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Путин поздравил Бжания с Днем победы и независимости
Президент России Владимир Путин поздравил президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания с отмечаемым 30 сентября Днем победы и независимости. Он отметил, что Россия продолжит оказывать Абхазии содействие в решении актуальных задач.
«Уважаемый Аслан Георгиевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Абхазии - Дня Победы и Независимости. Отношения между нашими государствами развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь наращивать двустороннее сотрудничество на всех направлениях. Россия продолжит оказывать всемерное содействие абхазским друзьям в решении актуальных экономических и социальных задач, а также в обеспечении национальной безопасности», – говорится в телеграмме Путина, текст которой опубликовала пресс-служба Бжания.
Путин пожелал абхазскому лидеру «крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Абхазии – мира и процветания».
После 13 месяцев вооруженного конфликта 30 сентября 1993 года абхазская сторона вместе с северокавказскими вооруженными формированиями установила контроль почти над всей территорией Абхазии, за исключением Кодорского ущелья.
В 2008 году, после войны с Грузией, Россия признала Абхазию в качестве независимого государства. Правительство Грузии, в свою очередь, официально объявило эту территорию оккупированной.
Другие новости дня
Коронавирус в Абхазии: 165 новых случаев, один – летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 592 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 165 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 41 пациент. Состояние 10 человек оценивается как тяжелое, 28 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 27 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 10 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 16, состояние 2 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 5 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 75 пациентов, состояние 10 человек тяжелое.
- В российском военном госпитале скончалась женщина 1951 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 27 775 человек. Зарегистрировано 417 летальных случаев. Выздоровели 22 680 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Минюст РФ исключил ФБК из реестра «иностранных агентов»
Министерство юстиции исключило Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан из реестра «иностранных агентов» (эти организации также были признаны российскими властями экстремистскими). Причина исключения – ликвидация организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
ФБК прекратил свое существование как юридическое лицо 31 августа. По словам бывшего директора ФБК Ивана Жданова, после ликвидации фонда он написал письмо на имя министра юстиции Константина Чуйченко с просьбой исключить организацию из реестра НКО, выполняющих функции «иноагента».
- Министерство юстиции внесло ФБК в список «иностранных агентов» в начале октября 2019 года. Тогда в ведомстве заявили, что ФБК осуществлял «попытки влияния на госорганы РФ» и организовывал «митинги и шествия при получении финансирования из-за рубежа». Якобы в ходе проверки Минюст выявил транши, поступившие на счета фонда Навального из Испании и США на общую сумму более 140 тысяч рублей. При этом спонсор из Испании не смог объяснить, зачем он перевел фонду деньги: он никогда не был в России и не говорит по-русски. В ФБК посчитали перевод провокацией, деньги вернули отправителю.
- 28 сентября 2021 года стало известно, что против оппозиционера Алексея Навального и двух его соратников – Леонида Волкова и Ивана Жданова – возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества. Еще несколько сторонников Навального подозреваются в участии в экстремистском сообществе.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет без иностранных болельщиков
Иностранные болельщики не смогут присутствовать на соревнованиях зимних Олимпийских игр в Пекине. Билеты будут продаваться только проживающим на материковой части Китая, если они соответствуют требованиям мер по борьбе с коронавирусом. Такое решение принял Международный олимпийский комитет.
Кроме того, согласно постановлению МОК, участники соревнований, не прошедшие полную вакцинацию, по прибытии в Пекин должны будут три недели находиться на карантине.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Самым ожидаемым соревнованием на них станет хоккейный турнир. В нем спустя восемь лет примут участие лучшие хоккеисты из НХЛ.
Патриархия Грузии распространила заявление в связи со скрытыми записями
«Распространение т.н. материалов СГБ в сентябре текущего, как мы отмечали это и ранее, в первую очередь направлено на втягивание Церкви в предвыборные дебаты и дискредитацию ее служителей. В опубликованных файлах неизвестного происхождения невозможно отличить правду от лжи», - говорится в заявлении Патриархии Грузии, передает Общественный вещатель.
Согласно заявлению, «означенные материалы дали возможность враждебным Церкви силам распространять клеветнические, порочащие достоинство, честь и репутацию слухи, в чем наряду с другими лицами активно участвуют несколько священнослужителей, известных своими скандальными действиями, т.н. теологи, СМИ и отдельные телеканалы».
По мнению патриархии, распространенные «записи» не могут быть использованы в качестве доказательства для наказания конкретного священнослужителя.
«Если будут получены реальные доказательства совершения конкретным священнослужителем действий, неподобающих духовному лицу, после изучения комиссией вопроса и подтверждения факта, обязательно последует соответствующее реагирование. Мы также хотели бы заявить: если действительно имели место незаконные слежка и прослушивание священников - это совершенно неприемлемо», - говорится в заявлении.
Патриархия считает очень важным, чтобы государство провело тщательное расследование. «В случае подтверждения обвинения должна последовать строгая реакция на незаконные слежку и прослушивания как духовенства, так и мирян, а также в отношении лиц, ответственных за распространение материалов», - говорится в заявлении патриархии.
- Напомним, 12 сентября грузинские СМИ получили ссылку, по которой можно было обнаружить тысячи документов – более 25 гигабайт текстовых файлов, видео- и аудиозаписей и фотографий. По одной из версий, в течение долгих лет эта информация собиралась сотрудниками Служба госбезопасности Грузии. Среди документов – свидетельства предполагаемой прослушки разговоров духовных лиц, журналистов и дипломатов.
- Ранее патриархия уже комментировала скандал с утечкой. В заявлении говорилось, что большая часть материалов основана на лжи. В части файлов ложь и правда перемешаны (вероятно, сознательно), а часть из них содержит правду, отметили в ГПЦ.
Минюст РФ включил в реестры иноагентов «ОВД-Инфо», «Зону права» и «Медиазону»
Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ-«иноагентов» 22 журналистов и правозащитников. Среди них главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, издатель проекта Петр Верзилов и участники движения «Голос» («Голос» включен в реестр незарегистрированных общественных объединений-«иноагентов»).
Также в реестр СМИ-«иноагентов» попал правозащитный проект «Зона права» и ООО «ЗП» – это учредитель «Медиазоны».
Сергей Смирнов назвал решение российских властей дискриминацией:
Проект «ОВД-Инфо» также в среду внесен в другой реестр – список незарегистрированных общественных объединений-«иноагентов».
Большинство людей, внесенные в реестр СМИ-«иноагентов», сотрудничают с движением «Голос». В список попали председатель орловского отделения движения «Голос» Вероника Каткова, координатор движения «Голос» в Самаре Людмила Кузьмина, председатель «Голоса» в Московской области Инна Карезина, региональный координатор «Голоса» в Петербурге Полина Костылева, председатель «Голоса» в Мордовии Александр Лютов, бывший координатор тамбовского отделения движения «Голос» Владимир Жилкин и многие другие.
Обновился и реестр некоммерческих организаций-«иноагентов», в него включили автономную некоммерческую организацию «Нижегородский центр немецкой и европейской культуры» и ивановскую областную общественную организацию «Центр гендерных исследований».
На данный момент в реестр СМИ-«иноагентов» уже включены 72 человека и организации, всего с начала 2021 года список увеличился на 55 пунктов.
- 1 сентября главные редакторы и издатели более 20 независимых российских изданий потребовали аннулировать нынешний список СМИ-«иноагентов», а также внести 12 поправок в действующее законодательство об «иностранных агентах». Они подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и министру юстиции Константину Чуйченко. Кремль пообещал рассмотреть обращение журналистов о внесении поправок в закон об «иностранных агентах».
«Мечта» назвала Георгия Гахария сателлитом «Нацдвижения»
«Грузинская мечта» в очередной раз обвинила бывшего соратника Георгия Гахария в сотрудничестве с «Единым национальным движением». Партия власти опубликовала заявление, касающееся сообщений о том, что к предвыборной кампании был привлечен израильский политтехнолог Моше Клюгхафт.
«Вчера на одном из партийных телеканалов «Национального движения» вышла передача, в которой обсуждалась PR-стратегия, якобы подготовленная израильскими консультантами. Основная цель программы - сохранить репутацию политика-сателлита ЕНД Георгия Гахария и представить конкретную информацию о нем как заранее подготовленную дезинформацию.
Мы хотели бы обратить внимание общественности на то, что слайды, показанные на партийном телевидении, являются фейком. Подобные слайды для «Грузинской мечты» никогда не разрабатывали ни зарубежные, ни грузинские PR-консультанты.
Что касается нашего отношения к так называемому «Национальному движению», его сателлитам и т.н. редакционной политики партийных телеканалов, для распространения сообщений в этой связи не нужно прибегать к какой-либо PR-стратегии.
Мы считаем себя обязанными говорить общественности правду, а распространение дезинформации, лжи и сеяние ненависти является почерком партийных телеканалов, принадлежащих «Национальному движению». Мы призываем «Национальное движение» и его телевидения тратить меньше энергии на тщетное тиражирование лжи и готовиться к неминуемому поражению - как и в предыдущих семи случаях, 2 октября правда победит ложь!», – сказано в сообщении, передает SOVA.
Президент ФРГ назвал фейком сообщение о возможной отмене безвиза для ряда стран
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал ложной информацию о планах ЕС по отмене безвизового режима для граждан Молдовы. Ранее в этом контексте СМИ также упомянули Грузию, Украину, Албанию и Сербию. Заявление Штайнмайер сделал в Кишиневе.
«Я с удивлением прочитал эту новость, когда приземлился здесь. В Берлине, в федеральном министерстве внутренних дел меня проинформировали, что это ложная информация. Правительство Германии не предлагало изменять позицию по либерализации безвизового режима для молдавских граждан – это фейк», – сказал он журналистам после встречи с президентом Молдовы Майей Санду.
Издание EUobserver сообщило, что ряд стран ЕС, включая Францию, Германию, Италию, запустили дискуссию на уровне союза о механизме приостановки безвизового режима для граждан Украины, Грузии, Молдовы, а также жителей балканских стран в случае массовых нарушений миграционного законодательства. По информации издания, в ЕС циркулирует документ, где говорится о такой необходимости из-за всплеска необоснованных запросов убежища и нарушений миграционных правил гражданами стран, из которых можно въезжать на территорию ЕС без предварительного получения визы.
Ранее в документе Еврокомиссии по выполнению Грузией обязательств по визовой либерализации с ЕС говорилось, что граждане Грузии и в условиях пандемии чаще других восточноевропейских стран обращались к странам ЕС с необоснованной просьбой о предоставлении убежища.
В Грузии из-за пандемии вновь отменили праздник «Тбилисоба»
Из-за пандемии в Грузии второй год подряд отменяют праздник столицы «Тбилисоба», который обычно отмечают в первые выходные октября. Как пишет агентство «Новости-Грузия», об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил на заседании городского правительства.
«В начале октября всегда проводится народный праздник, который очень подходит этому городу. К сожалению, в прошлом году мы не смогли провести «Тбилисоба». Из-за пандемии у нас та же проблема и в этом году … Поэтому мы не сможем провести праздничные мероприятия», – отметил Каладзе.
По его словам, традиционный концерт по случаю «Тбилисоба» и награждение почетных тбилисцев состоятся, но без зрителей – церемонию будут транслировать в прямом эфире.
Гарибашвили обсудил с Алиевым «важность региональной трансформации»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым «важность региональной трансформации». Об этом находящийся в Баку глава грузинского Кабмина написал в социальной сети Twitter.
«Мы затронули темы двустороннего значения, стратегического партнерства и исследовали новые возможности для дальнейшего развития нашего сотрудничества», – отметил Гарибашвили.
На встрече с Алиевым премьер заявил, что Грузия заинтересована в укреплении двусторонних связей с Азербайджаном.
«Грузия заинтересована в укреплении двусторонних связей с Азербайджаном в политической, экономической, культурной и других сферах. Мы также заинтересованы в мире и стабильности в регионе. Это станет фундаментом для мощного экономического развития», – сказал Гарибашвили.
Ильхам Алиев на переговорах с Ираклием Гарибашвили отметил рост взаимного товарооборота.
«Я посмотрел некоторые данные и увидел, что у нас хороший прогресс в развитии экономики, товарооборот растет. Сегодня состоится заседание межправительственной комиссии. Уверен, что эта встреча затронет многие важные области, рассмотрит проделанную работу и спланирует наши следующие шаги», – сказал Алиев.
Азербайджанский лидер также отметил, что на заседании будут обсуждаться перспективы сотрудничества в таких сферах, как нефть и газ, электроэнергия, транспорт.
«Это уже реализованные проекты, и теперь мы видим пользу от этих проектов. Это создало особый формат сотрудничества между нашими странами. Потому что эти проекты важны не только для наших стран, но и для многих стран Евразийского региона. Уверен, что сегодняшний визит придаст новый импульс нашему сотрудничеству», – подчеркнул Алиев.
Вместе с тем президент положительно охарактеризовал инвестиционный климат в Грузии, отметив экономические реформы, которые позволяют решать многие социальные и экономические вопросы.
«Я также хотел бы поздравить ваше правительство с большим успехом, которого вы достигли во всех сферах развития Грузии. Мы, будучи друзьями и братьями, очень рады видеть эти процессы развития, и желаем вам и вашему правительству успехов в ваших новых начинаниях», – подчеркнул Алиев.
- Ранее Гарибашвили на встрече с президентом Турции заявил о готовности выполнить миротворческую функцию в регионе. Он также предложил создать в Тбилиси платформу для контактов между Арменией и Азербайджаном на высоком уровне.
- В июне текущего года при посредничестве премьер-министра Грузии Азербайджан освободил 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта в Карабахе. Азербайджан в ответ получил от Армении карты, на которых отображены 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе.
- Ираклий Гарибашвили посещал Баку с официальным визитом в мае текущего года. Он обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопрос делимитации-демаркации границы и тему монастырского комплекса Давид-Гареджи.
Расследование про Навального получило награду телеакадемии США
Расследование журналистов Bellingcat, CNN и The Insider (признано в России иноагентом) об отравлении российского политика Алексея Навального получило награду Американской национальной телеакадемии за "выдающийся расследовательский репортаж". Об этом говорится в твиттере премии.
Навальный был госпитализирован 20 августа 2020 года в бессознательном состоянии в больницу Омска. Соратники оппозиционера утверждали, что его отравили неизвестным веществом. В больнице уверяли, что не нашли в организме политика ядов, а кома вызвана нарушением обмена веществ. 22 августа рано утром спецсамолёт из Германии эвакуировал Навального в Берлин. Политика доставили в госпиталь "Шарите", где специалисты обнаружили в его организме следы "Новичка". Российские власти отрицают, что Навальный был отравлен, уголовное дело не было возбуждено.
Издания Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel выпустили расследование, в котором говорилось, что Алексея Навального отравила "Новичком" специальная группа сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет. Сам политик сделал вывод, что такая операция не могла проводиться без санкции главы ФСБ Александра Бортникова и президента России Владимира Путина.
Позднее Навальный опубликовал продолжение расследования о "группе отравителей" из ФСБ. Вторая часть расследования — беседа политика с Константином Кудрявцевым — предполагаемым сотрудником ведомства, который мог участвовать в отравлении оппозиционера.
ФСБ, сотрудников которой Навальный обвинил в попытке своего убийства, назвала расследование оппозиционера и журналистов "провокацией" и "подделкой". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Навального наблюдаются признаки мании преследования и мании величия.
Виола фон Крамон: возвращение Саакашвили приведет к «ненужному политическому кризису»
У ЕС нет ресурсов и желания урегулировать еще один ненужный политический кризис, который неизбежно последует в случае возвращения господина Саакашвили, заявляет депутат Европарламента Виола фон Крамон.
«Я и мои коллеги в Европарламенте четко сообщили об этом бывшему президенту Грузии во время недавних встреч. Эту позицию широко разделяют и другие институты ЕС», – говорит политик.
Виола фон Крамон отмечает, что незадолго до решающих выборов в Грузии «конфронтация и насилие достигают чрезвычайно опасного уровня».
«В этом состоянии ни один политик, искренне ставящий интересы своей страны превыше всего остального, не должен раскачивать лодку, провоцируя дальнейшую поляризацию. Эскалация ситуации – последнее, что нужно Грузии и ее народу», – говорит она.
В заявлении сказано, что намерение Саакашвили вернуться в Грузию в день выборов не будет служить интересам страны.
«Хотя я полностью понимаю желание господина Саакашвили находиться на родине, такой шаг еще больше усугубит кризис, создаст ненужную напряженность и нанесет ущерб демократическому имиджу страны. Он в последнее время и так серьезно пострадал от пагубных решений “Грузинской мечты”», – заявила она.
Ранее депутат Европарламента Марина Кальюранд также рассказала о встрече с Михаилом Саакашвили.
«Я очень четко сказала, что он должен использовать собственные ресурсы и политический капитал для ослабления поляризации в стране, чтобы не допустить какую-либо провокацию, которая еще больше усугубит политическую поляризацию», – рассказала Кальюранд грузинской службе «Голоса Америки».
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook снимок электронного билета, согласно которому прилетает он в Грузию вечером 2 октября – в день муниципальных выборов.
Опрос «Грузинской мечты»: Каладзе уверенно лидирует, рейтинг правящей партии – 51.4%
По результатам социологического исследования, проведенного в Тбилиси правящей партией «Грузинская мечта», среди кандидатов в мэры Тбилиси лидирует действующий мэр Каха Каладзе. Об этом заявил руководитель его избирательного штаба, Георгий Амилахвари. Выборы пройдут в субботу, 2 октября.
Рейтинг кандидатов в мэры Тбилиси:
- Каха Каладзе, «Грузинская мечта» – 56,9%
- Ника Мелия, «Единое национальное движение» – 27,9%
- Георгий Гахария, «За Грузию» – 6,6%
- Анна Бибилашвили, «Лело» – 2.2%
- Георгий Ломия, «Альянс Патриотов» – 1.9%
- Анна Долидзе, «Для народа» – 1.6%
- Михаил Кумсишвили, Лейбористская партия – 0.7%
- Тамар Кекенадзе, «Третья сила» – 0.5%
- Другие кандидаты – 1.1%
В правящей партии заявляют, что «Грузинская мечта» уверенно лидирует и в партийном рейтинге. На вопрос, за какую политическую партию вы бы проголосовали, если бы завтра проводились выборы в сакребуло Тбилиси, опрошенные ответили:
- «Грузинская мечта» – 51,4%
- «Единое национальное движение» – 25,9%
- «За Грузию» – 5,6%
- «Лело» – 3,4%
- «Гирчи – Больше свободы» - 3,3%
- «Альянс патриотов» – 2,6%
- «Граждане» – 2,1%
- «Третья сила – Стратегия Агмашенебели» – 1,7%
- Лейбористская партия – 1,1%
- «Европейская Грузия» – 0,8%
- «Гирчи» – 0,3%
- Другие партии – 1,8%
По информации «Грузинской мечты», полевые работы социологического исследования были проведены 21-27 сентября. В рамках исследования было опрошено 4505 респондентов. Погрешность составляет 2%, заявляют в правящей партии.
Ранее результаты очередного социалогического исследования, проведенного компанией Edison Research, опубликовала оппозиционная телекомпания Formula. Социологи спросили избирателей: «Если бы завтра проводились местные выборы, за кого бы вы проголосовали?».
Партийные рейтинги:
- «Грузинская мечта» – 36%
- «Единое национальное движение» – 27%
- «За Грузию» – 11%
- Лейбористская партия – 4%
- «Гирчи – Больше свободы» – 4%
- «Лело» – 4%
- «Европейская Грузия» – 2%
- «Гирчи» – 2%
- «Третья сила – Стратегия Агмашенебели» – 2%
- «Альянс патриотов Грузии» – 2%
- «Дроа» (Элене Хоштария) – 1%
- «Для народа» (Анна Долидзе) – 1%
- «Граждане» (Алеко Элисашвили) – 1%
- Другие партии – 3%
Рейтинг кандидатов в мэры Тбилиси:
- Каха Каладзе, «Грузинская мечта» – 43%
- Ника Мелия, «Единое национальное движение» – 30%
- Георгий Гахария, «За Грузию» – 12%
- Анна Долидзе, «Для народа») – 6%
- Анна Бибилашвили, «Лело» – 3%
- Другие кандидаты – 6%
Исследование проводилось 12-25 сентября. В общей сложности в масштабах всей Грузии были опрошены 1500 человек. В исследовании приняли участие граждане, обладающие правом голоса. Допускаемая погрешность составляет +/-3%.
В Южной Осетии выявили 54 новых случая коронавируса, в НИИ имени Ванеева ввели карантин
В Южной Осетии провели 252 исследования на коронавирус, выявив 54 новых случая заражения, – сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находится 871 человек, 58 сняты с учета за сутки», – отметила она.
Количество инфицированных с начала пандемии достигло 5962, выздоровел 5091. В Южной Осетии не публикуют статистику смертности от COVID-19.
Агентство «Рес» сегодня сообщило, что в научно-исследовательском институте имени Ванеева из-за случаев заражения коронавирусом ввели двухнедельный карантин. Директор НИИ при этом заявил, что «несколько сотрудников заболели гриппом».
Ранее на карантин в Южной Осетии закрыли несколько школ. Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в самопровозглашенной республике с начала сентября.
Министр обороны Грузии прыгнул с парашютом. ВИДЕО
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе принял участие в программе парашютной подготовки, которая предусматривает десантирование на воду.
Министр прыгал с модернизированного и обновленного самолета Ан-2, принадлежащего Командованию авиации и ПВО, который взлетел с территории Тбилисского авиационного завода «Тбилавиамшени».
Как пишет агентство «Новости-Грузия», программа парашютной подготовки проводится для личного состава Сил специальных операций Оборонного ведомства Грузии.
До прыжка в воду с парашютом Бурчуладзе, как и другие участники программы, прошел курс теоретической и практической спецподготовки.
Учения рассчитаны на 21 день, а программа тренировок состоит из нескольких этапов, включая складывание парашюта, а также прыжки с парашютом с разной высоты на разной местности, сообщает Минобороны.
В Армении от коронавируса скончался известный певец Айко
В Армении на 45-м году жизни от коронавируса скончался известный певец и композитор Айко (Айк Акопян). Эту информацию в беседе с Радио Азатутюн подтвердила руководитель аппарата Ереванского государственного медицинского университета Шушан Даниелян.
22 сентября жена Айко, певица Анаит Симонян, на своей странице в Facebook написала, что для ее семьи настали тяжелые дни.
«У Айко проблемы со здоровьем, связанные с ковидом, однако состояние в данный момент стабильное», – сообщила она.
Айко принимал участие во многих фестивалях, был удостоен множества музыкальных премий. В 1997 году он стал победителем фестиваля «Big Apple» в Нью-Йорке. В разные годы в Армении удостаивался званий «Лучший автор-исполнитель», «Лучший певец года», «Лучший композитор года».
В 2006 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста Республики Армения.
В 2007 году Айко представлял Армению на международном песенном конкурсе «Евровидение» и занял на нем 8-е место.
В Грузии выявили 1929 новых случаев коронавируса, 33 пациента скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 33 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 8917.
За сутки в стране выявили 1929 новых случаев коронавируса. Накануне провели 32 522 теста: PCR-тестов – 14 271, экспресс–тестов на антиген – 18 251.
Выздоровели еще 1914 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 611 269, выздоровевших – 582 805.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 5,93%, за последние 14 дней составляет 6,16%, за неделю – 5,82%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 12 469 человек, всего в Грузии использовано 1 774 769 вакцин.
Министры Лавров и Шойгу отказались от мандатов депутатов Госдумы
Четверо из пяти членов федерального предвыборного списка партии "Единая Россия" в Госдуму отказались от работы в парламенте после победы на выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления Центральной избирательной комиссии.
Среди отказавшихся — министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров, главный врачи госпиталя в московской Коммунарке Денис Проценко и руководитель центра "Сириус" Елена Шмелёва. Все они попали в бюллетени по предложению президента России Владимира Путина.
Участие Лаврова и Шойгу в списке объяснялось аналитиками их высоким личным рейтингом на фоне низкого предвыборного рейтинга партии. Из-за высокого антирейтинга в список не попал бывший президент Дмитрий Медведев, — рассказывала Русская служба Би-би-си.
Выборы в нижнюю палату парламента состоялись 17 — 19 сентября. Согласно официальным результатам, "Единая Россия" набрала 49,82 процента голосов и получила 324 места в новом созыве Думы с учётом депутатов, избиравшихся по одномандатным округам.
Представители оппозиции отмечают многочисленные нарушения на выборах, и сообщают о возможных фальсификациях.
Премьер-министр Грузии прибыл в Азербайджан
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.
Как пишет агентство Trend, в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Грузии был выстроен почетный караул.
В аэропорту Гарибашвили встречали вице-премьер Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица Азербайджана.
Как ранее сообщили в пресс-службе грузинского премьера, в Баку, во дворце Загульба глава грузинского Кабмина встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. После встречи тет-а-тет Алиев проведет рабочий обед с Гарибашвили и членами делегации.
В рамках рабочего визита состоится заседание Межправительственной экономической комиссии под председательством премьер-министров Грузии и Азербайджана, после чего будут подписаны меморандумы о сотрудничестве.
В грузинскую делегацию входят вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава и глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.
- Ранее Гарибашвили на встрече с президентом Турции заявил о готовности выполнить миротворческую функцию в регионе. Он также предложил создать в Тбилиси платформу для контактов между Арменией и Азербайджаном на высоком уровне.
- В июне текущего года при посредничестве премьер-министра Грузии Азербайджан освободил 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта в Карабахе. Азербайджан в ответ получил от Армении карты, на которых отображены 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе.
- Ираклий Гарибашвили посещал Баку с официальным визитом в мае текущего года. Он обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопрос делимитации-демаркации границы и тему монастырского комплекса Давид-Гареджи.
В Батуми подписали меморандум по строительству «Пальмового острова»
В Батуми оформили меморандум о строительстве архипелага искусственных островов, похожего на дубайские пальмовые острова.
«Я хочу поздравить руководство Аджарии, Батуми и инвестора с такой масштабной, амбициозной, интересной идеей, которая подразумевает создание искусственных островов и полуостровов на площади в 90 гектаров тут, в Батуми, на побережье Черного моря», – заявила министр экономики Грузии Натия Турнава.
По её словам, на островах построят гостиницы, общее количество номеров в которых достигнет 500. Там также будут развернуты торговые комплексы, развлекательные центры и другие объекты туристической инфраструктуры.
На архипелаге будут трудоустроены не менее 2 тыс. человек. Общий объем инвестиций составит $100 млн.
Правительство Грузии уже передало компании «Амбассадор Батуми», которая займется осуществлением проекта, 90 гектаров под инвестиционную ответственность.
Впервые идею о строительстве островов в Батуми озвучил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе 20 сентября. Тогда он сообщил, что в город будут приглашены ведущие мировые специалисты в области архитектуры, дизайна и строительства.
Гарибашвили: Тбилиси доведет процесс медиации между Баку и Ереваном до конца
В интервью телеканалу «Имеди» премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал о своем желании поспособствовать установлению добрососедских отношений между Баку и Ереваном.
«Впервые за 30 лет при моем посредничестве и при участии американских партнеров и друзей был создан успешный прецедент, когда Грузия осуществляла медиацию [между] нашими братскими, соседними странами – Арменией и Азербайджаном. Тогда этот успешный пример сотрудничества и посредничества состоялся. Этот факт получил широкое признание и одобрение правительства США и Европейского Союза. У нас было одобрение со всех сторон, именно этим продиктовано наше желание довести процесс до конца», – рассказал Гарибашвили.
Как пишет СОВА, это заявление глава грузинского правительства сделал в преддверии своего визита в Азербайджан, где намечена его встреча с президентом Ильхамом Алиевым. Вместе с тем, премьер-министр Грузии анонсировал визит в Армению.
«Между нами есть доверие, а это самое главное. Когда есть доверие между странами и лидерами, все вопросы будут решаться соответствующим образом», – отметил премьер.
- Ранее Гарибашвили на встрече с президентом Турции заявил о готовности выполнить миротворческую функцию в регионе. Он также предложил создать в Тбилиси платформу для контактов между Арменией и Азербайджаном на высоком уровне.
- В июне текущего года при посредничестве премьер-министра Грузии Азербайджан освободил 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта в Карабахе. Азербайджан в ответ получил от Армении карты, на которых отображены 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе.
Саломе Зурабишвили встретилась с Эмманюэлем Макроном
Президент Грузии завершила рабочий визит во Францию встречей с Эмманюэлем Макроном.
По информации пресс-службы, у могилы Неизвестного солдата около Триумфальной арки президенты Грузии и Франции почтили память воинов, погибших за Францию.
«На церемонии были исполнены государственные гимны Грузии и Франции, президенты возложили венок и минутой молчания почтили память павших за Францию, после чего Эмманюэль Макрон и Саломе Зурабишвили представили друг другу делегации. После церемонии Саломе Зурабишвили и Эмманюэль Макрон провели встречу», – отмечается в информации.
В Париже Зурабишвили приняла участие в мероприятиях, посвященных 100-летию признания Демократической Республики Грузия Францией.
В КГБ Беларуси рассказали о застреленном сотруднике. Подозреваемый в нападении убит. Что о нем известно
В Минске во время рейда по квартирам был смертельно ранен сотрудник КГБ. Силовики в ответ открыли огонь и застрелили жильца квартиры, сообщает пресс-служба ведомства. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по п.10 ч.2 ст.139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).
В пресс-релизе КГБ сообщается, что силовики проводили "отработку адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности". В одной из квартир, как сообщает КГБ, по ним выстрелил находящийся там мужчина, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен.
"Ответным огнем преступник был уничтожен. Сотрудник от полученных ран скончался", – сообщает КГБ.
Провластные СМИ опубликовали видео рейда квартиры, в которой произошло происшествие, но оно вызывает много вопросов. Например, оно снято с двух камер, и съемка синхронизирована, а также не видно тела застреленного жильца квартиры.
Внимание, видео, предположительно, содержит сцену убийства:
О погибшем сотруднике КГБ ничего не известно. На видео его коллеги называют его "Димкой" и говорят: "Нирвана" ранен". Минобороны и МЧС опубликовали соболезнования "родным и близким, а также коллегам и сослуживцам сотрудника КГБ, погибшего при исполнении служебного долга", но имя его не называется. В провластных телеграм-каналах о нем пишут: офицер.
Позже Следственный комитет Беларуси сообщил, что погибший сотрудник – 1990 года рождения, у него остались супруга и малолетний ребенок.
Что известно об Андрее Зельцере
"Еврорадио" сообщает, что в квартире находился Андрей Зельцер, сотрудник EPAM Systems (американская ИТ-компания, основанная в 1993 году, крупнейший мировой производитель заказного программного обеспечения).
По информации источника Настоящего Времени, у которого есть доступ к паспортным данным граждан Беларуси, Андрею Зельцеру 31 год, он женат, его супруга зарегистрирована по адресу ул. Якубовского д.29 в Минске. Сам он зарегистрирован в Первомайском районе столицы.
У Зельцера есть сын, согласно данным источника НВ, он родился в 2012 году.
В 2008 году Андрей Зельцер закончил Техникум бизнеса и права в Минске.
Известно также, что он увлекался триатлоном, а в 2020 году участвовал в соревнованиях по этому виду спорта в Минске. На сайте мероприятия есть его фото.
У Андрея Зельцера есть страница во "ВКонтакте", последний раз он заходил туда сегодня в 10:56 по минскому времени. В его телеграме последний визит – около 21:00 по минскому времени.
Андрей Зельцер состоял в телеграм-чате "Координация помощи в Жодино", но не написал туда ни одного сообщения. В Жодино находится тюрьма и СИЗО, в которых содержатся задержанные по политическим мотивам. В августе 2020 года правозащитники и вышедшие на свободу сообщали, что в изоляторе Жодино, как и в ЦИП на Окрестина, к задержанным применяли пытки.
"Наша Ніва" поговорила с тещей Андрея Зельцера, и та рассказала, что ее дочь, жена Андрея, находится в изоляторе на Окрестина. О происшествии родители девушки узнали, когда им позвонили из гимназии и попросили забрать внука. Позже в СК сообщили, что 40-летняя супруга Зельцера "проводила видеосъемку" и "содействовала совершению преступления". Она задержана по подозрению в соучастии в убийстве сотрудника КГБ.
YouTube удалил немецкие каналы RT за публикацию фейков о COVID-19
YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала российского государственного телеканала RT – RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Об этом сообщила в телеграме руководитель RT DE Динара Токтосунова. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала действия видеохостинга "медийной войной"/ "Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России Дойче Велле и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF", – заявила она в твиттере.
Google заявил, что удалил каналы, потому что они публиковали ложные сведения о COVID-19. Ранее компания предупреждала RT DE, что это может произойти, если авторы продолжат нарушать правила сообщества, и приостанавливала их право на публикацию видео: "Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение Условий использования YouTube".
Симоньян в ответ на это заявила, что чёткие правила YouTube нигде не прописаны. "RT DE дал интервью скептиков по коронамерам, за что и "отбывал наказание", во время которого приглашал свою аудиторию на другой канал. Он теперь также удалён. В это же самое время на YouTube спокойно вещают антипрививочники, террористы и фашисты всех мастей", – добавила Симоньян.
По словам Токтосуновой, RT DE занимал четвёртое место в YouTube среди немецкоязычных СМИ в категории "Новости и политика". В июне канал, как утверждается, собрал 21,3 млн просмотров.
В сентябре 2021 года YouTube заблокировал видео на канале Алексея Навального с рекомендациями "Умного голосования" на выборах в Государственную думу. Google также заблокировал Google Docs со списками рекомендаций и удалил приложение "Навальный" из своего магазина.
Компания утверждает, что более половины от общего числа правительственных запросов с 2011 года приходится на Россию. Как часто власти требуют удалить видео с YouTube и выполняет ли Google эти требования, неизвестно.
В Абхазии подтвержден 131 новый случай инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 478 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 131 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 42 пациента. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 31 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 27 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 10 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 15, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 5 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 74 пациента, состояние 10 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 27 610 человек. Зарегистрировано 416 летальных случаев. Выздоровели 22 590 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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