборах в Государственную думу. Google также заблокировал Google Docs со списками рекомендаций и удалил приложение "Навальный" из своего магазина.
Компания утверждает, что более половины от общего числа правительственных запросов с 2011 года приходится на Россию. Как часто власти требуют удалить видео с YouTube и выполняет ли Google эти требования, неизвестно.
В Абхазии подтвержден 131 новый случай инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 478 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 131 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 42 пациента. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 31 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 27 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 10 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 15, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 5 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 74 пациента, состояние 10 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 27 610 человек. Зарегистрировано 416 летальных случаев. Выздоровели 22 590 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Гарибашвили пообещал международным наблюдателям провести в Грузии свободные выборы
Премьер- министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел сегодня, 28 сентября, встречу с главой наблюдательской миссии ОБСЕ/БДИПЧ Альбертом Йонсоном. Премьер пообещал обеспечить проведение 2 октября в Грузии свободных, справедливых и прозрачных выборов в местные органы власти.
Гарибашвили поблагодарил Альберта Йонсона за его участие в наблюдении за выборами в местные органы власти, несмотря на пандемию. Он отметил, что вклад ОБСЕ в обеспечение прозрачности и справедливости выборов получил высокую оценку.
«Мы обеспечим свободные, справедливые и прозрачные выборы, которые необходимы для Грузии, а также для наших европейских и евроатлантических устремлений», - заявил Гарибашвили.
Он сказал, что правительство Грузии полностью осознает важность предстоящих выборов в местные органы власти и «предпринимает все необходимые шаги для обеспечения равных условий игры, чтобы не было вопросов и оснований для политических спекуляций», сообщает «Новости-Грузия».
Гарибашвили подтвердил, что помимо ОБСЕ/БДИПЧ, власти Грузии пригласили на выборы наблюдателей от ряда других международных организаций - это Парламентская ассамблея Совета Европы (ПА), Европейский парламент (ЕП), Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея НАТО, наблюдатели от Национального демократического института - NDI и Международного республиканского института - IRI.
Накануне глава МИД Давид Залкалиани сообщил, что ведомство разослало официальные приглашения всем международным организациям для участия в наблюдении за избирательным процессом в стране. Мониторинг будет состоять из двух компонентов: долгосрочной миссии, которая уже находится в Грузии и наблюдает за предвыборным процессом, а также из краткосрочных миссий, члены которых прибудут в ближайшие дни.
До выборов в Грузии остается четыре дня. Предстоящие выборы пройдут в субботу, 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
Женщинам и девушкам запрещено появляться в университете Кабула
Кабульский университет закрыт для студенток и преподавательниц. Запрет будет действовать до тех пор, пока не будет обеспечена «подлинная исламская среда» для всех. С таким заявлением выступил новый руководитель университета Мохаммад Ашраф Гайрат.
Лидеры исламистского движение «Талибан» (запрещено в России) на днях распорядились возобновить работу средних школ - но только для мальчиков и учителей-мужчин.
Афганистан, вероятно, стал единственной страной, где девочки не могут посещать учебные заведения. Ранее, в 1990-х годах, когда Афганистаном правили талибы, в стране уже действовал запрет на женское образование.
«Немецкая волна» обратила внимание на то, что новый управляющий Кабульским университетом, имеющий степень бакалавра, несколько дней назад отстранил от должности ректора университета, доктора наук Мухаммада Османа Бабури.
ПАСЕ утвердила кандидатуру российского судьи в ЕСПЧ
Судьей от России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) с 2022 года будет Михаил Лобов. За его кандидатуру проголосовали большинство членов ПАСЕ.
Мандат будет действовать девять лет. Переезжать из России Лобову не придется – с 1997 года он работает в аппарате Совета Европы (СЕ), с 2014 возглавляет там департамент политики и сотрудничества в области прав человека.
Опыт работы в ЕСПЧ у Лобова уже есть. Свою карьеру он начинал как советник по правовым вопросам в департаменте исполнения постановлений, позже работал начальником юридического отдела в секретариате ЕСПЧ.
Лобов станет четвертым российским судьям в ЕСПЧ за всю историю. Он заменит Дмитрия Дедова, который до назначения в Страсбург был судьей Высшего арбитражного суда России, ликвидированного в 2014 году.
Список из трех кандидатов, среди которых был Лобов, предоставил Кремль. Изначально Комиссия ПАСЕ по выбору судей не хотела одобрять его. Но передумала после того, как российские власти предоставили «дополнительную информацию о процедуре отбора». В сентябре все три претендента успешно прошли собеседование в Страсбурге, которое предшествует голосованию.
Власти Украины также пытаются предложить свой список кандидатов на должность судьи ЕСПЧ, но комиссия ПАСЕ уже третий года отклоняет его и просит предоставить новый. Из-за этого Украину в Страсбурге до сих пор представляет судья Анна Юдковская, чей мандат истек еще в 2019 году.
- По правилам ПАСЕ, кандидатами в судьи могут стать авторитетные юристы не старше 65 лет, с практическим опытом работы в сфере прав человека, знанием международного права и официальных языков Совета Европы (СЕ) - английского или французского.
- Судья ЕСПЧ рассматривает все дела по жалобам против своего государства. Он обязан представлять национальную правовую систему и общество в целом, а не интересы властей.
В Грузии семейные врачи получат денежные бонусы за вакцинацию граждан старше 60 лет
Семейные врачи и медсестры, по рекомендациям которых граждане старше 60 лет будут вакцинированы от коронавируса, получат дополнительное денежное вознаграждение, заявила сегодня, 28 сентября, на брифинге заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
Минздрав Грузии в ближайшее время представит новую схему, которая предусматривает большее участие семейных врачей и медсестер в процесс вакцинации лиц старше 60 лет. Габуния пояснила, что схема предусматривает рост зарплаты семейных врачей и медсестер, чтобы у них появилось больше стимула и мотивации в процессе работы. В Минздраве называют вакцинацию людей старше 60 лет особенно приоритетной, так как они входят в группу риска.
В Минздраве считают, что бонусы позволят улучшить низкие показатели вакцинации среди граждан старше 60 лет. В ведомстве отметили, что особенно сократился показатель вакцинации среди граждан, уже привившихся первой дозой.
«По сравнению с началом сентября, в течение последней недели темп вакцинации снижен. В течение последней недели в день проводят около 11-12 тысяч прививок. В основном, это те, кто пришел на вторую дозу прививки. Сегодня особенно важно повысить показатель вакцинации, ее темп, чтобы быстро пройти оставшийся период этой волны и избежать ожидаемой пятой волны», - подчеркнула Габуния.
Ранее глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что в том случае, если Грузия максимально не вакцинирует граждан старше 60 лет, то и во время следующей волны будут переполненные госпитали и высокий показатель летальности.
На сегодняшний день показатель вакцинации среди населения старше 60 лет составляет 21%, и это очень низкий показатель, отмечают в Минздраве, сообщает «Новости-Грузия».
Акция в поддержку Ираклия Бебуа прошла у администрации правительства Грузии
Акция в поддержку незаконно задержанного в самопровозглашенной республике Абхазия Ираклия Бебуа прошла у администрации правительства Грузии, сообщает Общественный вещатель. Возле канцелярии собрались члены семьи Бебуа, родственники, представители общественных организаций и политики. Их главное требование - своевременное освобождение Ираклия Бебуа. Семья просит встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
Целью членов семьи является выяснение состояния здоровья незаконно задержанного лица. По их словам, два месяца назад состояние здоровья Бебуа ухудшилось из-за его болезни.
«Состояние его здоровья очень плохое, поэтому мы хотим встретиться с Ираклием Гарибашвили. Какая ситуация, как он будет себя вести, каким будет коммуникация. Он в очень плохом состоянии с точки зрения здоровья, и единственное, чего мы хотим - это встретиться. Потом мы сами узнаем, что он скажет, в каком состоянии Ираклий», - заявила мать Ираклия Бебуа, Лали Пипия.
- Ираклий Бебуа был задержан в Гальском районе 30 сентября 2020 года по факту сожжения абхазского флага. В результате местный суд приговорил его к 9 годам лишения свободы, признав виновным в «незаконном приобретении и хранении боеприпасов», «умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога» и «надругательстве над государственным флагом». Свою вину Бебуа признал лишь частично.
Туркменским оппозиционерам рекомендовали покинуть Турцию под угрозой депортации
Проживающим в Турции оппозиционерам из Туркменистана было рекомендовано покинуть страну. В противном случае им угрожает депортация на родину. Живущая в изгнании оппозиционерка Дурсолтан Таганова уже задержана, она находится в депортационном изоляторе. Об этом сообщает правозащитный фонд "Мемориал"*.
24 сентября живущий в Турции туркменский активист Байрам Аллалыев сообщил правозащитникам, что видел полицейский документ, содержавший фамилии 25 оппозиционеров, которые могут быть депортированы, передаёт "Мемориал". Один из полицейских сказал ему, что уже на этой неделе их начнут вызывать на беседы. "Тем, у кого паспорта не просрочены, лучше выехать в третью страну. Остальных заберем и депортируем в Туркменистан", — цитирует Аллалыева "Мемориал".
27 сентября в Стамбуле была задержана активистка Дурсолтан Таганова, передаёт Туркменская служба Радио Свобода. В июле прошлого года её уже пытались депортировать в Туркменистан, тогда высылка была остановлена под давлением правозащитников. После этого туркменская полиция вынуждала её родственников под запись называть её предателем родины.
Туркменистан – одна из самых закрытых стран бывшего Советского Союза. Она стабильно занимает низшие строчки в рейтингах политических и гражданских свобод, свободы СМИ и интернета. Она испытывает серьёзные экономические сложности несмотря на крупнейшие запасы газа. Население страны уменьшилось почти в два раза за последние 30 лет, только с 2008 по 2018 год республику покинули 1,8 миллиона жителей.
Накануне государство отметило тридцатилетие независимости. Турция первой признала Туркменистан в 1991 году.
* — Организация признана в России так называемым иностранным агентом. Она с этим не согласна.
Суд снимет ограничения с Джона Хинкли, стрелявшего в Рейгана
Суд в Вашингтоне сообщил, что с Джона Хинкли-младшего, который совершил покушение на президента США Рональда Рейгана 30 лет назад, в 2022 году снимут все судебные ограничения. Это произойдёт при условии, если Хинкли не нарушит до следующего года условия содержания и его психическое состояние будет стабильным.
Судья на заседании отметил, что у Хинкли нет симптомов психического расстройства – он находится в ремиссии и не представляет опасности для общества.
Минюст дал согласие на освобождение Хинкли.
Джон Хинкли-младший выстрелил в Рональда Рейгана 30 марта 1981 года в Вашингтоне, у отеля Hilton. Рейган был ранен в лёгкое, но быстро поправился. При покушении, кроме Рейгана, пострадали ещё три человека – пресс-секретарь Белого дома Джеймс Брэди, агент спецслужб и полицейский.
Хинкли говорил, что пошел на преступление, чтобы произвести впечатление на актрису Джоди Фостер.
В 1982 году суд признал Хинкли невиновным по причине невменяемости. Осуждённого отправили на лечение в психиатрическую клинику. Там он провёл 34 года. В начале 2000-х годов Хинкли разрешили встречаться с родителями, а в 2016 году его выписали из больницы и разрешили поселиться в доме матери в Виргинии. Ему запрещено владеть оружием, общаться с прессой, контактировать с семьями Рейгана и Фостер.
Покушение на Рейгана способствовало зарождению движения за контроль над огнестрельным оружием, отмечает "Голос Америки". Брэди, оставшийся инвалидом, и его супруга Сара основали организацию по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия Brady Campaign to Prevent Gun Violence. В 2014 году Брэди умер.
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