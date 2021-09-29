Грузинский армрестлинг проиграл мир чемпионатов

Президент Федерации армрестлинга Грузии Сосо Джачвлиани требует учредить комиссию для выяснения причин отказа от проведения чемпионата мира в Батуми. Официальная позиция Минспорта – тяжелая эпидемиологическая ситуация в стране. Джачвлиани же уверен, что скандал произошел из-за внутреннего конфликта в Федерации армрестлинга.

Планы у грузинской Федерации армрестлинга были грандиозными. С 19 по 27 сентября на чемпионат мира в Батуми должны были приехать около трех тысяч спортсменов от 16 до 40 лет, в том числе, и атлетов с ограниченными возможностями. Ожидали и примерно десять тысяч гостей, а открыть чемпионат должен был знаменитый актер Сильвестр Сталлоне, сыгравший роль армрестлера в фильме «Изо всех сил». Но закончилось все закупкой 800 медалей и нескольких столов для соревнований, и то в долг, сообщил грузинской службе Радио Свобода президент Федерации армрестлинга Грузии Сосо Джачвлиани.

«Последняя надежда рухнула около месяца, когда Минспорта отказало в проведении чемпионата из-за ситуации с коронавирусом. Просто такой период сейчас, я старался воздерживаться от громких заявлений. Перед выборами моя критика была бы воспринята иначе. В итоге мы потеряли соревнование, которое могло бы стать историческим для грузинского армрестлинга и для Грузии в целом. Я очень расстроен и разочарован», – цитирует Джачвлиани сайт Радио Свобода.

Федерация «потеряла» не только чемпионат, но и право на участие в будущих международных соревнованиях. С соответствующим решением вчера выступила Всемирная федерация армрестлинга.

«Национальная федерация армрестлинга Грузии должна выполнить финансовые обязательства для отмены дисквалификации. Исполнительный совет Всемирной федерации армрестлинга (WAF) принял это очень тяжелое решение из-за серьезного нарушения международного контракта, неспособности организовать чемпионат мира по армрестлингу и пара-армрестлингу 2021 года, введения в заблуждение руководства и членов WAF, что привело к огромным финансовым и имиджевым потерям для WAF и его членов», – говорится в письменном сообщении Всемирной федерации.

Точный размер штрафа пока неизвестен, говорит Джачвлиани, сумма будет уточнена в ближайшие дни, но, в случае ее неуплаты, Федерации армрестлинга Грузии могут запретить участие в чемпионатах мира и Европы на четыре года.

В Министерстве спорта пока не комментируют ситуацию, отказываются отвечать на вопросы и в профильном парламентском комитете. А Сосо Джачвлиани тем временем призывает депутатов создать временную следственную комиссию для выяснения причин срыва чемпионата. Сам он утверждает, что пандемия лишь отговорка, а подлинная причина состоит во внутренних конфликтах в федерации и нежелании некоторых представителей партии власти видеть его в кресле председателя федерации.

Раньше в эфире разных телекомпаний он неоднократно заявлял о своей конфронтации с семьей мэра Тбилиси Кахи Каладзе. В частности, по информации СМИ, на пост председателя федерации претендуют спортсмены из кругов, близких к брату супруги Каладзе – Георгию Арешидзе. Сам мэр попытался опровергнуть эти слухи короткой фразой: «Это чушь, желаю здоровья Сосо Джачвлиани».

Между тем президента федерации поддерживают многие спортсмены и тренеры, уверенные в том, что некоторые представители власти ведут борьбу с Джачвлиани за его должность и деньги организации. Впрочем, есть и те, кто обвиняет и самого президента федерации, например, армрестлер Бесо Лекишвили:

«Переводит стрелки и заявляет, что во всем виноваты власти, а он тут ни при чем. А когда ты премии получал в размере сотен тысяч лари, ты тоже был ни при чем? Именно из-за этого дела в федерации испортились! В общем, власти, Минспорта и Сосо Джачвлиани, садитесь за стол переговоров и, как хотите, решайте эту проблему!»

В противном случае последствия для армрестлинга Грузии будут тяжелейшие, уверен спортивный журналист Ото Маглакелидзе:

«Может, армрестлинг и не так престижен, как олимпийские виды спорта, но ведь нам предлагали провести самый важный чемпионат сезона, и это осталось лишь мечтой. Конечно, о реальных причинах остается лишь гадать, тут и внутреннее противостояние, не стоит исключать и причин, названных Минспортом, но пока все молчат. А в течение года наши спортсмены завоевали множество медалей, выступая от Грузии, 2021-й действительно один из самых успешных для них. Представьте, сколько побед они не одержат, если не будут представлены на мировой арене».

Журналист затрудняется даже предположить, как эти события могут повлиять на желание других международных спортивных организаций в будущем проводить чемпионаты в Грузии. Возможно, у государства будут требовать дополнительных гарантий проведения спортивных мероприятий, но все же есть смягчающие обстоятельства – это первый прецедент, повлекший за собой санкции, а официальная причина достаточно весомая.

Теперь чемпионат мира по армрестлингу в Бухаресте стартует в конце ноября без участия спортсменов от грузинской федерации.